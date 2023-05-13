NBA季後賽｜湖人4：2淘汰勇士　K湯臣持續手感冰冷成落敗關鍵

季後賽西岸四強，湖人以122：101輕取勇士，總局數4：2晉級。

史提芬居里（Stephen Curry）今場攻入32分為全場最高，但勇士整體表現低迷，其中K湯臣（Klay Thompson）更是19次出手僅入3球，為今仗落敗關鍵之一。



K湯臣過去總能在Game 6爆發，但今場他未有挺身而出之餘，更延續近幾場不濟狀態，三分球12射2中，全場19次出手入3球僅得8分。同時勇士全隊除居里外，只有迪雲辛素（Donte DiVincenzo）得分達雙位數。

K湯臣今場未能開啟「Game 6」模式，表現乏善可陳。（路透社）

K湯臣今仗達成季後賽命中500記三分球的里程碑，是繼居里後NBA史上第2個達此成就的球員，不過這亦無法掩蓋他今個系列賽的糟糕表現，特別今仗上半場結束前更是射出一記「Airball」。

在面對湖人的前兩戰中，K湯臣分別攻入25和30分，其中Game 2更是三分球11中8，盡顯神射手本色。然而除該戰之外，包括攻入25分的首戰，他其餘5場比賽的三分命中率均不足4成，今場12中2更是只有16.7%，惟K湯臣今季常規賽的三分命中率是41.2%。

K湯臣對湖人系列賽表現：

Game 1 三分球16中6（37.5%） 得分25

Game 2 三分球11中8（72.7%） 得分30

Game 3 三分球9中3（33.3%） 得分15

Game 4 三分球9中3（33.3%） 得分9

Game 5 三分球6中2（33.3%） 得分10

Game 6 三分球12中2（16.7%） 得分8



系列賽三分命中率38.1% 場均得分16.2



「浪花兄弟」無法掀起浪花，居里近幾場已顯得獨力難支。他這6場比賽合計67次三分出手入23球，命中率為28.6%，其實同樣低於今季常規賽的42.7%，甚至比K湯臣還要低，當然這亦受隊友表現低迷、他需獨自承擔起進攻重任影響——但居里這個系列賽場均能攻入26.7分，當中更有3場得分為全場最高。

至於湖人，今場全隊有5人得分上雙，當家球星勒邦占士（LeBron James）貢獻30分、9助攻、9籃板的「準三雙」數據，安東尼戴維斯（Anthony Davis）錄得17分及20個籃板，柯士甸里維斯（Austin Reaves）同樣表現出色，攻入23分，且三分球5射4中。

勒邦占士及安東尼戴維斯今仗均表現出色。（路透社）

勇士今仗全場均處於落後狀態，至第四節分差更拉開至20分以上，居里最後無力回天被換下時表現得相當沮喪。

居里末節尾段被換下時，在後備席上表情失落。（路透社）

賽後勒邦占士亦識英雄重英雄，逐一與勇士各球員擁抱致意，其中與「咖哩叔」相擁一幕，此後在季後賽將「見一次少一次」。要知道兩人都已超過35歲，已開始步入生涯晚期。

湖人在西岸決賽將會遇上「一哥」金塊，兩隊首戰為香港時間周三（17日）早上8時半。