NBA季後賽｜熱火第三節轟46分反勝綠軍　雙方王牌落差成比賽關鍵

NBA東岸決賽，邁阿密熱火首戰作客，面對年輕力壯的塞爾特人，上半場曾經落後雙位數，在第三節大逆轉，結果熱火以123：116擊敗塞爾特人。

熱火反勝綠軍，全靠主將占美畢拿的「季後賽模式」再度上線，相反綠軍當家球星泰譚（Jayson Tatum），雖然今仗攻入30分，但末段啞火加上連番失誤，淋熄球隊希望，雙方王牌球星在關鍵時刻突顯出巨大反差。



作為「黑八」球隊的熱火，今個系列賽不被外界看好，賽前ESPN分析他們只有3%機會能夠晉級。

塞爾特人今場初段亦佔據先機，上半場結束時以66：57領先9分。不過熱火在第三節突然爆發，他們一口氣攻入46分，錄隊史季後賽單節最高得分紀錄，比起綠軍多出21分，成為今場戰局扭轉關鍵。熱火隨後乘勢奠定勝局，以123：116在客場先下一城。

賽前不被看好的「黑八」熱火，今場憑第三節大爆發，反勝塞爾特人拿下第一局。（路透社）

1. 熱火單節狂轟46分

熱火逆轉全靠第三節，其實綠軍的25分算不上失準，只是熱火的手感有如隊名般火熱，該節命中率高達65%，三分球8射中5，占美畢拿與史特路斯（Max Strus）合共的得分就等於塞爾得人全隊，結果熱火單節轟入46分，創下聯史單節的最高得分。

目睹球隊突然優勢盡失被反超前，塞爾特人主帥馬蘇拿（Joe Mazzulla）難掩憤怒，連理智線都斷裂，更在一次暫停中將戰術板摔到地上。他當時只顧發脾氣，卻沒有動用暫停截住對方的氣勢，賽後他也坦認仍有暫停在手，但未有及時吹停，亦被球迷詬病。

2. 及時三分雨射爆綠軍

熱火常規賽的三分球命中率只得34.4%，在聯盟僅排尾四，但今仗卻交出31射16中，命中率高達51.6%，比起常規賽高出17.2%，彌補他們在禁區內的得分不足。值得一提的是，熱火今季5次三分球命中率高於5成的賽事，全數都能獲勝。

3. 主將對決定高低

如同湖人對金塊的中鋒大戰一樣，這場比賽也是占美畢拿與泰譚的焦點對決。季後賽老是「開外掛」的占美畢拿，被指有「季後賽模式」。「Playoff Jimmy」今仗再度上線，貢獻35分﹑5個籃板﹑7個助攻，更關鍵是他交出6次偷波，領軍反勝成球隊英雄。在關鍵時刻，畢拿絕無手軟，最後一節剩下1分鐘左右時，三分球再得手，一度拉開10分差距，為領先的球隊打下強心針。

占美畢拿今季季後賽在取得20分以上的比賽中，熱火只輸1場，證明他往往在危急關頭都能挺身而出。熱火主帥史普斯查（Erik Spoelstra）賽後當然盛讚畢拿：「他（畢拿）能為更衣室帶來一種穩定感。」足證畢拿對球隊的重要性。

至於塞爾特人的泰譚，即使今場攻入30分和搶到7個籃板，單看成績不算失禮，不過他在末段關鍵時刻，先傳失球再連續兩次走步，3個失誤斷送球隊追平的希望。

泰譚在第四節起手全數射失，僅射入4次罰球，再加上連環失誤，與占美畢拿末段「大心臟」的表現形成強烈對比。