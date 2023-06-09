NBA球星尼拉特訪港遇MIRROR　澄清轉會傳聞　姜濤羨慕對方一件事

波特蘭拓荒者球員尼拉特（Damian Lillard）訪港，成為疫情後首位到香港的NBA球星。這位射手與本地球鞋網購平台KICKS CREW合作，周五（9日）於新蒲崗與24位本地青少年球員交流。



尼拉特在過百名球迷高呼「Dame Time」下步出球場，除了向小將示範帶球、上籃等動作，也親自傳球給各位球員；更不時試射遠距離三分波得手，贏得全場掌聲。這位球星表現親民，向上前自拍的球迷舉起「V」字手勢；擲送紀念品時也十分投入，帶動氣氛。

尼拉特在數百名球迷高呼「Dame Time」下步出球場。（袁志浩攝）

活動下半段加入男團MIRROR成員姜濤、Edan跟Stanley，與尼拉特、本地籃球員朱亮及梁嘉顯組隊比賽。各人要分別完成不同得分任務，當中Edan向尼拉特「挑機」，揚言要跟對方一樣、在近半場位置射入。

不過，Edan最終連籃框也射不中，結果要「出術」——在尼拉特起手時扮作防守「騷擾」對方，但這位NBA球星仍成功在最後一秒射入三分波，引證自己的「Dame Time」稱號並非浪得虛名。

姜濤、Edan跟Stanley向尼拉特「挑機」。（袁志浩攝）

尼拉特勸本地球員「享受每一刻」 澄清轉會傳聞

尼拉特在活動後受訪，表示對再度來港感到高興，「能夠在球場上度過有趣的一日，這都是很美好的時刻。如果我下年再來，請不要驚訝！」他坦言本港小將有潛質，但同時需要在細節上再下苦功，令動作做得更利落，也分享自己的打波心得。「不論是大時刻或小時刻，重要或不重要的比賽，你都要享受，讓自己投入其中，這樣成功自然會來。」

尼拉特向球迷擲送紀念品。（袁志浩攝）

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尼拉特早前曾被問到，若要遭交易到籃網、紐約人、熱火或塞爾特人，他會選擇哪一隊，結果他選擇了有好友艾迪巴約（Bam Adebayo）在陣的熱火，終引起轉會傳聞。他今日澄清，當時只是按題目要求回答，並不代表自己特別鐘情熱火，「我預計自己會留在同一隊。」而對於今屆NBA總決賽，他也不諱言金塊能力更高，猜測對方會贏得總冠軍。

尼拉特指導一班本地年青球員。（袁志浩攝）

MIRROR玩得投入 姜濤羨慕尼拉特一件事

至於MIRROR三子就對與尼拉特「交手」感到興奮及榮幸，姜濤笑言自己像「關公面前耍大刀」，更指能傳球給對方已是一項「成就」，「他的手很大，能夠單手拿波，很羨慕。」

姜濤笑言自己像「關公面前耍大刀」。（袁志浩攝）

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而Edan則表示自己能防守NBA球星，足夠「寫入史冊」，並大讚對方為人十分友善，「他完全沒架子，跟我像朋友般玩，感覺很不可思議，也畢生難忘。」他特別提到在港要靠打籃球維生絕不容易，希望香港在訓練、配套、前景等問題上能變得更好。