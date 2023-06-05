NBA總決賽｜祖傑轟41分難阻金塊主場落敗　熱火眾將爆發扳回一城

總決賽第二戰，祖傑攻入全場最高的41分，但金塊其他球員得分表現並不突出；落後0：1的熱火變陣出戰，以路夫（Kevin Love）代替上仗只有3分進帳的卡立馬田（Caleb Martin）擔任正選，占美畢拿（Jimmy Butler）、艾迪巴約（Bam Adebayo）及雲遜（Gabe Vincent）三人均攻入超過20分，最終助熱火以111：108擊敗金塊，將總局數追至1：1。



上場射手集體啞火的「黑八」熱火，今場一改頹勢，甫開場便搶攻打出一波7：0。上場9射0中、全場顆粒無收的史特路斯（Max Strus），今場首節已錄三分7射4中，熱火最高曾領先12分，不過祖傑多次挺身而出，拿下12分及2個助攻幫助金塊穩住局勢，首節結束時熱火以26：23領先。

NBA總決賽｜祖傑大三元領金塊主場先拔頭籌 熱火綠葉集體熄火

史特路斯首節大爆發，三分7射4中。（路透社）

次節，金塊後備眾將火力全開將比數反超前，三分球頻頻命中，打出一段21：6的攻勢，同時多次迫使熱火失誤後打出快攻，雙方的快攻得分為16：3，一度將分差拉開至13分。不過熱火之後漸漸將分差收窄，占美畢拿、雲遜兩人亦得分上雙，半場金塊以57：51領先。

第三節戰況漸趨激烈，雙方戰至66：66平手後，金塊再稍微拉開。祖傑助攻表現遠沒有上場亮眼，至此節完結時只有3次助攻，同時錄3次失誤，但他今節個人獨取18分，在內線面對哥迪錫拿（Cody Zeller）可謂予取予求，第三節完結時已轟下31分，助金塊以83：75領先熱火。

祖傑（右二）在第三節連續得分，個人獨取18分。（路透社）

值得一提的是，路夫雖然為熱火正選五名球員中得分最少，但他第三節完結時已搶到10個籃板，為熱火內線提供不少保護。

第四節一開始，熱火便打出一波8：2將分差收窄，並逼使金塊喊出暫停，稍後雲遜以一記三分助熱火將比數反超前至86：85，鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）鏟入籃底得手後，金塊再次請求暫停，這名後備奇兵至此6射全中取得10分。

鄧肯羅賓遜在第四節初段連續得分。（路透社）

占美畢拿今場不是熱火隊內得分最多一人，但在領先至92：89的關鍵時刻命中三分球後，再殺入禁區博得And-1。雖然祖傑依舊在內線打出統治級表現，惟熱火亦連續得分，將比數拉開至104：93。金塊末段連續三分命中，將比數追至只有3分差距，但梅利（Jamal Murray）最後的三分絕殺未能命中，熱火終以111：108擊敗金塊，總局數追至1：1平手。

占美畢拿再次在關鍵時刻挺身而出。（路透社）

祖傑今場貢獻41分、11個籃板和4次助攻，但沒有隊友得分達20分，孤立無援下難阻金塊落敗；熱火方面，全隊五人得分上雙，占美畢拿、艾迪巴約及雲遜均攻入超過20分，其中雲遜12次起手入8球得到23分，為全隊最高。