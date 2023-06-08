NBA｜太陽傳將解僱基斯保羅　CP3或以自由身加盟湖人夥拍勒邦占士

今日（8日）NBA傳出一宗轉會消息：基斯保羅（Chris Paul / CP3）被太陽放棄，很可能會被釋出至自由球員市場。

這宗新聞震驚美國籃球界，他今季因傷只出戰太陽面對金塊的西岸準決賽前兩場，球隊最終以2：4被淘汰，但這名明星控衛兩年半前剛到鳳凰城即幫助球隊一舉殺入總決賽，如今其實寶刀未老，還身負一筆金額不小的合約，如此被球隊解僱實屬罕見。



今年38歲的基斯保羅，雖然早已過了生涯巔峰期，不過去年仍入選全明星陣容及年度三隊陣容，上季更以場均10.8次助攻獲得生涯第5次助攻王榮譽。

他今季常規賽場均13.9分、8.9個助攻的表現亦不失禮，其中助攻榜排名聯盟第5，加上太陽今季季後賽不敵金塊出局時，CP3因傷缺陣最後4場比賽，亦讓人意識到這名老將在球隊的重要性。

CP3今季表現雖然有所下滑，但數據並不失禮。（基斯保羅Instagram）

NBA記者Chris Haynes爆料，稱太陽已決定放棄基斯保羅，讓他在休季期間成為自由球員。這名記者補充，CP3計劃再在聯盟多打幾年，並渴望幫助一支球隊爭奪總冠軍。著名運動媒體The Athletic亦有報道相同消息。

EPSN著名體育記者Adrian Wojnarowski則引述消息指，太陽班主及高層與基斯保羅就未來幾種情況進行對話，包括他們有可能將CP3及艾頓（Deandre Ayton）交易出去。

根據基斯保羅目前與太陽的合約，2023/24球季的3080萬美元中只有1580萬美元受到保障，因此太陽很可能會選擇提前結束合約，並分開5個球季支付這筆薪酬，從而騰出更多薪酬上限（Salary cap）來補強陣容。不過報道最後亦指出，基斯保羅仍希望留在太陽，與好友戴雲卜克（Devin Booker）及杜蘭特（Kevin Durant）繼續並肩作戰。

報道指基斯保羅仍希望留隊，與卜克及杜蘭特繼續並肩作戰。（基斯保羅Instagram）

目前消息尚未證實，但已引起NBA多間球會注意，Adrian Wojnarowski提到洛杉磯兩支球隊湖人及快艇都對對這名老將「垂涎萬分（very coveted）」。其中湖人主力控衛羅素（D'Angelo Russell）今季季後賽表現備受批評，場均13.3分及4.6個助攻的表現，對比起常規賽17.4分和6.1次助攻下滑不少，特別是面對金塊的4場比賽，分別只取得8分、10分、3分和4分，4場合計也只有14次助攻，表現可謂災難級。

基斯保羅與湖人的緋聞一出，讓不少網友想起已故的前NBA總裁史端（David Stern），曾出手阻止CP3加盟湖人與高比拜仁（Kobe Bryant）聯手，亦有網友期待他與勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis）聯手組成的新三巨頭。

基斯保羅與湖人傳出緋聞，讓不少網友想起史端當年曾親手叫停同樣交易。（Getty Images）

基斯保羅2005年進入NBA至今，曾12次入選明星隊，5次榮獲聯盟助攻王，實力早已備受肯定，惟一直未能捧起總冠軍獎盃成為遺憾。最近他在一次訪問中表示，女兒在學校被一名小男孩揶揄：「你爸爸永遠不會獲得總冠軍。」

不知道這次轉會風波對他來說會否是塞翁失馬，或許離開太陽後，他更有機會獲得夢寐以求的總冠軍？