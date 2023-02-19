NBA明星賽︱尼拉特三分賽Dame Time　「前兩次不認真，今次想贏」

波特蘭拓荒者射手尼拉特（Damian Lillard）因為經常能在第四節或重要時刻射入關鍵入球、領軍贏波甚至反敗為勝，擁有「Dame Time」稱號，32歲的他第三度出戰NBA明星賽三分賽，想不到也要用上這絕技，在賽事中後上封王。



尼拉特連NBA明星賽三分賽，也要來個Dame Time表演。（路透社）

今屆三分賽有8位球員參加，尼拉特以外，還有塞爾特人主將泰譚（Jayson Tatum）、熱火新星希路（Tyler Herro）等。經過首輪賽事，溜馬的夏利貝頓（Tyrese Haliburton）和希特（Buddy Hield），與尼拉特三人闖決賽。

22歲的夏利貝頓首輪射進平三分賽紀錄的31分，尼拉特得26分，希特23分；入到決賽，戰情卻大逆轉，首次參加NBA明星賽的夏利貝頓，手感欠順，冠軍成為尼拉特與2020年冠軍希特二人之爭。希特在決賽一輪取得25分，尼拉特到最後幾球仍然落後，只求盡量射入追平再算，射完抬頭一望電子記分板，才發現他得到26分，以一分反超前希特封王。

尼拉特首度三分賽封王。（路透社）

三分賽的Dame Time

尼拉特賽後笑說，「去到最後兩排波，我心中在計數。我知道要全部射入，我想應該可以追平他，其實我已計算不了。但我知道必須全部射入，然後我抬頭，我當時想：『噢，是26分』。」

對於連三分賽也創造招牌的「Dame Time」，尼拉特直言，「要去到那樣真諷刺，最後階段必須認真起來，射入重要幾球。不過正如你所講，這就是典型，典型的我（That's typical for me）。」

生涯至少想贏一次 今次認真些少

尼拉特贏得三分賽，跟生涯的Dame Time時刻一樣，重質不重量。他在決賽中射入兩記離籃近30呎的「星星波」，每球計3分，助他追上希特，他在角位起手的最後一球兩分「money ball」，同樣命中目標，助他以26：25超越希特勝出。

今次是尼拉特球員生涯第三次參加三分賽，首度封王，「這是我的目標，因為作為射手，任何時間參加這種比賽都想贏。」他表示，今次之前參加過兩次，當時的態度都不夠認真，「身為射手，我希望在退役前至少贏一次，所以今次我較為認真一點。」

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