NBA總決賽｜祖傑梅利合轟大三元創紀錄　領金塊作客15分挫熱火

NBA總決賽第3場，邁阿密熱火回師主場作戰，丹佛金塊「孖寶」祖傑（Nikola Jokic）及梅利（Jamal Murray）今仗勢不可擋，雙雙造出30分的「大三元」，加上熱火整體命中率低迷，最終以109：94擊敗熱火，總場數領先2：1。



上仗熱火採用放任祖傑得分，集中切斷他與隊友連繫的防守方式。今場初段依舊能看到這種趨勢但未有太大效果，雖然祖傑首節初段助攻不多，但金塊其他球員在熱火不太集中的防守下卻獲得不少進攻空間，梅利第一節未過半已獨取8分。

其後金塊進攻漸入佳境，祖傑首節獨取10分外，亦錄3次助攻；熱火方面，占美畢拿也連續殺入禁區得手，同樣個人取得10分，第一節雙方打成24：24平手。

祖傑首節便已取得10分3助攻。（路透社）

第二節初段，艾迪巴約（Bam Adebayo）與卡立馬田（Caleb Martin）負起熱火得分重任，繼續與金塊拉鋸，梅利即使面對對方的雙人夾擊，單節仍然拿下11分，助球隊大部分時間仍保持領先優勢，金塊半場以53：48領先。

梅利第二節爆發助金塊取得領先優勢。（路透社）

第三節伊始，金塊便打出一波6：0的攻勢，熱火暫停調整後仍未能遏止頹勢，雖然占美畢拿今節個人獨取10分，不過球隊外線手感冰冷10射僅3中，加上無法阻止祖傑的情況下，被逐漸拉開分差，金塊以82：68的優勢進入第四節。

占美畢拿在熱火第三節整體低迷下，個人獨取10分。（路透社）

這一節金塊取得巨大優勢的主要原因，除了因為熱火外線啞火，雙方在籃板能力上的差距亦是主要因素。金塊在第三節搶到7次進攻籃板，相比之下熱火只有1次，這也體現出金塊在身高上的整體優勢。

在第三節已打出搶眼表現的金塊新秀布萊恩（Christian Braun），第四節初段更是多次成為鏡頭主角，助攻、得分、And-1樣樣皆有，讓熱火再度使用暫停止血。縱然熱火再次表現第四節繼續奮戰，末段一度將分差追至只有9分，惜最終仍以94：109落敗，總場數落後至1：2。

熱火第四節曾急起直追，但仍無法追回分差。（路透社）

熱火今仗進攻表現低迷，三分球僅得31.4%命中率，整體命中率也只有37%，畢拿及艾迪巴約分別攻入28及22分，但二人之力不足拉近比分，對比金塊今仗超過5成的整體命中率相距甚遠，成為今仗勝負的分野。

金塊方面，梅利攻入全場最高的34分。祖傑今仗再取得大三元數據，他轟入32分、21個籃板及10個助攻，成為NBA史上第一個在總決賽拿到30分、20個籃板及10個助攻的球員，同時歷史上只有張伯倫及渣巴兩人能在季後賽取得30分、20個籃板的表現，他們也只曾做到過1次，祖傑卻已達成3次。另外，梅利同樣交出34分﹑10個籃板及10個助攻，成為史上首對造出30分三雙的組合。