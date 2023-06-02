NBA總決賽｜祖傑大三元領金塊主場先拔頭籌　熱火綠葉集體熄火

NBA總決賽，東岸決賽與塞爾特人鬥足7場才能晉級的邁阿密熱火，首戰作客休息10日的丹佛金塊。主隊金塊今仗由頭帶到尾，結果以104：93擊敗熱火，先下一城。



「黑八」邁阿密熱火在東決淘汰塞爾特人後，隨即出發丹佛，準備總決賽首戰。熱火先傳來好消息，射手希路（Tyler Herro）有望在總決賽傷癒復出，而主將占美畢拿（Jimmy Butler）賽前表忠，當年他被公牛選中後，確實無法喜歡熱火，但當畢拿與韋迪（Dwyane Wade）合作過，加上轉投邁阿密後，一切都變得不一樣，而熱火將會是他生涯最後一支效力的球會。

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占美畢拿賽前直言，熱火將會是他生涯最後一間球會。（路透社）

丹佛金塊今季季後賽以西岸一哥姿態，分別淘汰灰熊﹑太陽及湖人，過程相對輕鬆，總決賽前更有10日的休息。金塊未有因為久疏戰陣而減低戰力，主將祖傑（Nikola Jokic）繼續展示其組織能力，首節已交出6個助攻，金塊以29：20領先。

次節，熱火一度收窄優勢，但金塊另一主將梅利（Jamal Murray）上半場手感不俗，12射8中，攻入18分，加上祖傑﹑艾朗哥頓及波特（Michael Porter Jr.）同樣得分雙位數，金塊將分差愈拉愈遠，半場領先至59：42。

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祖傑首節已經交出6個助攻，領金塊第一節領先9分。（路透社）

熱火今季以「黑八」姿態，成為史上第2支打入總決賽的8號種子，一眾綠葉球員功不可沒，但史特路斯（Max Strus）及卡立馬田（Caleb Martin）今仗啞火，戰至第三節中段，兩人合共15次起手全炒，反而由艾迪巴約肩負得分重任。金塊第三節進一步擴大優勢，拉開至84：63的21分領先。

艾迪巴約（13號）負起熱火的得分重任，交出全隊最高的26分。（路透社）

熱火最後一節初段急起直追，頭2分鐘打出一段8：0的攻勢，老將洛利（Kyle Lowry）連中兩個三分球，熱火收窄至10分落後，可惜未能乘勢再追近，祖傑連取4分下，再度拉開差距。熱火最後階段仍然未放棄，一度追成單位數，金塊依然力保勝局，結果以104：93擊敗熱火，總決賽首戰先下一城。

祖傑今仗貢獻27分﹑14助攻及10助攻，初戰總決賽即交「大三元」，亦是自2002年的傑特（Jason Kidd）後，21年來在總決賽首仗就造出「三雙」。祖傑的好拍檔梅利亦交出雙雙的26分及10個助攻。