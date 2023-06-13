NBA總決賽｜金塊4：1擊敗熱火　奪隊史首座總冠軍

NBA總決賽戰至Game 5，金塊在熱火末節反撲下守住勝局，以94：89勝出，總場數4：1擊敗熱火，問鼎隊史首座總冠軍。



熱火今場迎來射手希羅希路（Tyler Herro）傷癒復出，賽前主帥史普斯查（Erik Spoelstra）表示他可以出戰，但會視乎情況而定。金塊教練米高馬龍（Michael Malone）則不太在意：「那不會改變任何事情，如果他們要讓他上場的話，便讓他上場吧。」

金塊初段表現似乎有點緊張，不足3分鐘已出現4次失誤，但熱火在開段打出一波5：0後突然陷入困境，反過來被金塊連取12分。首節過去一半，熱火整體命中率只有14.3%，占美畢拿（Jimmy Butler）博到的兩記罰球亦全失，未能助球隊打開局面。

占美畢拿（左）首節表現平平，一直未能得分。（路透社）

暫停結束後，史特路斯（Max Strus）以一次And-1結束得分荒，之後熱火開始反撲，艾迪巴約連續兩次博到And-1，將比數反超前至22：18；金塊頭號球星祖傑（Nikola Jokic）在首節被全面限制，只取得3分便因兩次犯規被暫時換下，首節熱火以24：22領先，其中艾迪巴約（Bam Adebayo）首節便拿到14分，史特路斯拿到8分，熱火全隊所有分數皆為這兩人取得。

艾迪巴約（右）首節表現搶眼。

第二節祖傑在剩下9分鐘左右時上場，雖然幫助創造出不少空間，惟金塊外線手感持續冰冷，整個第二節7次三分全失，上半場合計三分命中率14射1中僅為7.1%；熱火在此情況下將優勢稍微擴大，首節未有得分進帳的畢拿亦攻入8分，半場結束時以51：44領先金塊。

第二節祖傑重新上場後為外線創造出不少空間，惟球隊三分表現低迷。（路透社）

第三節，金塊內線進攻在祖傑的帶領下開始頻頻奏效，並在中段追平至60：60，祖傑、梅利（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）均得分達雙位數，本節結束時，熱火優勢被縮小至71：70。

梅利在第三節亦得分達雙位數。（路透社）

熱火進入末節後突然啞火，近6分鐘內只取得5分，畢拿表現依然低迷，至此12射僅2中得8分；但在比賽只餘下4分半時，他卻突然「上身」連續射入兩記3分，再在外線起手博得3次罰球機會，連入9分，助熱火追至85：86；之後他又連取4分，獨自包攬球隊近13分。

不過此後金塊守住優勢勝出，結果以94：89再下一城，以總場數4：1擊敗熱火，問鼎隊史首座總冠軍。