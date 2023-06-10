NBA總決賽｜艾朗哥頓大爆發　助金塊挫熱火領先至3：1「叫糊」

NBA總決賽Game 4，金塊憑藉眾將出色表現，以108：95擊敗熱火，總局數領先至3：1「叫糊」，有望下場捧起隊史首座總冠軍。

熱火今場三分再次低迷，加上頻繁失誤，成為落敗主因。



賽前金塊主帥米高馬龍（Michael Malone）表示，防守熱火的三分能力，將是決定這次總決賽勝負的關鍵。金塊獲勝的Game 1和Game 3，熱火三分命中率分別只有33.3%和31.4%；熱火贏下的那一場，三分命中率則高達48.6%。

早在總決賽開始前，米高馬龍便表示不會因為熱火是第八種子而輕敵。（路透社）

第一節熱火的外線命中率並不出色，9射3中只有33.3%，也一度落後至7分，不過占美畢拿（Jimmy Butler）挺身而出，個人連續攻入6分，助熱火將比數反超前至21：20結束第一節。

占美畢拿在首節關鍵時刻連續得分穩住局勢。（路透社）

第二節，金塊大前鋒艾朗哥頓（Aaron Gordon）大爆發，單節攻入13分，當中包括兩記三分球；末段艾迪巴約（Bam Adebayo）連續入樽得手，助熱火將分差追近，占美畢拿在只剩下3.1秒時博得兩次罰球，可惜兩球全失，金塊以55：51領先熱火結束上半場。

這一仗熱火限制祖傑（Nikola Jokic）與隊友聯繫的戰術再次奏效，該名金塊球星整個上半場雖然轟入16分，但只有2次助攻。熱火方面畢拿、艾迪巴約及洛利（Kyle Lowry）都有雙位數得分，不過三分命中率仍只有33.3%。

熱火雖然設法切斷祖傑與隊友聯繫，但他個人在內線依然無人能擋。（路透社）

繼上仗之後，金塊今場再次在第三節拉開差距，雖然熱火老將路夫（Kevin Love）射入兩記三分，加上一次上籃博得And-1獨取9分，但金塊眾將多點開花，加上外線6射3中，雙方在這節的得分為31：22，艾朗哥頓已取得當時全場最高的25分，金塊亦領先至86：73。

第四節金塊逾三分半鐘未能得分，熱火趁此時機急起直追，鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）出手三分命中，占美畢拿亦博得一次上籃And-1，將比數追至81：86，讓人想起Game 2末節時，熱火憑一次15：2的攻勢反敗為勝。不過暫停過後，梅利（Jamal Murray）即以一記三分止血，雙方再次陷入拉鋸戰，分差一直維持在10分附近。

路夫今場表現不俗，但未能幫助球隊取勝。（路透社）

不過末段熱火多次進攻未能奏效，加上金塊接連命中兩記三分手，直接淋熄對手反撲希望，最終以108：95擊敗熱火，將總局數領先至3：1。

艾朗哥頓攻入27分成為今場全場得分最高球員，他與祖傑和布魯士布朗（Bruce Brown）3人得分都超過20，梅利也交出15分12次助攻0失誤的出色表現；熱火方面有6人得分上雙，但三分命中率只有32%，而且全場失誤多達16次，更因此而失去20分。

艾朗哥頓今場大爆發，攻入全場最高得分。（路透社）

金塊距離隊史首次總冠軍只差一場勝利，下場比賽將為香港時間周二（13日）早上8時半，到時金塊將回師波爾體育館（Ball Arena）作戰，有望在主場球迷見證下捧起總冠軍。