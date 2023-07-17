NBA熱話｜史提芬居里高爾夫球賽一杆入洞　笑稱「贏波全靠湖人」

史提芬居里（Stephen Curry）的「Logo Shot」去到高爾夫球場也適用？

這名NBA勇士射手向來以精準的三分投射能力聞名，他在昨日（16日）凌晨的美國世紀名人高爾夫球錦標賽（American Century Championship）中，打出一杆入洞，最後更奪得賽事冠軍，成為近23年來，首位贏下這項錦標的現役運動員。



「咖哩叔」熱愛高爾夫球並非秘密，他經常在社交網站分享遊玩這項運動的點滴，亦有參加不少比賽。日前他參加美國世紀名人錦標賽，首輪便已排在榜首，次輪打出一杆入洞後，繼續排在第一位，最後再以2分優勢力壓前網球運動員Mardy Fish，首次贏得這項賽事冠軍。

史提芬居里在休季期間，不時參加各類高爾夫球活動。（史提芬居里Instagram）

這項賽事採用的計分制度與平常不同，打出標準杆會得1分、「小鳥」得2分，「老鷹」得3分，若打出高標準1杆的「Bogey」不會罰分，但超出2杆或以上則會被罰2分，至於居里的一杆入洞，則為他帶來8分——如果「馬後炮」地說，由於他最後以2分之差奪冠，所以若不是這記一杆入洞，他最終便會不敵Mardy Fish而無法奪冠。

居里今次打出一杆入洞的場地為第7洞，標準杆為3杆，距離洞口有152碼（在140米）。他看到白球直接滾入洞中後，隨即脫下帽子張開雙臂，欣喜若狂地朝洞口狂奔過去。「我在跑完那段比籃球場還要長的距離後幾乎無法呼吸，但我實在無法壓抑我的喜悅之情。這是我人生中的第2次一杆入洞。」

第三輪居里守住優勢，最終以75分的成績，首次奪得這項賽事冠軍；亦是繼前美式足球員Al Del Greco在2000年後，再次有現役運動員贏下這項錦標。

確定奪冠後，居里朝着妻子跑過去並擁抱她。賽後居里被NBC記者問到，為什麼近幾個月他頻繁打高爾夫球，而且表現這麼好時，居里笑着回答：「因為（很早就）被湖人淘汰了。」讓網友開玩笑稱勒邦占士（LeBron James）原來是「幕後功臣」。

他形容今次奪冠是夢想成真，因為這不是他賴以謀生的運動，「我已經參加這個比賽接近10年，現在我能夠展示一些確實的成果了，這種感覺很特別。」

居里在這項賽事的奪冠獎金為12.5萬美元，不過據英國《每日郵報》報道，他選擇全數捐贈予慈善機構，並可以繼續保留業餘球手身份。此外，有記者問到他會否考慮從NBA退役，並轉行成為職業高爾夫球手，這問題頓時引起其他記者哄堂大笑，這名勇士球星亦笑着回答：「你們有看到NBA新的勞資協議嗎？我在聯盟過得很好，所以不用了。」