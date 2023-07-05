NBA｜夏季聯賽試新例嚴懲插水　網民譏勒邦占士「恐怕要退役」

NBA官方在香港時間周三（5日）凌晨宣布，會在夏季聯賽（Summer League）中試行新的反插水規例。插水的球員將會被判罰技術犯規（Technical foul，簡稱T-Foul），不過不會被計算入個人犯規次數或被驅逐離場。



插水問題可說是一直圍繞着NBA，雖然聯盟在2012年便已實施反插水規例，但在舊例中，插水只會被警告及罰款，而不會實時地對比賽造成任何影響，ESPN也指出近10年來，真正因插水而受到處罰的次數很少。

根據Spotrac資料，上一次NBA有球員因插水受罰已經是2020/21球季，惟全季也只有史馬特（Marcus Smart）一人，罰款額為5000美元——這對於一名NBA球員來說絕不是什麼有阻嚇性的數字，因此舊有的反插水條例在意義不大。

今次推出的新例指明，若被球證認定插水，會讓對手獲得一次罰球機會及發球權；違例者會被紀錄一次「違反體育道德的技術犯規」，但不會被計算入個人犯規或導致離場；同時球證也不會因確認是否有插水而暫停比賽，而是會在下一次出界、入球等機會時確認。

這無疑將會直接影響比賽過程，而不是像過往那樣賽後罰款了事，所以有關決定也獲網民讚好。近年NBA插水事件不少，在這則官方公告下面，便有網民留言稱基斯保羅（Chirs Paul）會因此而等多3年才能拿到總冠軍戒指，也有人開玩笑稱這可能會導致勒邦占士（LeBron James）宣布退役。

馬刺新星蘇漢（Jeremy Sochan）在Twitter上轉發相關帖文，並附上慶祝的表情。這名只有20歲的小將，在5月時就曾在Twitter表示「為什麼『King』占士這麼喜歡插水？」而引來熱議。

上季NBA常規賽MVP艾比迪（Joel Embiid），同樣也被指是插水慣犯，因此有不少網民轉發公告稱該名76人球星的生涯完結了。

以懲罰阻止球員插水，本是一項讓運動競技更顯公平的措施，不過有不少球迷擔心今次改例，會讓本來被指是權力過大的NBA球證更容易以主觀影響比賽。而且這項規例沒有停賽機制，球員即使在比賽中插水受罰，也不會因此而導致之後有任何後果，所以亦有球迷認為官方考慮不夠周全。

除反插水外，今次在夏季聯賽試行的還有教練挑戰（Challenge）成功後，會獲得第二次挑戰機會的新規則，不過為了比賽的流暢度，第二次挑戰無論成功與否，其暫停次數都會被扣掉；至於第一次挑戰的暫停扣除機制則保持不變。

NBA董事會將在今月稍後召開會議，就所有球例改動投票。