字母哥Antetokoumpo訪華爆廣東話勁親民　有一願望較冠軍更想得到

NBA公鹿球星「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokoumpo）到訪廣州出席運動品牌Nike活動，盡顯親切一面，除了現身與小學生玩遊戲外，「字母哥」更大方分享自己的籃球哲學，強調生涯最大的兩個目標：冠軍和與兄弟同隊。



字母哥盡顯親民一面，與小學生玩遊戲時父愛爆棚。（張倩儀攝）

周三（5日）「字母哥」到訪廣州，為林鳳娥小學耐高主題環保球場揭幕，期間與小學生玩遊戲，父愛爆棚。「字母哥」入鄉隨俗，不時試講廣東話「你好」，更在訪問後大叫一句：「我叫字母哥」，雖然是跟着大會主持你一句我一句照讀，但意外地字說得相當標準，不似一般外國人口音，他全程笑着跟小朋友和傳媒互動，表現相當親民。

「字母哥」入鄉隨俗，不時試講廣東話「你好」，更在訪問後大叫一句：「我叫字母哥」，相當親民。（張倩儀攝）

「字母哥」笑提「失敗論」

早前美國媒體在NBA季後賽公鹿首輪被淘汰時，問道：「你認為本季是失敗的嗎？」「字母哥」當時嚴肅回應的影片掀起輿論。今次他笑着重提有關「Failure」的話題：「我們本來有很好的一季，位居NBA第一，但最後輸了，OK，因為人生本來就是這樣。」

艾迪杜高普不諱言，他不認同該記者的說法，因為冠軍本來就不是成功與否的唯一標準，「10年NBA我只贏這1次冠軍，其餘9年都是失敗？NBA有500位球員，冠軍只有18人，其餘482人就失敗？成功，是邁向成功的過程中不放棄。」

小學生表演籃球操時，字母哥更邀請兄弟一同運球。（張倩儀攝）

10年NBA的籃球哲學

字母哥分享征戰10年NBA，如今已經28歲，籃球哲學亦與初出茅廬時有所不同，「年紀小的時候，我做什麼都很用力，包括練習、比賽、睡覺甚至吃東西，但這幾年我漸漸慢了下來。」因為他發現有效率比盲目用力，更能幫助他達到目標。

即使做法有變，但目標不變，字母哥笑言相當期待下季與新教練、前速龍助教格芬（Adrian Griffin）的化學作用，「他充滿正能量，我覺得防守端會變成一支野獸球隊，進攻也會很成功。」

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較冠軍更想達成的心願——四兄弟同隊

比起冠軍，「字母哥」另有更大願望：艾迪杜高普四兄弟同隊，「我和他們一起長大，在家鄉日復日打籃球，所以和他們並肩作戰，一直都是我想做到的事。」

艾迪杜高普一家五兄弟，除長兄Francis外，「字母二哥」Thanasis、「字母哥」本人、「字母弟」Kostas和「字母小弟」Alex目前均為職業籃球員，惟三個兄弟無論表現和成就暫時均無法與「字母哥」相比。30歲的二哥Thanasis與「字母哥」一起效力公鹿，兩兄弟合力贏得2021年NBA總冠軍，但Thanasis只算是邊緣球員，效力4季以來沒有一季每場上陣平均分鐘達雙位數；21歲幼弟Alex在2021年NBA選秀沒有被揀中，到西班牙搵食後轉戰G League，2022年11月起加盟公鹿旗下的G League球隊Wisconsin Herd。

有巨星級的「字母哥」關照，四兄弟在公鹿一起出戰NBA看似不是夢，目前最難「收集」的是25歲四弟Kostas，他在NBA曾效力獨行俠、湖人和公牛，今年6月加盟希臘球隊彭拿典奈高斯（Panathinaikos ），轉戰歐洲職業聯賽，簽約兩年。