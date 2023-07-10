NBA｜雲班耶馬首戰失準後大爆發　獲名宿讚「像加大版的羅素」

NBA今次夏季聯賽因應屆狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）而備受關注，這名法國新秀上場地標戰打得一塌糊塗，從而被不少球迷稱為「水貨狀元」，惟經過調整後，今場立即打出身價。

雖然馬刺今場最後以80：85不敵拓荒者，但看到一顆新星或將冉冉冒起，坐在場邊觀戰的馬刺主帥普波域治（Gregg Popovich），臉上亦似乎泛起欣慰的笑容。



由於擁有2.26米身高、超長臂展及敏捷的控球能力，雲班耶馬早在選秀前便被提前認定為今屆狀元。被馬刺選中後，更是不可避免地被拿來跟球隊前兩次狀元鄧肯（Tim Duncan）及大衛羅賓遜（David Robinson）比較。

隨着為新人驗貨的夏季聯賽展開，雲班耶馬日前亦終於亮相，但他首戰卻交出13射2中、全場只得9分和8個籃板的尷尬數據，唯一比較可觀的是有5次封阻。只是以身高和手長見稱的他，卻在一次防守中被對方笠過頭傳出「拆你屋」得手，成為精華的佈景板。

更為諷刺的是，應屆榜眼班頓米拿（Brandon Miller）剛好為黃蜂效力，雖然這次夏季聯賽他亦因表現平平而被批評，但數次與雲班耶馬單挑皆取得優勢。相較之下，新科狀元的表現如墮五里霧中一般，網絡上形容他為「水貨狀元」之類的呼聲不斷，賽後連他本人也稱「老實說我也不知道自己在幹什麼」。

不過休息一天後，雲班耶馬似乎找到了狀態和節奏。今天面對拓荒者的比賽中，他貢獻27分、12個籃板及3次封阻，充分展現出其身高及手長優勢，兩次誇張地拍到對手的投籃，進攻方面亦14射9中錄64%命中率。

比賽末節，直播鏡頭捕捉到觀戰的普波域治面露微笑，似乎是對雲班耶馬「回魂」感到欣慰。最近他與馬刺續下5年長約，據ESPN記者Adrian Wojnarowski報道，其薪酬總額超過8000萬美元，為NBA史上最高額的教練合約。

雖然馬刺正落後對手，但普波域治在場邊似乎仍露出欣賞微笑。（Youtube截圖）

普波域治此前已是NBA最高薪主帥，不過上月被活塞的蒙迪威廉斯超越，如今才重回榜首。他曾一度締造馬刺王朝，但隨着「GDP」組合逐漸老邁退役，球隊開始進入重建階段，近4季都無法進入季後賽，上季更是只有22勝60敗，戰績為普波域治執教馬刺27季以來，第2差的一次，不過最終也如願抽到狀元籤。

74歲的普波域治，能否再度開啟新一代馬刺王朝，雲班耶馬可說是至為關鍵之人。在今仗之前，縱然外界對他抱懷疑態度，湖人名宿謝利韋斯（Jerry West）卻仍認可他的天賦：「我覺得當他進入聯盟後，他的防守能力能夠主宰比賽。我認為他是加大版的羅素（Bill Russell），他的防守範圍很大，能從任何地方、包括盲點冒出。所有進攻球員都必須提防他的位置，因為他肯定會阻止不少進攻。」

目前雲班耶馬似乎仍在慢慢調整狀態，正式進入NBA後或會迎來一段更艱難的適應期。身體過於瘦削也可能會讓他在內線飽受煎熬，但身高與臂展畢竟是其不變的優勢，相信他進入聯盟後的表現仍然值得期待。