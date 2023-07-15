WNBA｜約奈絲古首戰三分賽即奪冠　27射25中破盡男女子聯盟紀錄

三分球比史提芬居里（Stephen Curry）更準是什麼概念？

WNBA紐約自由人控衛莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu），在三分大賽中27射25中，只差3分便拿到滿分，打破NBA及WNBA的三分大賽紀錄，更厲害的，是今次為她首次參加三分大賽，連居里本人亦忍不住轉發影片：「太荒謬了！」



約奈絲古是2020年WNBA選秀狀元，她在NCAA年代便是「大三元機器」，26次三雙的戰績，使她至今仍是NCAA的紀錄保持者，且大幅拋離第2名（11次）。

她的三分能力在今季突飛猛進，命中率從33.3%一躍至44.6%，目前排在聯盟第4；今季三分命中次數亦排在WNBA第2，故此首次入選三分大賽亦不意外。

約奈絲古首次參加三分大賽，便打破NBA及WNBA的紀錄奪冠。（約奈絲古Instagram）

三分大賽在2020年改制後，滿分為40分，約奈絲古在首輪得到26分，並非首名但也順利進入次輪。不過次輪她突然「上身」，首次起手未能命中後，竟連續命中20球，此後也只射失右邊45度一記值2分的「Money Ball」，最終以37分完成。

約奈絲古今次命中率高達95.2%，以37分一舉創下三分賽的新紀錄，NBA在新制下的紀錄也僅為31分（首輪），由史提芬居里及哈利貝頓（Tyrese Haliburton）兩人創下；WNBA的紀錄則為30分，保持者為4屆三分大賽冠軍艾莉基格莉（Allie Quigley），但她今屆沒有參賽。

約奈絲古射入最後一球後忍不住高呼慶祝。（約奈絲古Instagram）

她精準的投射表現，讓旁述從中段起便連續驚呼「我的天」、「這太荒謬了」，之後史提芬居里也轉發影片表示驚嘆。

這並不是居里第一次關注約奈絲古，早在她的新秀賽季時，因為出道第二場便打出20射11中的精彩表現，全場錄33分7籃板和7助攻，當時居里便忍不住轉發她的新聞驚嘆：「我的天（Oh my god）！」

惟該戰後約奈絲古便重傷「收咧」，次季回歸賽場後，在2021年5月拿到職業生涯的第1個三雙，成為WNBA史上最年輕的三雙球員，同時也是紐約自由人隊史的第1次。她近兩季憑出色表現，連續獲選WNBA全明星陣容。

約奈絲古職業生涯僅第3戰便重傷收咧，但傷癒之後強勢回歸，近兩年連續入選全明星陣容。

今次贏下三分大賽後，約奈絲古除在Twitter上與居里互動外，與獎盃合照時更擺出對方此前贏得總冠軍時的經典「睡覺」手勢。不知道「咖哩叔」見到她表現如此神勇，下季會不會再次參加三分賽，嘗試打破她的新紀錄？

之後約奈絲古更在Twitter「挑機」居里，相信球迷都很期待這兩人來一場三分對決。

不過值得一提的是，WNBA在三分線上採用與FIBA（國際籃球總會）一樣的距離，即弧頂距離籃框6.75米，比NBA的7.24米稍近，但兩邊底角的距離則一樣。