NBA｜畢拿訪港向球迷派心心　領熱火奪冠咖啡事業要等等

NBA球星畢拿（Jimmy Butler）的中國之旅終於來到香港站，他周一（24日）先到訪贊助商位於廣東道的旗艦店，在逾百球迷高呼「MVP」下登場。該熱火球星除談及來季目標，更笑談中國之行最難忘被球迷扔上台的球鞋砸中。



畢拿中國行最後一站以香港作結，是他首度來港。（盧翊銘攝）

畢拿自7月17日展開了中國行，先後到訪北京、太原、西安、重慶、廣州，香港是其旅程的最後一站。他今日下午先到訪贊助商位於廣東道的旗艦店，吸引逾百球迷到場舉牌支持，並高呼「MVP」為他打氣。

畢拿甫到場便揮手向球迷打招呼，「放假模式」的他心情大好，全程展露笑容更向球迷以雙手圈心心。

畢拿在季後賽打出身價，人氣高企，他更向球迷圈心心。（盧翊銘攝）

雖然上季不敵金塊痛失總冠軍，不過這趟旅程也讓外界再次見識到他打不死的風格，帶領熱火寫下「黑八傳奇*」的他仍是球迷心目中的「MVP」（最有價值球員）。總在球隊陷入困境時挺身而出，他分享指堅持訓練是成功之道：「不斷重覆鍛煉，等待關鍵時刻來臨。」

註*：黑八傳奇：NBA季後賽首輪系列賽中，由分區第8種子淘汰頭號種子晉級。

逾百球迷到場支持畢拿，更有人舉起其咖啡品牌「Big Face Coffee」紙牌。（盧翊銘攝）

畢拿坦言沒想到自己的籃球經歷能成為啟發，這也讓他保持對籃球的熱情，以及成為努力的動力。與總冠軍擦身而過的他，表示始終相信熱火會奪得NBA總冠軍，也強調不會為了奪冠而離開，再次向球迷派「定心丸」：「熱火會是我生涯中最後一支效力的球隊，每一日都追求進步，為熱火取得總冠軍。」34歲的他亦謂，「只要仍然熱愛籃球和有能力，仍會繼續打球，目前沒有想到未來5年會結束生涯。」

畢拿與球迷自拍。（盧翊銘攝）

畢拿向球迷派「定心丸」，指籃球生涯會一直留在熱火直到結束。（盧翊銘攝）

畢拿除了熱愛籃球，熱衷咖啡的他年前建立咖啡品牌「Big Face Coffee」，問到可會考慮在香港開設咖啡店，「暫時會專注在籃球方面，為了奪得總冠軍，發展全球咖啡事業要再遲點計劃。」

席間被問到中國行最難忘的經歷，畢拿笑言：「我不記得是哪一站了（編按：太原站），但最深刻是被球迷扔上台簽名的球鞋砸中。其實我沒有介意，這是球迷向我展示熱情和喜愛。」他透露結束行程返美後，休季期間會花多點時間陪伴家人，亦會保持訓練迎接下賽季的挑戰，誓領熱火贏得總冠軍。