NBA轉會｜韋斯保克低薪續約快艇兩年　減薪4300萬美元破聯盟紀錄

韋斯保克（Russell Westbrook）已漸入球員生涯暮年，上季他在湖人擔任第六人角色，上場時間因而減少，但季中轉投快艇後，上陣21場全為正選。

這名34歲的球員在剛過去的這個球季，年薪高達4700萬美元，外界預期他與快艇續約會大幅減薪至每年大約1000萬美元左右，不過最新報道指，韋斯保克竟以2年780萬美元的低薪條件續約，縮水金額為NBA史上最大。



著名籃球記者Adrian Wojnarowski在周日（2日）的ESPN報道中，引述韋斯保克經理人Jeff Schwartz消息，指該名球員已跟快艇續約兩年，第1年薪酬400萬，同時第2年為球員選項。

韋斯保克選擇低薪續約快艇，最大原因相信是他享受在這裏的時光。（快艇Twitter）

今次低價與快艇續約，最大原因無非是因為韋斯保克享受在這裏打波，同時他也是洛杉磯人。早在四月被太陽淘汰時他便說過：「我要告訴你的一件事是我愛這裏，我喜歡這裏的人，球迷不僅歡迎我，也歡迎我的家人與朋友。我知道這裏今年發生了很多事，但我很感激，我很喜歡留在這裏。」

他上季前半段在湖人過得並不順利，只正選上陣3場之餘，表現也經常受到球迷批評；不過轉會至快艇後，他獲正選上陣21場，雖然場均15.8分和7.6個助攻的數據跟在湖人幾乎一樣，不過他在季後賽場均能攻入23.6分，展示出自己仍能為球隊貢獻的能力。

雖然季後賽首輪便被太陽淘汰，不過韋斯保克表現其實不錯。（快艇Twitter）

此前NBA史上薪酬縮減最多的一張合同是比歷克格芬（Blake Griffin），他上季加盟塞爾特人時，年薪由3200萬美元大減至只有底薪200萬美元，若按百分比計算為93.75%；韋斯保克相較之下薪酬縮水率為90.69%，但削減金額則是遠遠拋離前者的4300萬。不過籃球媒體HoopsHype認為韋斯保克不會在意，因為他目前整個生涯賺到的薪酬高達3.39億美元。

韋斯保克今次低價續約兩年，被球迷稱為「CP值」極高，快艇也因此能獲得更大的薪酬空間羅致新援。同時火箭周日也以4年8000萬高價簽下布魯克斯（Dillon Brooks），但他上季的數據比韋斯保克差，季後賽表現更是差距巨大，但兩者年薪卻相差4倍，同時布魯克斯的合約總值也是韋斯保克的10倍以上，因此引來網民熱議火箭今次出手如此闊綽是否值得。

韋斯保克及布魯克斯上季（2022/23）數據比較

常規賽：

韋斯保克：場均15.8分、7.6助攻、4.9籃板

布魯克斯：場均14.3分、2.6助攻、3.3籃板



季後賽：

韋斯保克：場均23.6分、7.4助攻、7.6籃板

布魯克斯：場均10.5分、1.8助攻、3籃板



不管如何，快艇目前算是確立了韋斯保克、保羅佐治（Paul George）和尼納特（Kawhi Leonard）三人的重心地位，並以此為基礎繼續擴軍。轉會窗也開啟第二天，便已傳出他們想要請來夏登（James Harden）和尼拉特（Damian Lillard）。

只是據著名記者Shams Charania消息，尼拉特雖然已向拓荒者請求離隊，但他特別表示想要加盟熱火；也有傳聞指出76人可能會以夏登交換尼拉特，這樣一來快艇可能便需要另尋目標。