勒邦占士長子Bronny練習期間心臟病發　一度送入深切治療部︱籃球

美國籃球巨星勒邦占士（LeBron James）18歲長子邦尼（Bronny James），周一（24日）在南加州大學籃球隊（USC）練習期間心臟病發，一度須送入醫院深切治療部（ICU）。



勒邦占士長子Bronny練習期間心臟病發，一度送入深切治療部。（Instagram）

占士家族發言人向美國媒體發聲明稱，「昨日（周一）邦尼練習期間心臟病發，醫護人員能夠及時拯救邦尼，並送他到醫院。他目前情況穩定，已離開深切治療部（ICU）」，並指出，「我們要求外界尊重占士一家私隱，當有更多資訊時，我們會再向媒體公布。勒邦和Savannah（占士太太）想公開向USC醫護人員及球隊職員表達謝意，感謝他們了不起的工作和為旗下運動員安全的付出。」

18歲的邦尼從洛杉磯Sierra Canyon高中畢業，即將升讀大學，以USC新生身份出戰美國大學最高級別的一級男子籃球錦標賽（NCAA Division I），基於天份和父親背景，被視為其中一位焦點新星。他在高中最後一年平均得14.1分、5.6個籃板、2.4次助攻及1.7次抄截。

NBA傳奇「魔術手」莊遜（Magic Johnson）也祝福邦尼：「我們為他祈禱，希望他可以盡快完全康復。」

占士十分支持長子邦尼成為籃球員，每逢邦尼比賽都盡量出席。（Instagram）

當邦尼決定加入USC，占士在Instagram寫道：「孩子我為你自豪，除了我愛你已無話可說！！！」

38歲的勒邦占士生涯贏盡錦標，剛宣布「暫不退休」，勢展開生涯第21個NBA賽季，連續第6年效力洛杉磯湖人。他曾多次表達希望跟兒子一同出戰NBA賽場的夢想，2022年他曾向體育媒體The Athletic表示：「我的最後一年生涯要跟兒子一起，無論邦尼去哪裏，我便會在那裏。我會用盡一切可能辦法，跟兒子並肩作戰一年，這事情已經與金錢無關。」

外界認定占士希望至少等到長子邦尼初戰NBA才會退下來，今次邦尼心臟病發，不知會否對他的球員生涯有長遠影響。