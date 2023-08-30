NBA｜韋迪訪港大談入選名人堂感想　寄語球迷對夢想要堅定不移

剛入選籃球名人堂的NBA名宿「閃電俠」韋迪（Dwyane Wade）來到中國之旅的最後一站，周三（30日）連同老將夏斯林（Udonis Haslem）、湖人球星羅素（D'Angelo Russell）以及大兒子薩伊亞韋迪（Zaire Wade）現身屯門市廣場，在近500名球迷的歡呼下出場。

除了為放上十代韋迪球鞋的「Way Of Wade」系列展示牆開幕，更親身解說入選名人堂的第一身感受。



韋迪中國行走遍北京、上海、深圳，今日連同夏斯林、羅素和大兒子薩伊亞韋迪來港出席品牌活動。屯門市廣場早上聚集近500名球迷，只為一睹球星風采，然而韋迪亦相當親民，入場時更大方與球迷擊掌。除了在Wade Of Wade第十代上簽名，為系列展示牆開幕外，更穿上香港東方球衣，與球員互動。

近500名球迷聚集屯門，只為一睹球星風采。（張倩儀攝）

名人堂為職業生涯錦上添花

作為新鮮出爐的籃球名人堂一員，韋迪分享第一身感受，認為入選名人堂自然是錦上添花，但自己打球不以此為最大目標：「我不是為了名人堂打努力，不管能不能入選名人堂，我的生涯一樣精彩。」13次入選全明星、3次NBA總冠軍、2006總決賽MVP，韋迪回望，依然最難忘06年那一季，引起球迷的起哄，他解說：「因為那一年我們做了這一輩都在追求的事。」能夠與隊友合力取得冠軍，在互噴香檳，他認為是生涯中最難忘的一年。

球迷熱烈歡迎韋迪登場。（張倩儀攝）

現場夏斯林和羅素迪為構想「Flash」以外的新稱號，分別有「Boss」（老闆）、「HOF」（名人堂），薩伊亞韋迪提出「Famer」最得韋迪心，看來新晉名人堂仍然沉醉在入選名人堂的喜悅中。

羅素也接受球迷歡呼。（張倩儀攝）

寄語香港球迷：「Be Committed」

活動最後，韋迪更寄語香港球迷，除了要像夏斯林、羅素和薩伊亞韋迪提出的「Dream Big」（敢想）、「Believe In Yourself」（相信自己）和「Be Prepared」（做好準備）外，還要「Be Committed」（堅定不移）。「即使你很想要，但成功不一定會來，所以更需要堅定地努力。」

韋迪為系列牆開幕。（張倩儀攝）

成WNBA隊班主之一回饋家鄉

熱愛籃球的韋迪也自然以身作則，對籃球堅定不移。2019年退役後，韋迪沒有離開籃球，反而以不同角色出現在球場，例如最為人所知的入樽賽評判。今年，韋迪加入成為WNBA球隊芝加哥天空的班主之一，「我能做到最大的支持，就是加入球隊成為班主之一，以幫助球隊和聯盟。」來自芝加哥的他，希望以此回饋家鄉，延續「籃球生涯」。

韋迪分享入名人堂感受。（張倩儀攝）

韋迪幫球迷簽名。（張倩儀攝）

韋迪、夏斯林、羅素及薩伊亞韋迪訪港：