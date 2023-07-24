NBA｜畢拿訪港落場打4X4　英華小將想做對手多過隊友

NBA球星占美畢拿首度訪港，今午（24日）出席運動品牌活動後，再到新蒲崗東蒲體育館出席「Jimmy Butler技術挑戰賽」決賽日，除親自落場指導，示範時更表演「鋤樽」，球迷歡呼聲響遍全場。



香港是畢拿一連六站中國行的最後一站，旅程來到尾聲，這名熱火球星也施展渾身解數，不但在技術賽示範時入樽掀起一波高潮，更一口答應與6名小將分組4x4比賽，助攻、封阻，又以雙手「鋤樽」，滿足球迷期待，獲全場喝采。

畢拿到新蒲崗東蒲體育館與球員和球迷交流。（葉詩敏攝）

「Jimmy Butler技術挑戰賽」由6名經過選拔賽出線的本地籃球愛好者爭奪冠軍，最終英華書院小將鍾子豪和大專生簡廷芝分別勝出男、女子組冠軍，贏得畢拿親筆簽名球鞋。19歲的簡廷芝以全場最快時間「封后」，她坦言今次是為了畢拿而報名參加比賽，「喜歡他是因為他不放棄的精神，告訴我什麼事情都有可能。」

畢拿毫無NBA球星架子，全情面露笑容，獲畢拿助攻的簡廷芝笑言：「真的好開心，好似發夢般。」而這名熱火球星看到小將們的支持，稱很高興成為青少年榜樣，希望能繼續以自身影響力，讓下一代為夢想堅持。

畢拿多次「鋤樽」引來滿場喝采。（葉詩敏攝）

畢拿與兩名小將組隊，與南華的朱亮（右二）、陳曉峰（右一），以及香港東方球員徐遠成（右四）和基拔（右三）投籃比賽。（葉詩敏攝）

至於能與畢拿同隊的英華小將鍾子豪，臨場才獲機會與該NBA球星同隊打球，他大讚畢拿毫無架子，「一開始很緊張，但他很友善，令我慢慢也享受比賽。」鍾子豪笑言最喜歡的NBA球星是勇士射手史堤芬居里，不過同樣欣賞畢拿的堅韌，「他說過自己不是天賦最好，卻是最努力的球員。」問到想與畢拿同隊還是做對手，這名小將毫不猶豫說：「對手，挑戰他會更有意思」。

畢拿與本地小將打4X4，落力防守。（葉詩敏攝）

小球迷贈畢拿一杯港式咖啡，後者試飲後表示好喝。（葉詩敏攝）

畢拿熱愛喝咖啡，更建立自家品牌「Big Face Coffee」，一名小球迷向「JB」送上港式咖啡，球星開心接過咖啡嘗了一口表示好喝：「打完球正需要一杯咖啡。」他感謝小球迷以他為榜樣，鼓勵他繼續努力，「落敗意味你有重來反擊的機會」。

最後友善的畢拿與全場球迷自拍，為這趟一連六站的中國之旅作結。

贊助商向畢拿送上由本地設計師設計的霸氣畫作。（葉詩敏攝）