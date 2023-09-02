灣區翼龍突然傳散班　兩周前公布新季名單　三港將或變失業大軍

原定參與東亞超級聯賽的灣區翼龍，今年7月底宣布將主場搬回香港，並公布新球季的球員名單，當中包括港將惠龍兒﹑徐遠征及楊和。不過，灣區翼龍周五（1日）突然傳出解散，3名港將頓時加入失業大軍，而隊中數名中國球員更不能返回CBA。



灣區翼龍上屆出戰東亞超級聯賽，在季軍戰擊敗琉球黃金國王摘季。灣區翼龍早前宣布簽入5名新兵，加上8名舊將，包括港將惠龍兒﹑徐遠征及楊和，準備出戰新球季，而灣區翼龍更在7月底表示，新季將以灣仔修頓作新主場，想不到有機會落空。

灣區翼龍原定新球季以修頓作主場。（灣區翼龍Facebook）

周五（1日）突然傳出灣區翼龍解散的消息，但灣區翼龍至今未作任何官方回應，3名港將有機會變失業大軍，而一眾中國球員更有可能未能返回CBA，事關CBA新球季的註冊截止日期是8月31日，部分中國球員隨時等足一季才有班落。

灣區翼龍成立時，不斷招兵買馬，以高薪羅致不少CBA球員，包括劉傳興﹑朱松瑋及鄭祺龍等當打球員，被指是以本傷人，已經引來不少爭議。只在半個月前，灣區翼龍才與多名前CBA球員續約，如今卻突然傳出散班，中國媒體人付政浩認為，有機會是灣區翼龍的幕後投資者突然「唔玩」，才造成這個局面。