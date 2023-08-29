籃球世界盃｜中國隊分組賽兩連敗　奇蹟出線要達成兩個條件

中國在籃球世界盃分組賽第二戰鬥南蘇丹，即使入籍兵李凱爾（Kyle Anderson，前譯卡爾安達臣）反底攻入全隊最高的22分，中國隊仍然以20分之差不敵南蘇丹，主帥賽後佐積域指球隊需要全隊挺身而出，才有望取勝。

中國隊兩場接連不敵塞爾維亞及南蘇丹，出線希望渺茫，但不至於絕望，若中國隊達成兩個條件依然有望晉級。



中國隊在籃球世界盃兩連敗，出線機會渺茫。（路透社）

中國隊周一（28日）在男子籃球世界盃再出戰，分組賽遇上世盃「初哥」南蘇丹，力爭打開今屆勝利之門，首戰9射0中的李凱爾今仗狀態回升，交出全隊最高的22分，南蘇丹今仗射入15個三分球，命中率達5成，是今仗的勝負分野，中國隊最終以69：89不敵對手，兩戰全敗。

中國隊主帥佐積域（Aleksandar Djordjevic）賽後坦言，南蘇丹的三分球是今場的關鍵，而球隊亦未有好好發揮內線的優勢。這名塞爾維亞教頭亦談及隊中球員的心態，特別表揚趙睿，「在比賽的首天起，趙睿就是隊中的領袖，他有爭勝的渴望，但這是一﹑兩個人是不足夠，像今仗如此激烈的賽事，我需要全隊人齊心協力，同時挺身而出才有機會。」

中國負南蘇丹兩連敗基本出線無望 李凱爾22分無力挽︱籃球世界盃

籃球世界盃｜中國隊慘負塞爾維亞42分 李凱爾正選登場錄尷尬數據

中國男籃主帥佐積域批麾下爭勝心不足。（Getty Images）

中國隊在分組賽兩連敗，出線形勢縱然渺茫，但不至於絕望，假若達成兩個條件的話，中國隊依然有一線生機。中國隊兩仗合共輸62分，最後一仗對波多黎各非勝不可，更要至少贏35分，才可追回得失分的差距，同時都要塞爾維亞擊敗南蘇丹，中國就可以絕地出線。中國隊與波多黎各的交手往績一般，僅錄1勝4負，贏波已非易事，更何況要大勝。

今屆籃球世界盃的戰績，同樣關乎到來年巴黎奧運的資格，根據最終成績，各個洲分決出7支球隊直接獲得奧運入場券。巴黎奧運最後4個席位將在資格賽決出，今屆世界盃排名第二高的亞洲﹑非洲球隊，加上排名第三高的美洲球隊，將直接獲得資格賽的席位，加上撇除合資格球隊的頭16，以及5支各個洲分的代表，一共24隊爭奪餘下4張入場券。

若中國隊錯過亞洲第一的資格，仍然可以透過資格賽保持奧運希望，但以中國隊現時的得失分，看來爭入資格賽的難度亦不低。

男子籃球世界盃奧運資格分配：



美洲及歐洲：排名最高的頭2隊

非洲﹑亞洲及大洋洲：排名最高的1隊

