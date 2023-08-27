籃球世界盃｜中國隊慘負塞爾維亞42分　李凱爾正選登場錄尷尬數據

李凱爾（Kyle Anderson，前譯卡爾安達臣）入籍後，首度代表中國隊出戰大賽，籃球世界盃B組首戰鬥塞爾維亞，李凱爾正選登場，可惜場上表現欠奉，全場9射0中得0分，更錄得一個尷尬紀錄，結果中國隊以63：105大敗予塞爾維亞。



中國隊出戰籃球世界盃，與塞爾維亞﹑波多黎各及南蘇丹同被列為B組，中國隊世界盃首戰在菲律賓馬尼拉對塞爾維亞。

中國隊的入籍兵李凱爾正選登場，加上張鎮麟﹑趙睿﹑周鵬及周琦，開賽早段連取6分，塞爾維亞立即反撲，打出一段15：3的攻勢反超前，塞爾維亞逐漸拉開比分，中國半場以34：55落後。中國隊在第三節未能追近，加上體能下降，差距進一步拉開，三節過後已落後30分，塞爾維亞最後一節再打出一段13：0，中國隊最終以63：105慘敗，世界盃首戰告負。

籃球｜李凱爾關鍵偷波助中國隊奪季軍 內媒評「難掩球隊多頑疾」

李凱爾首度代表中國隊打世界盃，以正選身份登場。（Getty Images）

李凱爾入籍後首戰國際賽，這名木狼球員表現乏善可陳，全場上陣近26分鐘，是全隊上陣時間最長的球員，但他全場9射未有命中，加上沒有罰球，最終今仗顆粒無收，更錄得-35的正負值。趙睿攻入全隊最高的17分，而周琦繼續有穩定輸出，全場6射6中得12分。

李凱爾全場顆粒無收。（路透社）

李凱爾未能領軍取勝，更留下尷尬的紀錄，中國男籃主帥佐積域（Aleksandar Djordjevic）避免將焦點放在李凱爾身上，「我不太喜歡單獨評論個別球員，除非當天表現很出色，今仗是李凱爾第一次打FIBA賽事，經驗有所欠奉，但他在防守方面亦有貢獻。」

中國隊下場將對南蘇丹，力爭今屆世界盃首場勝仗。