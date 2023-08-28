中國負南蘇丹兩連敗基本出線無望　李凱爾22分無力挽︱籃球世界盃

籃球世界盃B組賽事中國再度登場迎戰南蘇丹，入籍後首度代表中國參加大賽的李凱爾（Kyle Anderson，前譯卡爾安達臣）再成焦點，相對上仗對塞爾維亞全場9射0中得0分的差勁表現，今仗表現大為改善，16次起手8中，上場32分鐘帶來22分5籃板3助攻，可惜仍不足以帶領中國打開勝利之門，以69：89再敗一仗，基本出線無望，直接出線奧運資格機會亦微乎其微。



李凱爾（Kyle Anderson，前譯卡爾安達臣）獨取22分仍避免不了中國敗陣。（Getty Images）

中國隊出戰籃球世界盃，與塞爾維亞﹑波多黎各及南蘇丹同被列為B組，中國隊首戰世界排名第6位的塞爾維亞以63：105慘敗。今仗對手為同組實力理應最弱的南蘇丹，卻毫無「甜頭」可言，中國世界排名27，南蘇丹世界排名62，實力看似有一定差距，不過南蘇丹將士用命，防守端做足功夫，進攻方面，三分投射命中30次起手15次命中，相反中國20次起手只中8球，成為雙方勝負分野。

中國首節以14：22落後8分，次節李凱爾和周琦兩大主力齊發力，半場追至40：44，將差距收窄至4分；不過第三節再度被南蘇丹拉開至53：63的10分距離，第四節情況跟第三節雷同，中國終以69：89、20分之差敗陣。

李凱爾在比賽尾段數度發脾氣。（Getty Images）

「入籍兵」李凱爾再度正選登場，個人獨取全場最高的22分，仍未能扭轉敗局，比賽尾段他有點情緒，屢次大發脾氣。事實上，中國隊個別球員或在對手之上，但南蘇丹勝在得分平均，隊中5個球員得分達到雙位數，當中包括效力芝加哥公牛、今仗獲得21分的卡歷鍾斯（Carlik Jones）。

中國隊兩戰兩敗，下輪分組賽最後一仗要面對實力不弱的波多黎各，已基本出線無望。今屆賽事成績最佳的亞洲球隊，可獲直接晉身奧運資格，中國循此途徑參加奧運的機會亦十分渺茫。目前日本是唯一曾在分組賽獲勝球隊，很大機會藉此晉身2024巴黎奧運。

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