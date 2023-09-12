傳勒邦占士復出戰巴黎奧運　邀請居里、杜蘭特組「復仇者聯盟」

最近結束的籃球世界盃，只派出實力猶如B隊的美國只以第4名結束賽事。或許是受此刺激，美國著名籃球記者Shams Charania指勒邦占士（LeBron James）決定復出參戰來年的巴黎奧運，並邀請史提芬居里（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等NBA頂級美國球星，組成「復仇者聯盟」。



美國素來為籃球強國，更有「夢幻隊（Dream Team）」的美譽，參加19次奧運會贏下16塊金牌，不過出戰籃球世界盃的陣容相較下當然沒那麼星光熠熠，今次出戰陣容中只有3名全明星級別球員，而且名單裏沒有人擁有成年國家隊上陣經驗。

美國隊出戰東京奧運時情況亦較類似，雖然當時被形容陣容「星味」不足，不過最後仍贏下金牌。（Getty Images）

類似的「劇本」其實上屆奧運前亦發生過，美國隊在2019年的籃球世界盃只拿到第7名，戰績為史上最差一次，當時美國隊官方Twitter便曾表示過是時候要復仇，雖然當時陣容被形容「星味」不足，但最後他們亦順利拿下2020年東京奧運會金牌。

據美國著名籃球記者Shams Charania報道，勒邦占士對再戰奧運表現出強烈興趣。他曾3次代表美國出戰奧運，並贏過兩次金牌，不過自2012年後，這名NBA巨星便沒再參加過此項體壇盛事。

勒邦占士自2012倫敦奧運後便沒再參戰，當年的美國隊可說是星光煜煜。（Getty Images）

報道續指，38歲的占士已邀請史提芬居里、杜蘭特、安東尼戴維斯（Anthony Davis）、泰譚（Jayson Tatum）一起出戰，這些球星們亦準備應允。此外，艾榮（Kyrie Irving）、戴雲卜克（Devin Booker）、尼拉特（Damian Lillard）及霍斯（De'Aaron Fox）亦有意參戰。

值得一提的是，35歲的史提芬居里此前從未參加過奧運，他曾回應是因為重視休季，不過仍代表美國隊拿下過兩屆籃球世界盃冠軍。若他確定與勒邦占士攜手代表美國出戰巴黎奧運，則幾可肯定是這兩人在國家隊的「最後一舞」；杜蘭特則參戰了最近3屆並連奪3金，他目前已34歲，再下一屆奧運已是接近39歲，恐怕今次亦會是他最後一次披上國家隊戰袍。

居里曾代表美國贏下兩屆籃球世界盃冠軍，但未曾參戰過奧運。（Getty Images）

有網民笑指今次這麼多球星有意參賽，除了因為美國在籃球國家隊失利以外，還要感謝美國短跑好手賴奧斯（Noah Lyles）。他在8月的世界田徑錦標賽接連奪下100米及200米冠軍後，表示NBA奪冠球隊不應自稱為「世界冠軍」，「贏下NBA總決賽後，他們頭上的旗幟會寫上世界冠軍。什麼世界冠軍？美國嗎？」相關言論引來杜蘭特及卜克等不少NBA球星不滿。

日前美國在籃球世界盃四強不敵德國後，這番言論再次被翻出並被網民熱議，世界田徑總會（World Athletics）亦在Twitter上貼出一則比數結合他發言的圖片。美國傳媒《Bleacher Report》指賴奧斯轉發了該則帖文，不過隨後已將其刪除。