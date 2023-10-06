杭州亞運｜中國女籃三將獲贈700呎單位　主帥:關鍵時刻從沒掉鏈子

中國女子籃球隊在昨（5日）晚杭州亞運決賽，靠王思雨絕殺，以74：72險勝日本，衛冕成功。中國女籃主帥鄭薇表示，球隊已從失敗中成長過來，豪言「在關鍵時刻，中國女籃從沒掉過鏈子」。

此外，四川遠達美樂籃球俱樂部宣布，麾下球員李夢、王思雨、韓旭代表中國女籃取得佳績，每人獲贈一個位於雲南元謀縣的732呎住宅單位。



了解決賽戰況：中國女籃幾乎重演男籃被逆轉一幕 最後一擊挫日本奪金

中國女籃主帥鄭薇在場邊督師。（新華社）

談到球隊的成長及突破，中國女籃主帥鄭薇說：「我覺得我們是通過每一場刻骨銘心的輸球成長起來的，她們曾經很年輕，但她們在比賽中的經驗以及大賽時的反應都有很大的提高，通過這些比賽，她們才有今天的樣子，尤其是在關鍵時刻，中國女籃從沒掉過鏈子。」

另外，四川遠達美樂籃球俱樂部賽後在微博發文，祝賀中國女籃奪金，並給予陣中3位女籃代表獎勵。該支四川球會公布：「李夢、王思雨、韓旭表現優異、敢打敢拼，充分展示了中國女籃精神，為祖國爭得榮光，為四川增輝添彩，是四川遠達美樂女籃全員學習的榜樣。」

「經四川遠達集團研究決定，分別獎勵三名隊員中國元謀·遠達溫泉康養城68㎡熱銷住房一套，以茲鼓勵。」元謀縣位於雲南省楚雄彝族自治州。68平方米即約732呎。

中國元謀·遠達溫泉康養城專案規劃圖。(遠達集團網站)

根據遠達集團官網介紹，元謀·遠達溫泉康養城專案位於龍川江西岸縣城區，規劃用地2000畝，計畫總投資120億元，2023年1月開工，預計2030年竣工。專案主要建設有5星級康養溫泉酒店、康養居住區、籃球比賽場館、高原籃球冬季訓練（兼青訓）基地、地震科普基地、幼稚園、彝族商業水街、特色民宿、濱江濕地公園、體教融合教育區（教育配套學校）、農貿市場等，建成後可帶動就業1500人以上，每年吸引5萬人次以上省內外遊客赴元謀康養旅居。