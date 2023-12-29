李祉均投WCBA後首獲父母入場觀賽　作客卻成主角　見一面已是幸福

香港女籃隊長李祉均所落班的中國女子籃球聯賽（WCBA），現正在球季之中，她在亞運後便一直在WCBA作賽至今。

周四（27日）李祉均效力的天津冠嵐作客最就近香港的廣東新彤盛，她的父母、親戚和朋友們，一行20人到中山觀戰，雖然球隊以87：81落敗，但醉翁之意已不在酒。



作客現排名第四的廣東新彤盛，中山體育館內全都是廣東隊的球迷。「廣東，加油！」、「新彤盛，必勝。」主場球迷的打氣聲此起彼落。

今仗，李祉均上陣40分鐘，全場交出17分、9助攻、6籃板、3偷波，顯然未有因為家人到場而緊張。賽後，她坦言比賽期間不斷提醒自己要保持冷靜、卻又禁不住興奮。完場後，她的親友一行人慢慢跑入球場內、而李祉均則一路從後備席小跑迎面而來，她也收起倦容、露出笑顏。

李祉均作客廣東。（張倩儀攝）

明明是廣東隊主場，賽後，效力天津的李祉均卻成了主角。

打了WCBA三季，李祉均突出的表現和數據，吸引球迷的目光，到了客場仍獲球迷要求合照；加上首季在WCBA落班前，曾在廣東跟操的李祉均早已跟球隊上下結緣，今場賽後，內地中央電視台的記者亦上前，邀她與廣東隊教練及前隊友迪拉娜一同接受訪問，忙碌之中，腳步一直未能停下。

最終李祉均能在球場上和爸媽相處的時間不多，只見李祉均父母凝望女兒，眼泛淚光，記者跟兩人一聊才知道，今次是李祉均投身WCBA後，兩人第一次親身看女兒比賽。

李祉均與爸媽合照。（張倩儀攝）

「想就當然想參與多一點，但（比賽場地）距離遠，賽程也密，這個位置（中山）很好，就約親戚朋友們上來（看球），開開心心見個面。」爸爸一邊說，媽媽一邊在旁拭淚、邊說：「好興奮，也很感恩，因為一路上有很多人幫忙，讓她不是一個人獨自努力。」

李祉均家人到場支持。（張倩儀攝）

教練任明敏接受中央電視台訪問。（張倩儀攝）

爸爸也落淚，說：「她有能力，也有這樣（打職業）的意願，我們幫不到什麼，只能放手、支持讓她去。」父母養兒長憂九十九，除了開心，能親眼看見女兒踏上職業舞台，但兩人又忍不住擔心，李祉均媽媽說：「最擔心她受傷，傷了又不敢跟我們說。」然而，爸媽知道，自己可以做的，就只有不讓女兒再徒增煩惱：「只希望她不用擔心家裏。」爸爸笑道，想讓她無憂慮地放心去拚。

李祉均與媽媽相擁。（張倩儀攝）

拍了數不盡的照片，再完成中央電視台的採訪，兩隊都已經離開，只剩李祉均和我們在場上，儼然變成粉絲見面會。雖然打足40分鐘，翌日一早又要飛回天津，但這一夜，李祉均笑得格外開懷，特別盡興。

「記得下次天津見。」她說。

在她眼中，在香港以外的地方打球，要獲家人或朋友到場支持實在不容易。「天津見」三字，她跟我說了不下數十次，或許已習慣了每次揮別之前，要約定下次再見。