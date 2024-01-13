NBA｜「浪花兄弟」爆發轟57分挫公牛　卡爾用人策略仍受質疑

NBA常規賽，勇士憑第三節單節攻入48分，加上「浪花兄弟」爆發，最終作客以140：131擊敗公牛，一掃最近頹勢。

「浪花兄弟」今仗合力攻入57分，其中K湯臣（Klay Thompson）貢獻全隊最高的30分，並列今季最高分一場，表現有所回勇；不過勇士主帥卡爾（Steve Kerr）再被球迷及媒體批評用人策略有問題。



勇士近期狀態低迷，當家球星史提芬居里（Stephen Curry）一再出現三分全場0命中的尷尬數據，周四（11日）更被塘鵝以141：105大炒，加上球隊內部有球員不滿出場時間、主力祖蒙特格連（Draymond Green）停賽等，卡爾十分需要一場勝仗來穩定軍心。

K湯臣今仗攻入全隊最高的30分。（路透社）

今仗首節完結時，勇士以3分優勢領先，但在第二節後段被公牛接連打出數波反擊高潮，將比數反超至75：62——公牛光在這一節便攻入45分。不過半場結束後，勇士卻如同巔峰時期一樣，開啟第三節得分模式，單節狂轟48分。

雖然末節一度被公牛逼近，但亦憑藉第三節反擊時留下的分差，加上K湯臣命中關鍵三分，最終順利贏下比賽。

公牛榮譽儀式 「禪師」到場

主場作戰的公牛在半場舉行「Ring of Honor」儀式，表揚為曾球隊作出巨大貢獻的球員、教練或是工作人員，當中包括1995/96公牛隊奪冠球員，他們亦在這一季創下常規賽72勝紀錄，是NBA史上第一支單季獲70勝以上球隊。

公牛在中場舉行表彰儀式，不少球迷熟悉的老面孔都回到媒體面前。（公牛X）

相信這支72勝的公牛是不少籃球迷愛上這項運動的契機，不過可惜的是「鐵三角」米高佐敦（Michael Jordan）、柏賓（Scottie Pippen）及洛文（Dennis Rodman）今次均未能到場，只通過影片祝賀；功勳教頭積遜（Phil Jackson）則有出席今次儀式，能看到78歲的「禪師」已略微老態龍鍾。

今次儀式出現一段插曲，是主持人讀到時任總經理卡羅斯（Jerry Krause）的名字時，現場球迷報以噓聲。由於卡羅斯在2017年已經去世，因此其遺孀Thelma代為出席，從大螢幕中能看到她情緒十分激動。

球迷此舉被勇士主帥卡爾批評為「可恥」，他為當年公牛奪冠成員之一，亦是今次受表揚成員；現擔任公牛旁述、首次三連霸成員之一的Stacey King亦在直播表達不滿：「這是我人生中見過最糟糕的事情，我為該名女士感到心痛，剛才在這個球場裏噓她的人都應感到羞恥。」

卡爾用人策略再被批評

勇士今仗雖然擊敗公牛，但過程一波三折，特別是第二節突然被拉開比數：換入毫無用處的謝路美羅賓遜（Jerome Robinson）讓球隊陷入劣勢、稍後又將表現出色的古明加（Jonathan Kuminga）換下。

古明加（左）早前引公開表示不滿引來交易風波，不少勇士球迷認為他應獲更多出場時間。（路透社）

此外，後備控衛普贊斯基今仗（Brandin Podziemski）上陣時間比古明加更多，這一點也讓部份球迷感到不解，場上甚至不時出現雙控衛情況。雖然普贊斯基這場比賽表現穩定，交出4次助攻且沒有失誤，正負值也為全隊第2。可卡爾是否仍要堅持當年「致命組合」（death line-up，又被稱為「死亡五小」）的戰術？隨着居里、K湯臣及格連因年齡漸大而表現下滑，這一話題最近經常被球迷討論。

今仗過後卡爾（左）的用人策略再被質疑。（路透社）

K湯臣今仗打出往日風采，他賽後亦表示希望格連盡快回歸，認為他對球隊防守十分重要。要知道勇士今場失了131分，上仗被攻入141分，再前一場面對速龍亦被取得133分。

居里近期獨自負起進攻重擔而表現不穩，K湯臣得分能力明顯下滑，球隊防守不濟情況下，勇士是否能經常像今天這樣順利取勝？卡爾需要好好思考這個問題。