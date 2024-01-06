NBA｜勇士兩小將內訌事件雪上加霜　基斯保羅左手骨折需接受手術

NBA常規賽，勇士以113：109小勝活塞，不過賽前古明加（Jonathan Kuminga）公開對教頭卡爾（Steve Kerr）表示不滿一事，讓他繼續成為媒體報道焦點。

內訌之際，勇士陣中老將基斯保羅（Chris Paul，CP3）還在今仗爭搶籃板時左手骨折，需接受手術治療，預計勇士將會經歷一段漫長的內憂與外患。



勇士昨天（5日）大戰衛冕冠軍金塊，雖然在比賽剩6分多鐘時還領先18分，ESPN當時預測其勝率高達99.6%，卻突然被金塊急起直追，最後祖傑（Nikola Jokic）完場前投出超遠三分，以130：127絕殺勇士。

比賽結束後，直播鏡頭除拍攝祖傑與一眾隊友興奮慶祝外，很快亦捕捉到勇士頭號球星史提芬居里（Stephen Curry）一臉無奈，但球迷及媒體都留意到，古明加明明該場表現不錯，最後18分鐘卻完全沒有上陣機會。

16分、4籃板、4助攻、全隊最高的正負值（+6），這名可鋒可衛的全能Swingman看着球隊在最後階段莫名落敗，自己卻全程只能坐在場邊看着，心情必然不好受。今天這場「back to back」的比賽前，便傳出古明加因此而對教練卡爾失去信心，更可能會因此要求離隊。

比賽結束後，卡爾解釋沒重新換入古明加，是因為場上的球員打得很好，而且他需要考慮陣容配搭，但這顯然不能說服該名剛果球員。

對陣金塊一役，古明加雖表現出色，但最後18分鐘全程坐在板凳上。（資料圖片／Getty Images）

著名記者Shams Charania及Anthony Slater在The Athletic報道，有消息人士表示這場比賽成為「壓垮駱駝的最後一根稻草」。古明加表示有時候比賽結束後，他都不知道自己做了什麼，「這讓我很頭痛，他們想讓我做些什麼？我能夠為隊友傳球，我也能夠做其他不同的事情。」

更讓卡爾頭痛的是，除古明加外，勇士隨隊隊記者Jason Dumas透露陣中另一名小將穆迪（Moses Moody）亦非常不滿，他已連續3場無法上陣，對在陣中不穩定的角色及地位感到沮喪，認為自己就像「被犧牲的羔羊」。

傳穆迪（左）亦不滿在球隊現狀，有時進入輪換陣容、有時又被排除在外讓他感到沮喪。（資料圖片／路透社）

爭議之中，古明加今場面對活塞仍為正選一員，並獲得36分鐘上陣時間，為今季最高一次。足夠的上陣時間，他亦以應有表現回應主帥信任，今場他雖然只錄得11分、6籃板及1次助攻，但其正負值依然為全隊最高（+16）。

比賽結束後，這名2021年第7順位的球員表示，跟卡爾討論過後感覺已好了很多。ESPN報道指在對戰金塊及活塞兩場比賽之間，兩人在卡爾辦公室會面，該名教頭還鼓勵所有球員有任何不滿及沮喪之處，都可大方向他表露。

古明加（黑衫右）今場獲36分鐘上陣時間，再次錄得全隊最高正負值。（資料圖片／路透社）

古明加認為此次會面進展不錯，「我覺得這讓我們更了解彼此，好好溝通這一點很關鍵。」他還表示在這次會面中，沒有抱怨過上陣時間，以及在場上擔任的角色。ESPN報道稱古明加希望與卡爾能更好地互相理解，讓他知道自己在場上應做些什麼。

古明加及穆迪公開表達不滿，加上在夏天送走普爾（Jordan Poole），讓外界質疑卡爾不懂培養新人。這名教頭賽後承認平衡各球員出場時間十分困難，「每個球員都有他們的目標和夢想，每個人都想大放異彩，我每晚都要做出非常艱難的決定。」他再補充古明加是一名成長中的年輕球員，「他正在變得更好，這便是我讓他正選上陣的原因。」

如今古明加似乎已跟卡爾和解，穆迪在這場比賽亦獲得6分鐘上陣時間，問題看來已解決，但事實真的如此嗎？

陣中兩名小將公然表示不滿，亦反映主帥卡爾（圖）及其他球星已無法壓住軍心。（資料圖片／Getty Images）

勇士今季戰績不佳，這場面對聯盟戰績最差的活塞亦只是險勝，目前常規賽17勝18負，勝率還不足五成。

祖蒙特格連（Draymond Green）停賽、K湯臣（Klay Thompson）表現下滑，幾乎每場比賽的戰報都是居里獨力難支，當初開創勇士王朝的老一輩球員，如今已再難獨力撐起球隊。可勇士仍未有特別出眾的新人球員能夠接過大旗，CP3今場更重傷需接受手術，可謂讓「咖喱叔」肩上重擔百上加斤。

屋漏偏逢連夜雨，勇士內訌傳聞之際，老將基斯保羅（右）還重傷骨折。（路透社）

今場比賽讓古明加上陣36分鐘、讓穆迪再次出場，看起來更像是卡爾的權宜之舉。如今勇士青黃不接，隊內氣氛還劍拔弩張，恐怕卡爾要再好好想清楚，勇士未來的路，究竟該如何走下去？