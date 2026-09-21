長者咭申請｜65歲可享食玩買優惠　3大申請方法｜附電子申請連結

長者咭申請懶人包！長者咭是為年滿65歲或以上的香港居民提供的福利咭，出示長者咭可以享有醫療、交通、文化及康樂服務等優惠。《香港01》長者生活頻道「01金齡」為大家整合長者咭的申請方法及詳情，家人想幫家中長者申請都一樣可以！



長者咭申請【1】申請資格

長者咭是為65歲以上的香港居民提供一個普遍獲得承認的年齡證明，能夠享有政府部門、公共機構及商號為長者提供的優惠、折扣和優先服務。

長者咭申請資格：

【1】年滿65歲或以上；及

【2】香港居民



長者咭申請【2】所需文件

所需文件（圖片來源：長者安居服務協會）

長者咭申請所需文件：

【1】已填妥的申請表；及

【2】近半年彩色證件相片（近照）一張，需淨色背景；及

【3】有效香港智能身份證副本



立即下載長者咭申請表👉🏻請按此

長者咭申請【3】申請時間

長者咭申請所需文件非常簡單，但長者要留意申請時間，如果太早遞交申請，申請有機會被退回！此外，若申請所需文件有遺漏或郵資不足的信件將不獲接收。

長者咭申請時間：

【1】已年滿65歲（以生日當天計算）申請：

長者咭辦事處會在收到申請後之7個工作天內，以郵寄方式寄出長者咭。



【2】年滿65歲前的60天內申請：

長者咭辦事處會將申請表及有關文件保存，直至申請人滿65歲的2個工作天前以郵寄方式寄出長者咭。



【3】距離年滿65歲的日期多於60日申請：

長者咭辦事處將未能處理以下申請，並會將申請表格及有關文件退回申請人。



長者咭申請【4】首次申請3大方法及費用

首次申請長者咭的費用全免，長者可選擇以下3種方式提交首次申請：

方法【1】網上申請

申請人可選擇使用「香港政府一站通」網頁連結以遞交網上首次申請。

網上申請表

立即進行網上申請👉🏻請按此

方法【2】親身申請

申請人可選擇帶齊所需文件，並於辦公時間內親身到長者咭辦事處申請，辦事處可即日處理其申請。如由親友前來代辦，則需登記代辦人資料，以作紀錄。

方法【3】郵寄申請

申請人只需將申請所需文件及申請表，使用印有長者咭辦事處地址之信封寄回。辦事處會在收到所需文件後之7個工作天內，以郵寄方式寄出長者咭。

立即下載長者咭申請表👉🏻請按此

申請表格及預印地址的信封亦會在由下列辦事處派發：

【1】社署轄下長者咭辦事處

【2】各區福利辦事處

【3】社會保障辦事處

【4】各區綜合家庭服務中心

【5】民政事務處諮詢服務中心

【6】各區長者地區中心

【7】長者鄰舍中心



長者咭申請【5】電子長者咭申請及使用方法

長者咭新申請人及現有持咭人均可透過「智方便」流動應用程式，加入電子長者咭，無須額外費用。

透過「智方便」流動應用程式展示電子長者咭，其優惠及功能與實體長者咭無異。更可透過「智方便」的「長者咭計劃」小程序，查閱「長者咭計劃」各區的優惠資訊。同時實體長者咭仍然有效，老友記可以按習慣、喜好來選擇。

電子長者咭申請方法

申請人或持咭人尚未持有「智方便」帳戶，需要先下載「智方便」流動應用程式並登記帳戶。

如老友記尚未持有「智方便」帳戶，需要預先在智能手機下載「智方便」App並登記帳戶。更多登記詳情，可參閱「智方便」網站（https://www.iamsmart.gov.hk/tc/reg.html）

如長者持有「智方便」App，並已成功登記「智方便」，可以透過新增電子證照來新增電子長者咭，步驟如下：

【1】 打開「智方便」App

【2】 點撃「我的」

【3】 在「電子證照」，選擇「長者咭」

【4】 按「同意」添加長者咭

【5】 如畫面顯示「已添加電子證照」，即成功添加電子長者咭



按圖手把手教你新增電子長者咭：

+ 4

電子長者咭使用方法

如老友記已經在「智方便」App成功添加「長者咭」，需要享用長者福利時，即可在「智方便」App，展示長者咭詳細資料，步驟如下：

【1】 打開「智方便」App

【2】 點撃「我的」

【3】 在「電子證照」，選擇「長者咭」

【4】 在長者咭左上角「+」，即可放大電子長者咭

【5】 如有商戶需要驗證電子證照，亦可以按「二維碼」，向商戶長者二維碼。



按圖手把手教你新增電子長者咭：

長者咭申請【6】補領方法及費用

長者咭不設有效期，無須按年更換或更新住址。如果遺失了長者咭亦可以進行補領，補領費用為HK$25。如需進行補領，申請人需預備所需文件，並以下其中一種方式提交補領申請：

方法【1】網上申請

補領地點：

「香港政府一站通」網站

繳交補領費用方法：

只接受以信用卡或轉數快支付

立即進行網上補領👉🏻請按此

方法【2】郵寄申請

繳交補領費用方法：

支票／銀行本票（支票抬頭請寫上「香港特別行政區政府」）

所需時間：

辦事處會在收到申請後之7個工作天內，以郵寄方式寄出長者咭

備註：

需使用印有長者咭辦事處地址之信封寄回

方法【3】親身申請

補領地點：

長者咭辦事處

地址：

香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心22樓2204室

辦公時間：

星期一至五：上午8時45分至下午1時及下午2時至6時（下午1時至2時為午膳時間）

星期六、日及公眾假期：休息

繳交補領費用方法：

現金或支票／銀行本票／轉數快

所需時間：

辦事處可即日處理其申請

方法【4】親身申請（其他服務中心）

補領地點：

長者咭補領費繳費地點

繳交補領費用方法：

現金或支票／銀行本票（支票抬頭請寫上「香港特別行政區政府」）／轉數快

所需時間：

有關辦事處會將其補領申請轉交到長者咭辦事處，本辦事處會在收到申請後之7個工作天內，以郵寄方式寄出長者咭予申請人

備註：

如親友前來本辦事處或長者咭補領費繳費地點代辦補領，則需登記代辦人資料作為記錄

立即查看補領地點👉🏻請按此

（全文完）