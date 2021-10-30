NEW ERA經典帽子的3個品牌故事：59 FIFTY成名作、撕貼紙真假迷思

最不陌生的帽子品牌絕對非 New Era 莫屬，豐富的圖案以及各種帽型，更時常與潮流品牌推出聯名之作，獨佔了世界帽子龍頭可不是浪得虛名！至於 New Era 是如何從默默無名的水牛城帽子工廠搖身一變成長到現在的規模呢？編輯這就來為各位一一解釋，身為穿搭達人的各位可不能缺少這方面的知識啊！



經典帽牌New Era 起源和爆紅原因是甚麼？關於撕貼紙的迷思又從何而來？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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NEW ERA 的起源

New Era 是其創辦人 Ehrhardt Koch 於 1920 年成立於美國紐約的帽廠，起初以生產紳士帽款為主，為了確保客人穿戴舒適，以 100% 純羊毛製作，並提供多種尺寸，成功引起關注！但若 New Era 的特別之處僅止於此，怎麼可能開創帽子皇朝呢？

在 1934 年紳士帽已經不再流行時，Ehrhardt Koch 轉而尋找新的流行方向，發現棒球帽極具潛力，這個契機使得 New Era 踏上了成功之路！往後幾年，New Era 開始製作運動方面相關的配備以及制服，當然也包括棒球帽！在業界成功打響名號之後，更進一步地打入美國職業棒球（職棒）的市場， New Era 棒球帽良好的品質備受肯定，成為美國職棒大聯盟唯一的官方經銷商！

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59 FIFTY 創造經典

Ehrhardt Koch 的兒子 Harold Koch 至小累積在帽廠的經驗，使得他也成為了一名帽子的改革者，且青出於藍更勝於藍。在 1954 年 New Era 發布了其最知名的帽款「59 FIFTY」，最特別的地方在於：無法調整頭圍的「全封式」設計。因應不同頭圍的舒適度，光是成人尺碼就推出了 7 碼至 8 碼多達九種尺寸之多，推出後即成為流行，一舉成名！

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到底要不要撕貼紙呢？

想必大家也很好奇，為什麼很多人都不把 New Era 帽子上的貼紙撕掉？眾說紛紜，其中有兩種是比較廣為人知的說法，都與黑人的嘻哈文化有關。其一是以前的黑人的生活水平較不理想，往往為了證明自己的身價而不將吊牌剪掉，包含衣服或是鞋子，都是為了證明自己不是買假貨！其二是據說當時只要保留 New Era 完整的貼紙都能夠退貨，在生活需要應急的時候，能夠獲得些許的喘息空間。這些習慣都隨著時間流傳到了現在，至於要不要撕貼紙就真的取決於個人意見！

Dappei 結語：

New Era 真的是帽子界的傳奇，以搭配來說也是一個很好搭配的單品，像編輯早上起床懶得整理頭髮時，就會隨手抓一頂 New Era 的帽子來戴，輕鬆穿出個人特色！



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原文：為什麼 NEW ERA 這麼紅？貼紙要不要撕？從無名帽廠到百年歷史的帽子皇朝，看完想給 NEW ERA 一個 respect！

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