經典配色最易襯！Air Jordan 1 Low OG「Game Royal」正式發布

近期Travis Scott倒鉤系列似乎又要有新一波動作，不過在此之前Jordan Brand率先釋出拿手好戲，為經典鞋款Air Jordan 1 Low OG帶來最新配色「Game Royal」，並推出完整圖輯。



Air Jordan 1 Low OG「Game Royal」正式公開

Air Jordan 1 Low OG「Game Royal」全鞋採用黑、白、藍色調組成，儘管是基礎的色彩但卻是「最對味」的選擇。

Air Jordan 1 Low OG「Game Royal」（Nike圖片）

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材質方面以皮革製成，並通過Swoosh、Wings Logo 、內裏、鞋舌以及復古奶油中底等細節，將其經典氛圍拉到最滿。

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Air Jordan 1 Low OG「Game Royal」即將在11月30日登陸Nike SNKRS以及指定零售商發售，售價為$140美元，感興趣的朋友請務必留意。

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