【五一勞動節】百年歷史四袋工衣　回顧勞動階層開工服裝成潮之路

撰文：山本保玲
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【五一勞動節】不經不覺四袋工衣已過百年歷史。「You wear what you are」，律司穿律司袍、醫生穿醫生袍、消防員穿防火裝、軍人穿軍服……每個工種都有其所需的服飾，而作為勞動階層的藍領，也有屬於他們的工衣，用上實用又耐用的設計剪裁。時移世易，現今的工人服飾已不是從前的模樣，不過牛仔布料配上經典設計，卻能成功過渡到時尚界別，由美國的Carhartt到日本的Porter Classic，每年都會推出同款單品，即使經歷百年的時光洗禮，那濃濃的Vintage氣息，依舊是歷久常的Classic。

工衣有很多不同英文名稱最簡單直接的統稱當然是Work Jacket，還有常見的Coverall，也有稱之為Chore Coat。無論那種稱呼，不變是heavy duty的本質，無論是三袋還是四袋設計，從前是為了抵住工人因工作操勞、日灑雨淋和身上汗水的浸蝕，如今由勞工界跳到時尚界，如電影《Brokeback Mountain》（斷背山）中兩位男主角身穿的厚身帆布工衣，除外型笨重外，那份hertiage味道也略嫌老氣橫秋。

從前四袋工衣只屬粗着的工人服飾。（網上圖片）

於十九世紀末創立，來自美國密歇根州底特律的品牌Carhatt，是工衣設計的先鋒。品牌於19世紀初是為鐵路工人製作工衣，耐用和實用是兩大首要條件，透過鉚釘，以及防火、防水等高科技物料，來加強工衣的耐磨建築工程度，大受鐵路工人的歡迎。好事傳千里，及後Carhartt還開拓了農場、牧場、建築工地、媒壙等工種的市場，不同工業的工人也紛紛穿上這款工衣開工去。事隔百多年，Carhatt依然健在，只是由昔日的工作服變成現今的街頭服，跟日本Junya Watanabe和Undercover、法國A.P.C.、美國Adam Kimmel等時尚品牌的合作，亦令Carhatt不其然沾上陣陣的潮流氣味。

昔日Carhartt廣告都是主力勞動階層。（Carhartt）

看到牛仔工衣，當然跟牛仔服品牌息息相關，Levi's、Lee和Wrangler三大美國牛仔服老字號，理所當然有自家的牛仔工衣，雖然名氣肯定及不上Levi's 501、Lee 101 Riders和Wrangler 11MW等經典牛仔褲，但其原版牛仔工衣，仍舊是不少Vintage Collector四處搜尋的目標，像Lee於1921年推出的Railroad Jacket，顧名思意是為鐵路工人製作，勝在原汁原味的粗獷色彩，如不追求忠於原著，那Lee跟日牌N.Hoolywood合作的牛仔工衣，是以舊帶新的設計。

牛仔布四袋工衣，是近年時尚大熱。（資料圖片）
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近兩季牛仔服再度風行，牛仔布工衣亦大行其道，令復刻工衣如雨後春筍般。早在工衣熱潮未來臨前，由Ralph Lauren衍生出來的RRL，由於品牌精神是向美國西部工人致敬，所以由1993年創立至今，即使中段曾停產，不論年度和季節，工衣都是品牌每季度的a must單品，其中牛仔工衣更是其招牌貨，亦會刻意保留Union Made的標籤，相比起一眾掛Union Made嘜頭的次等貨，RRL的確是貨真價實的高質之選，優質的布料和金屬配件，一拿上手便知是好貨色。

Porter Classic的吉田父子，同是工衣的超級fans。（Porter Classic）

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