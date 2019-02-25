【奧斯卡2019】黑色西裝大篷裙　為何「他」贏盡紅地毯上眾女星？

今屆奧斯卡的紅地毯依然是美麗，除了一眾女星中外，有位星演員卻以黑色西裝大篷裙排眾而出，成為亮點，穿上這裙的人，是非裔同志男星Billy Porter（比利波特）。

非裔同志男星Billy Porter穿上由紐約設計師Christian Siriano所設計的黑色絲絨西裝，再加上大裙襬出席奧斯卡。（WWD）

Billy Porter與丈夫Adam Smith一同步入紅地毯。（getty images） 當眾多男星選擇以最傳統規格的紳士踢死兔禮服示人之時，Billy Porter卻反其道而行。驟眼上身也只以穩陣派的黑色天鵝絨燕尾服上陣，不過當視線轉移至下身，那蓬鬆誇張的大裙襬卻令人嘆為觀止，完全一改性別的固有形象，以及顛覆西裝的傳統剪裁，創意十足。Billy Porter與伴侶Adam Smith（亞當史密斯）一同步入紅地毯時，還需找專人將裙子襬理整齊，場面隆重。他曾說：「我並不是Drag Queen，只是一位穿裙子的男性。」Billy Porter的性取向，再加上這條出自Christian Siriano的反傳統女性化西裝設計，完全將Billy一貫敢作敢為的作風表露無遺，難怪造型被不少影星譽為「全場最美」。