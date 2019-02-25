【奧斯卡2019】黑色西裝大篷裙　為何「他」贏盡紅地毯上眾女星？

撰文：王海燕
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今屆奧斯卡的紅地毯依然是美麗，除了一眾女星中外，有位星演員卻以黑色西裝大篷裙排眾而出，成為亮點，穿上這裙的人，是非裔同志男星Billy Porter（比利波特）。
非裔同志男星Billy Porter穿上由紐約設計師Christian Siriano所設計的黑色絲絨西裝，再加上大裙襬出席奧斯卡。（WWD）
Billy Porter與丈夫Adam Smith一同步入紅地毯。（getty images）
當眾多男星選擇以最傳統規格的紳士踢死兔禮服示人之時，Billy Porter卻反其道而行。驟眼上身也只以穩陣派的黑色天鵝絨燕尾服上陣，不過當視線轉移至下身，那蓬鬆誇張的大裙襬卻令人嘆為觀止，完全一改性別的固有形象，以及顛覆西裝的傳統剪裁，創意十足。Billy Porter與伴侶Adam Smith（亞當史密斯）一同步入紅地毯時，還需找專人將裙子襬理整齊，場面隆重。他曾說：「我並不是Drag Queen，只是一位穿裙子的男性。」Billy Porter的性取向，再加上這條出自Christian Siriano的反傳統女性化西裝設計，完全將Billy一貫敢作敢為的作風表露無遺，難怪造型被不少影星譽為「全場最美」。
Billy Porter在金球獎上的造型。（getty images）
Billy更曾在twitter分享：「走上奧斯卡紅毯，就要大膽Dress Up。」不過對於他的大膽造型其實絕不陌生，就如上月的金球獎頒獎禮，他穿上的由品牌Randi Rahm提供的訂製西裝，當中配上裡布擁有鮮粉紅的錦緞斗篷造型，同樣惹來全場注目。縱使Billy早前以《Pose》角逐金球獎最佳戲劇男主角落空，不過今天在奧斯卡的「Dress Up」，他早已為自己在是次頒獎禮上贏得漂亮的一仗。