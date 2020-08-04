【銀髮時尚】台灣最高齡Model　踏上模特兒之路全因孫女

今年93歲的郝雲娟，不甘於退休的悠閒生活，與攝影師孫女連美恩一同拍攝了許多作品，拍照成了兩人日常生活中最默契的一件事。 所有的青春都會逝去，我們對「老」這件事似乎還是有點陌生，也讓人好奇郝雲娟對於人生有什麼不一樣的看法，這回就邀請讀者提問，並請郝雲娟親自來回答讀者的各式問題，希望帶給年輕人不同的啟發。

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雲娟奶奶看起來一點也不像92歲，有什麼保持青春不老的方法？

保持每天運動的習慣像是散步，或是偶而在家裡做點健身操，還有吃飯只吃七分飽，不要讓自己吃到太撐。

很多人好奇，奶奶平時都喜歡去哪裡逛街買衣服呢？

以前批貨的時候，很常跑松山五分埔商圈和萬華大理街，但坦白說現在因為罹患阿斯海默症的關係，已經不太自己買衣服了，都是由家人和造型師幫忙挑選。但是我最喜歡的是款式簡約，俐落帥氣，然後紫色系的衣服。

雲娟奶奶看起來一點也不像92歲 ( KEEDAN提供 )

奶奶有欣賞或崇拜的對象嗎？

沒有什麼的對象，但我欣賞作風正派，行事光明磊落的人。話說其實我最崇拜的人我是先生（羞），因為每次吵架他都會讓我，讓我覺得自己很被疼愛。

活到這年紀有什麼想不到的好處？

最意想不到的是就是居然能跟孫女一起工作，對我這一輩的人來說是很不可思議。以前大環境動盪，能跟自己兒女合作做點小生意，已經算是很有福氣了，從來沒想過這輩子有機會能跟自己的孫女合作。 我的孫女連美恩是位平面攝影師，最初她請我當她的 model，當時還覺得她在開玩笑，後來美恩找了許多有才華的年輕人，有服裝造型師、彩妝師、髮型師和動態攝影師……我們一起組了一個團隊，嘗試了許多不同類型的工作，像是時裝走秀、拍廣告等，是我過去不曾有的經驗，過程中也讓我越來越認識孫女，也更認識這些年輕人的想法還有他們的世界，這一切都讓我覺得非常有趣。

雲娟奶奶最意想不到的是就是居然能跟孫女一起工作( KEEDAN提供 )

最捨不得的是什麼？

都是人。我的二兒子跟挪威人結婚，從此定居挪威，因為距離的關係，很久才能見一次面，總是讓我很不捨。還有我的先生羊一龍因為中風成了植物人，後來過世，也讓我感到很不捨，因為我們年輕的時候一起打拼很辛苦，現在終於比較清閒了，我很希望有他可以在身邊陪著我。

前陣子宣佈同志可以合法結婚，想問奶奶對於這件事的看法？

我對這件事並沒有什麼特別的看法，在我年輕的時候這是不被容許的事情，但既然現在法律已經將這件事修改為合法的事，那代表世界上的人對這件事的看法已經改觀，我覺得也是一種時代的改變與演進。

成為全台灣最高齡的模特兒，奶奶有什麼想要鼓勵大家的話？

在當模特兒之前，我以為拍照是一件很簡單的事情，不就相機按下去喀嚓一聲就好了？但在成為模特兒後，我才知道這背後有多少工作人員，而且每一個環節都非常重要。從一開始創意發想、到彩妝師、髮妝師、服裝造型師、美甲師、最後到攝影師，幕後團隊層層合作，每一個環節都要顧好，才能完成大家看到的作品。 我想要鼓勵大家的是，所有的成果，其實都像是鴨子踩水一樣，表面上看起來很輕鬆，但其實底下是非常奮力在踩水的。團隊合作尤其是非常重要的一件事情，俗話說一個人雖然走得快，但人多才走得遠。所以我想鼓勵大家，學著花一點時間去欣賞，去理解每個人都有不同的優點與特色，包括你自己，還有你身邊的人們。

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