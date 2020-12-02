銀座DOVER STREET MARKET朝聖只買CDG？　新目錄盡覽當前先鋒品牌

作為自Colette結業後，論影響力和觸覺最首屈一指的買手時裝店，DOVER STREET MARKET肯定當之無愧，基本上不論任何風格，任何地域，凡是最隱秘、最偏鋒、最新潮的時裝品牌，都可以在各大DSM裡找得到。 所以每當聽人們風騷地說，專誠到銀座DSM朝聖買COMME des GARÇONS，其實真心笑而不語，「要買CDG，去南青山總壇咪得囉！去得DSM就好心睇下其他Brands啦!」

モトーラ世理奈於The DSM Style Book內親自COMME des GARÇONS服飾，但CDG豈是唯一焦點？（DSM）

當然並非說亞洲第一的COMME des GARÇONS不好，只是DOVER STREET MARKET店內確實有更多品牌值得大家尋幽探秘，好像最近由DOVER STREET MARKET Ginza店打造的The DSM Style Book，向時裝愛好者推介了一系列DSM買手團員未來十分看好的潛力品牌供諸同好。

B O T T E R毛衣配CDG裙子十分注目。（DSM）

今次The DSM Style Book找來一男一女新晉Model拍攝，女模是憑藉怪模怪樣的雀斑印象，而叫人眼前一亮的モトーラ世理奈（《一物》頻道之前亦有介紹過），男模則是為Vetements 2019行Show的岡崎圭吾。

Chopova Lowena上衣配Cav Empt褲子，精妙配搭。（DSM）

Chopova Lowena二人組。（Chopova Lowena）

短短十數張造型照裡，DSM團隊向大家推介了多個新生代品牌，當中尤以女子二人組Chopova Lowena的曝光率最強，也看得出DSM對她們的信心之巨。其實作為今年LVMH PRIZE的決賽圈參賽者，Chopova Lowena一直被視為得獎大熱，奈何那個天殺的新冠肺炎肆虐，使到比賽無奈結束，€300000歐元獎金平分給8位Finalist了事，貌似公平，卻使到Chopova Lowena錯失一個上位機會。

Chopova Lowena的摺捃目前在前衞時裝界大紅大紫。（DSM）

這個定基倫敦的女裝品牌，實情來自保加利亞，東歐的民族風情，一直是品牌核心DNA，彩色斑斕的民族圖案與剪裁，結合東倫敦街頭色彩的瘋狂怪旦，與Art School、Charles Jeffrey LOVERBOY著實有幾分神髓，偏偏實穿性又較高，無怪更被看高一線。

MELITTA BAUMEISTER長裙內襯Chopova Lowena。（DSM）

而如果覺得Chopova Lowena太過花多繚亂的話，德國設計師MELITTA BAUMEISTER或許才是你杯荼。雖然早在2013年誕生，但或許意念過於前衞，MELITTA BAUMEISTER一直並沒有大鳴大放，在近年被DSM連番力捧之後，青睞者才愈來愈多。其設計基本上與圖案全無關係，用色也絕不鮮艷，反而物料（很擅長用網紗）和幾何誇張剪裁才是看點。

+ 4 + 4 + 4

Liberal Youth Ministry和BlackEyePatch。（DSM）

街頭時裝方面，Liberal Youth Ministry和BlackEyePatch的服飾也出現在The DSM Style Book之上，Liberal Youth Ministry誤會是美國品牌，其實它可是來自墨西哥的潮流新貴，衣服種類與一般街頭服一樣，走闊身設計，卻偏偏「姣屍炖篤」，每每注入水晶Bling Bling元素，披口破爛細節也十分細膩，在西方世界早已深受Rapper歡迎。

至於BlackEyePatch，則來自日本東京，以精準的原宿街頭美學和聯乘市場策略震撼人心，單單是今個已成功拉攏Reebok和Verdy進行Collaboration，連野村訓市也訓身支持。