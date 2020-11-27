Medium Rare專訪│96年9萬元金百利創業　走在最前卻不敵一種死症

雖然在香港時裝界論名氣、論歷史、論財雄勢大，於1996年成立的Medium Rare並非最有代表性的一個，但如果沒有這間時裝店，香港時裝口味會否如此百花齊放，也實在是未可知的事。 事關這二十四年來許多火紅的時裝品牌，如XLarge、Maharishi、Devilock、Yeaca等，在仍未成名之前，就是由Medium Rare率先地引入香港，而這個總願意身先士卒的「傻瓜」，正是今次受訪主角Eddie Tso。 藉着Medium Rare快將光榮結束，今次的談訪可謂香港時裝店橫跨三個年代的歷史見證。

Medium Rare主理人Eddie Tso。（攝影：鄭子峰）

年輕時代的Eddie，未入時裝界已投身娛樂圈。（攝影：鄭子峰）

第1時期：一切由古着說起

遠在投身時裝界前，Eddie的人生已多姿多采，自幼跟隨家人移民美國，見盡當地人如何欺凌黃種人，到大學修讀藝術，卻又突然綴學，輾轉流浪街頭，遊遍東、西兩岸，汲取音樂精華。1991年回流香港，投身當時燦爛盛放的娛樂圈，加入亞洲電視做歌手，也擔任過林子祥等巨星的和音，歌唱事業漸有起色之際，偏偏身體不爭氣，遇上失聲問題，被逼轉行，年紀輕輕二十多歲人，已經歷許多平常人一輩子也未經歷過的人生。

《BOON》等日本雜誌在90年代深受香港年青人歡迎。（BOON）

歌星之夢未能圓，唯有向第二個方向發展謀生，「1995年，我看準當年日趨盛行的美式古着熱潮，遊走全香港夜冷舖、天光墟去『執垃圾』，然後擺放到朋友於尖沙咀百利商場的時裝店中寄賣賺錢。」

那時候香港古着市場還處於草創階段，深受本地年青人喜歡的日本雜誌《BOON》、《GET ON》等，都致力提倡美式古着文化，可惜據Eddie所講，當地香港的古着店仍然不多，具影響力的單位，就只有Midwest和BEATNIKS而已，年青人要買到優良Vintage單品，並不容易。

1996年，Eddie以9萬港元成本，於銅鑼灣金百利商場開設Medium Rare。（Eddie）

「不過，正是當時識貨的人尚少，要搵到優質古着品反而較現在容易，試過在夜冷以5蚊價錢買入一條Levi's Big E牛仔褲，最後卻在寄賣店以高出百倍的價錢賣出，令我深信美式古着該大有作為。」



正是經歷這番鼓舞，Eddie終於在1996年以9萬元成本，於銅鑼灣金百利商場開設Medium Rare，主打美式古着。「或許食中了古着潮流，開店後許多名星都蜂湧支持，林海峰買絕版Nike，彭羚買古着牛仔褲，短短九個月就回本了！」

當初之所以定名Medium Rare，正是喻意店舖所賣的東西，全部都是稀有的東西，如同牛扒一樣，三成僅僅熟就夠了，過熟了，反而不嫩口不好食。 Medium Rare主理人Eddie

Eddie：「當初之所定名Medium Rare，正是喻意店舖所賣的東西，全部都是稀有的東西，如同牛扒一樣，三成僅僅熟就夠了，過熟了，反而不嫩口不好食。」（Eddie）

第2時期：拓展到美式街頭領域

古着買賣的成功，激發起Eddie進一步投身時裝業的決心，不過並非美式古着，而是投向美式街頭領域。「美式古着和美式街頭服飾，兩者在美學配襯上其實沒有明顯分別，所謂的古着文化，只是當時日本人提倡出來的概念，事實上8、90年代的美國板仔、Street Kids普遍都很窮，一直在穿在Levi's、Dickies、Converse、Nike等二手東西。」

年輕時代的Eddie早已相識滿天下。（Eddie）

隨着生意和名氣愈來愈大，Medium Rare店亦由金百利，搬到駱克道樓上鋪，這是當年的照片。（Eddie）

XLarge是Medium Rare首批帶到香港的品牌。（The Hundreds）

因此，透過自己前瞻性時裝觀點和自美國成長背景，Eddie很快就看清美式古着和街牌之間的共通點，繼而將XLarge、Carhartt、Double Down、SSUR、subwear、Project Dragon、Union、social study等一眾美國街頭品牌引入香港，當中不少品牌如XLarge，更是Eddie首度帶來香港，從名不經傳到略有名氣，Medium Rare可謂費盡了不少苦心，到90年代尾、00年代初，美式街頭文化在香港大行其道，專賣街頭服飾的Double-Park開到成行成市，這股熱潮能在香港冒起，該歸功於Eddie的眼光。

現在重回駱克道舊址，人面全非矣。（攝影：鄭子峰）

Eddie目光並不局限於美牌，「當時也涉足英國品牌Maharishi，起初透過電郵詢問，主理人Hardy Blechman不太理採，誰不知大家都對禪修和音樂頗有興趣，及後英國相見時更是一見如故，於是成功將品牌首度引入香港。」

Maharishi是第2時期Medium Rare很矚目的新品牌。（Issuu）

隨着生意和名氣愈來愈大，Medium Rare店亦由金百利，搬到駱克道樓上鋪，專誠前來的名人也愈來愈多，連王菲也是捧場客，這種與音樂界別漸漸緊密的互動，再度燃起Eddie對音樂的初心：

「何況，美式街頭文化的根源，很大程度就是來自音樂。」他如是說。

於啟德機場舉行的SSUR “ Escape from New York “音樂會。（Eddie）

雖然作為資深音樂迷，Eddie自言最愛是Joy Division、Bauhaus、Cocteau Twins、The Sisters of Mercy等Post-Punk與Gothic音樂代表，但神推鬼恐之下，因為主打美式街牌之故，Medium Rare反而踏上了提廣Hip Hop音樂文化的道路，為旗下代理品牌打造音樂會，與弟弟和同事區區數人，筋疲力竭地於啟德機場舊址舉行《SSUR "Escape from New York"音樂會》。

Double Down Party。（Eddie）

其後搭上日牌勢力後，更聯同Devilock舉辦Devilock Night香港區音樂會，邀請一系列日本獨立音樂來港表演。（Eddie）

+ 2 + 2 + 2

此外，他又曾在銅鑼灣柏寧酒店地庫（即IKEA現址）舉辦Double Down Party，場面極之盛大，可惜卻「蝕到入肉」， 「因為很多人都是靠關係，打人情牌拿免費門票入場，稍有名氣的音樂人一攞就攞過百張，真心買飛的人，卻少之又少。」縱然如此，年少輕狂地以時裝單位的名義舉行音樂會，在當時的香港，堪稱創先河，足以叫Eddie引以為傲。

不同時代的Eddie，都為Medium Rare注入了不同的風格和品牌，不斷在進化。（Eddie）

第3時期：遇上岩永光，躋身日本時裝圈

不過以美式街頭作主調的Medium Rare其實相對短暫，一來乘着XLarge、Carharrt等堀起，美牌在香港愈來愈濫，一些大型時裝集團更一擲千金買斷這些品牌，獨家代理之餘也為其開專門店，哪怕Medium Rare風評再好，也敵不過人家的銀彈攻勢。「第二個轉輾原因，乃是我深切地感受到日本品牌的工藝價值。」

Bounty-Hunter主理人岩永光（中），在裏原宿的地位並不亞於NIGO和高橋盾等人。（GRAILED）

岩永光向來喜歡以Punk Look示人。（GRAILED）

話說在失去好幾個美牌的經營權後，Eddie決定去日本尋找靈感，始終論街頭時裝的影響力，美國之後就首推日本了。一天閒逛裏原宿，突然遇上一位長頭髮作龐克打扮的日本男人主動傾談，交流潮流文化：「雖然我日文不好，這位先生的英語也一般，但我們卻仍然不亦樂乎地交流下去，他更帶我去認識許多日本潮流圈朋友。」當天之後他才認真了解此人是誰，原來正是Bounty-Hunter主理人岩永光。「或許年青一代對岩永光這名字很陌生，但他在裏原宿的地位，可是處於藤原浩和NIGO同一級別，當中尤以對潮流玩具Figure方面的發展，影響力最大。」

Devilock是90-00年代頗具聲望的日本街牌。（Devilock）

透過岩永光的賞識和穿針引線，Eddie認識並代理到很多日本品牌，先是Devilock、montage、Lad Musician,，繼而再有Revolver、AG、swagger, x-girl和Bal（balance wear design）等等。

「透過深入的了解，我被日本服裝所著迷了！」他作一個有趣的比喻，「如果我過去賣的美式街牌是Street Wear，那麼這批日牌便是Premium Street，事關日牌無論在用料和造工方面，的確精緻紮實得多，這種職人的細心，向來以粗獷見稱的美國人無可比擬。」

Bal（balance wear design）。（balance wear design）

Eddie在當時云云品牌之中，尤以Bal最得他的歡心，「這品牌於牛仔褲之鄉岡山起家，既有日牛的優厚造工，卻又有東京時裝的新潮時髦感，其主理人青木貴洋更是一個我打從心底尊敬的人。」

好景不常，香港獨立時裝店的無能為力

不過，每當一個潮流，一堆品牌被Medium Rare「做起」之際，Eddie每每就會遇上香港獨立時裝店的終身死症——被大型時裝集團搶奪原本所代理的品牌。這種「搶奪」，並非一同售賣同一品牌，而是往往以本傷人，利用更大的訂單，甚至開專門店，去威逼利誘外國品牌放棄香港原來的代理，讓大集團獨家代理該品牌，Medium Rare當時手頭上的Devilock、montage、Lad Musician、Revolver、x-girl等等被Eddie一手引入的品牌，就是這樣被本地數個大時裝大財團所瓜分。

透過Medium Rare的故事，大家能夠感受到在香港經營獨立時裝店，甚不容易。（攝影：鄭子峰）

獨具慧眼將具潛力的品牌帶到香港，再慢慢用心培養、推廣、扶植，到終於發光發熱之際，卻一句多謝也沒有，就被富人階級搶去了，這種為他人作嫁衣裳的無限輪迴，對獨立店的主理人而言，固然打擊甚大，對本地時裝愛好者亦不見得係好事。大集團長期以獵食者姿態去搶奪人家的收穫，從自由市場的角度看，雖然無可厚非，久而久之卻只會令到規模較細，自由度較高的獨立時裝店失卻熱情，要麼保守地轉型自家品牌，甚事捱不過索性結業了事，願意將新品牌新設計帶到香港的單位銳減，最終市場只淨下一式一樣的大型連鎖專門店，消費者只可夠接受公式化單品，或花更多金錢光顧SSENSE、NET-A-PORTER等外國網店，輸的，就只有整個香港時裝界而已。

只因，遍地花火的獨立時裝店才是一個Fashion Capital的靈魂。

幸好，面對逆鏡，Eddie並沒有言敗，Medium Rare迎來第4期進化。