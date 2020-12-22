Medium Rare專訪│中國、香港消費者陋習　竟成時裝店終極死因？

【潮店結業】Medium Rare在Eddie帶領下，由細少古着店，慢慢銳變成引進美式板牌和日系街頭時裝到香港的翹楚，然而漸入佳境之際，卻總又被更大規模的時裝財團，以獨家代理方式，搶奪了自己一手扶植的品牌，實在不無唏噓。

Eddie繼續和大家話當年。（攝影：鄭子峰）

在商言商，或者人望高處，相對前衞偏峰的品牌，能夠一躍龍門被大財團獨家代理，甚至開數千尺專門店，短期內當然是好事，不過長遠發展來說，品牌卻會變得單純以盈利掛帥，初出茅廬的獨特性和藝術氣質，也漸漸失真，變相「造死」了一個品牌。

Eddie道出多年來不斷重複又重複的經歷：「香港某些生意人代理了外國品牌後，只會將對方的設計、模版拿到內地製衣廠複製，巧立名目以自家品牌方式推出，造出80%相同卻便宜得多的款式，變相盜用了別人的設計，無所不用其技。」

Medium Rare百德新街鋪時代。（Eddie）

Avant-Garde走進更偏鋒前衞的時裝領域

縱然日本街頭時裝版圖失卻了，但透過經營日系街牌的這段時光，Eddie更進一步體會到日本時裝精妙之處，而且日本服裝派系本來就千變萬化、博大精深，沒有了闊袍大袖的街頭服飾，轉售瘦身又講究Cutting的陰暗時裝又如何？

「2004年開始，法國設計師Hedi Slimane主理的Dior Homme如日中天，以搖滾樂隊文化提倡的黑色主導，帶點Gothic意味的窄身時裝蔚然成風，我偶像達明一派的明哥，絕對是將Dior Homme穿搭得最有味道的音樂人。」

Hedi Slimane主理的Dior Homme曾經如日中天。（Dior）

The Viridi-anne FW2009。（The Viridi-anne）

Dior Homme這等頂尖高級品牌，作為獨立時裝店的Medium Rare當然不夠財力引入，不過當時許多日牌都深受Hedi Slimane啟發， 如The Viridi-anne、nude、 Pledge、MA/Julius等，正是當中表表者，Medium Rare也一一將它們帶來香港，逐漸建構出前衞偏鋒的形象；其後更首度引入簡約日牌YAECA，豐富了低調小眾時裝的內涵。

雖然無論是The Viridi-anne或YAECA也好，都是對穿衣者時裝品味和知識，相對有要求的進階品牌，但那時候透過Rick Owens、GIVENCHY或GUIDI等名字，同樣使普羅大眾對這類以黑色主調，剪裁前衞的另類衣服提起興趣，Eddie也乘勢將Lounge Lizard、Siva、Sistere、Inasica以至Casey Casey、Alice Waese、TOOGOOD等東西方先鋒單位，一併融入店中。當時消費者未必認識每個品牌，仍是果敢地嘗試新產品，仿彿要讓人知道自己先知先覺，著些別人不懂讀出名字的品牌，就是一種身分象徵。

Eddie今日重回百德新街鋪原址，已物事全非了。（攝影：鄭子峰）

2006年台北開設的rarehouse海外店。（Eddie）

乘着這股Avant-Garde熱潮，曾經陷入樽頸的Medium Rare再度復興，除了將駱克道店搬往格調更高的百德新街外，更將版圖拓展到海外，2006年於台北開設分店rarehouse，2008年更將Medium Rare帶到北京三里屯。愈做愈起勁的同時，卻面對更多千奇百怪的問題。

「在香港看舖時，會有一些財大氣粗的內地生客走上來，豪言自己有很多錢，要我們拿出所有衣服給他試，期間又會問很多跟衣服設計不相關，卻和營運這盤生意的問題，更想趁機偷看我的貨倉。最後花了數小時，把數十件衣服試完後，卻只會買一、兩件了事。」起初Eddie也只以為他挑剔，但真相卻遠不止於此。

TOOGOOD也是一個很出色的品牌，現在連Dover Street Market都有發售。（TOOGOOD）

「因此若干時間後，我發現這些大陸客人，在內地開設一間裝潢、風格，以至代理品牌都跟Medium Rare 90%相似的時裝店。」那一刻Eddie才恍然大悟，明白原來他們打從一開始上來就並非為了買衫，而是一種『統戰』，「有目的地借買衫、試衫為名，趁機套取我們的商業秘密。」

波斯富街時代的Medium Rare。（Eddie）

走向禪意 也是香港人的反思

某些內地生意人卑劣的營商手段，的確使到Medium Rare承受百般重擊，加上北京三里屯店的發展不如預期，也使到Eddie的生意百上加斤。

不過對比起部份內地人的劣根性，其實好些自命文明的香港人也好不到那裡，像今次Medium Rare結業，某些香港客的反應，讓Eddie百般滋味在心頭。

無論幾許風雨，Eddie仍然熱愛服裝。（攝影：鄭子峰）

「來到最後期，先後搬到波斯富街和渣甸坊時，Medium Rare的風格基調亦已由先鋒Avant-Garde，回歸日系禪式設計，我會用虛靈去形容這些衣服，有如神道教或佛教的袍子，穿上去非但耐用，觸感也是無拘無束的舒適，更不受潮流所限，是我活到了今日年紀很想跟大家分享的設計。」這類衣服以日本出品為主，my beautiful landlet、LEH、ROUNDABOUT、Dulcamara、MITTAN等等，都屬於這派別。

GARMENT REPRODUCTION OF WORKERS很有Paul Harnden的風韻。（GARMENT REPRODUCTION OF WORKERS）

不過，和Avant-Garde時裝一樣，這類禪衣的造工和物料皆較為優厚，因此定價也比一般服飾昂貴，本來Eddie食得鹹魚抵得渴，引入得這級別貨式，已預料會較少人懂欣賞和購買，在功能服和球鞋主宰的世代更是難上加難，誰不知不少香港顧客的態度，卻令到Eddie心灰意冷。

Eddie直言對某些香港人十分失望。（攝影：鄭子峰）

「好些香港客人，口口聲聲話很欣賞你的設計，偏又嫌你的衣服太貴、品牌唔夠出名，說了半天，請也不走，卻原來是想取得折扣，當我禮貌地拒絕，他們更反大罵『懶巴閉』、『唔通情達理』，甚至聲言自此不光顧兼唱衰我們，可是到年尾減價大清貨時，這些人又總會蜂擁而至，十分有趣。」

Dulcamara這類禪意服飾，成為了Medium Rare後期的主調。（Dulcamara）

Medium Rare今次結業，Eddie舉行了為期個多月的Closing Sale，「好些久未露面的客人紛紛前來，有些是很有心的，是為了找我傾偈，懷念一番；有些則上到來第一句就聲言：『終於等到你執，所以才特登上來掃平貨，你知Medium Rare平時啲嘢好貴吧！』另一些明言趁低吸納，將這些平貨轉售到中國內地，乘機大賺一筆。唉！回望這麼多年，在香港做生意，實在不容易。」

不過仍叫Eddie感恩的，是到了後段時期的Medium Rare，其實仍然不缺真心支持者，例如Juno就曾上之光顧支持。（new balance）

話說到此，大家應該不其然反問自己？究竟是否曾經做過相同的事？為了省下那千多二千元，卻令自己的氣度和人格都出賣了，口口聲聲說自己熱愛時裝文化，卻做盡傷害這個工業的事，然後就大肆批評香港時尚產業十分不濟，日本固然比不上，現在連大陸也追過我們了，這些站在道德高地的說話任何人也曉講，但真正願意關心和盡一分綿力的人卻少之又少，香港流行文化發展要避免走入死胡同，這種心態和價值觀，定必要改變。