空山基聯乘Mizuno跑鞋　引證Sexy Robot美學概念歷久不衰

撰文： 曾柏熊 最後更新日期： 2021-01-24 09:30

日本藝術大師空山基，近月可謂活躍非常，既跟已故的瑞士超現實主義藝術家H.R. Giger舉辦聯合藝術展，又驚奇地宣布跟中國李寧推出聯乘系列，每個動作，盡見這位73歲「老頑童」總是令人難以猜透的性格； 然而，年齡並沒有成為空山基繼續創作的障礙，本月這位大師便將視覺放回日本，與國民跑步品牌Mizuno合作，推出金屬未來感十足的WAVE PROPHECY SORAYAMA跑鞋，穿上它，猶如將自己的腳掌化成空山基的名作，「Sexy Robot」的模樣。

空山基Sexy Robot x Mizuno WAVE PROPHECY SORAYAMA：（按圖放大）

經空山基處理的Mizuno WAVE PROPHECY SORAYAMA跑鞋，未來感十足。（品牌圖片）

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經典的藝術作品，總是歷久常新，經得起時間考驗，無論是H.R. Giger的那些超現實暗黑作品，還是空山基的情色機械美學，總是有不滅的生命力，誘發無窮的聯想；在一個聯乘當道的世代，自然是一種用不完的素材。

空山基近月非常活躍，企劃一浪接一浪。（資料圖片）

空山基的藝術作品：（按圖放大）

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空山基那種基於金屬折射與女體之間的執迷，而創作出的超現實作品，早在7、80年代已令他聲名大噪；1983年由玄光社幫他出版畫冊《Sexy Robot》，當中展現的女體機械人形態，不但哄動藝術界，這種獨特的機械美感，亦實實在在地啟發了現事中的人文文化，從色情產業中產生的閃爍乳膠SM服風潮，到份屬千禧年代象徵圖騰之一的「Sony狗AIBO」，背後都有源於空山基的美學影子。

情況就跟H.R. Giger設計的「異形」相近，「Sexy Robot」作為一個日系美學方案，在那個大眾熱切地從《阿基拉》或《攻殼機動隊》等作品探討近未來發展的思潮間，視象化地奠定它在了流行文化的經典地位。

空山基 x H.R. Giger聯合藝術展作品：（按圖放大）

H.R. Giger與空山基，可說是東西方超現實科幻藝術家的代表。（網上圖片）

除了那些虛無的概念之外，歷年間「Sexy Robot」亦受到時尚界的青睞，Stussy、KAWS等都是合作過的單位；但數到最佳的例子莫過於Dior與空山基的合作。2018年11月，Dior在東京電信中心中舉行的時裝騷中，中央位置便放置了一座巨型Sexy Robot像，亦是品牌2019年男裝早秋系列的素材，足見Kim Jones對空山基的喜愛。

2018年Dior時裝騷中的Sexy Robot像。（品牌圖片）

回顧空山基 x Dior 2019 男裝早秋系列：（按圖放大）

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「Sexy Robot」對於時尚面目的嘗試，近月連積極改革形象的中國李寧，都可以成為合作單位時，再次跟日本本國的Mizuno合作，反而可以說是順理成章；今次空山基所挑選的，是Mizuno旗下跑鞋WAVE PROPHECY SORAYAMA。這款跑鞋採用了INFINITY WAVE懸浮中底，以及簡潔的襪套式鞋身等等，本來就充滿未來感；

今次聯乘除了選取了的銀色金屬感材質與半透明樹脂，製作出「Sexy Robot」的質感之外，兩個單位更特意找來「今仙技術研究所」碳纖維製作的彈簧部件KATANAΣ，令鞋子不但「看來科幻」，而是實在的科技結晶。即使今時今日，看起來依然科技感十足，可見「Sexy Robot」在80年代誕生之時是何其前衛。