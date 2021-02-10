Nike聯乘Stüssy｜美國藝術單位出動　限量手作紮染Air Force 1

撰文： KEEDAN 最後更新日期： 2021-02-10 19:54

細數 Stüssy 從過往到現在，使用紮染手法推出的單品不勝枚舉，是紮染的行家，變化多端、不規則的紮染，營造放蕩不羈的叛逆隨興，而街頭時尚恰恰最能代表不羈，這次將紮染手法放在與 Nike 聯乘系列中也非常合理。此次合作早在去年就埋下伏筆，先以棉麻鞋面及刺繡 Swoosh 詮釋的 Air Force 1，帶來白色的「Fossil」以及黑「Triple Black」兩個版本後，本次找來藝術單位 Lookout & Wonderland 加入，將棉麻材質的 Air Force 1 Fossil 放進了染缸，共帶來五款不同顏色的 Stüssy x Nike Air Force 1 以及系列服飾。

來自洛杉磯的 Lookout ＆ Wonderland，創立於 2015 年，由來自日本的塚本雄介（Yusuke Tsukamoto）以及妻子 Niki Livingston 兩人共同成立，專注於天然染色、紡織布料以及創意設計上，不定期開設工作坊分享天然染色的樂趣，擁有自然醫學背景的 Niki Livingston 說「這種取自自然的染劑，連手套都不用帶。」本次使用溫和無刺激的天然染劑，並使用天然鞣質作固色，製作這次的 Stüssy x Nike Air Force 1 系列，過程中不僅符合環境友善，也因為手工製程繁瑣，每雙鞋款限量 250 雙，每一雙都是獨一無二的藝術品。

按圖查看Stüssy x Nike Air Force 1 系列▼▼▼

放入染缸的 Air Force，棉麻鞋面染上了顏色，刺繡的 Swoosh 以及鞋頭蓋的 Stüssy 標誌保留原有的顏色，成為整雙鞋的亮點。五款顏色則對應五個城市：紐約、洛杉磯、倫敦、巴黎以及東京。除了鞋款使用天然染劑外，為了呼應環保理念，Nike 帶來回收尼龍製成的半透明羽絨連帽上衣、長褲以及裙裝。

該系列採用半透明的防水布，點綴如同渲染的綠色印花，主體使用至少 75% 的回收尼龍製成，並使用 Thermore® EcoDown® 作為保暖材料，這是一種由 100% 回收聚酯製成的羽絨替代品，格外柔軟的手感及高保暖重量比都能輕易抵擋寒冷天氣。Nike 產品中的再生尼龍是將所有的地毯材料和廢舊魚網轉為尼龍紗線製造而成；與原生尼龍比較下，使用回收尼龍材料的服裝可減少高達 50％ 的碳排放，在保暖性和質量間取得平衡，並能抵抗潑水及風吹，同時 EcoDown 填充物有助維持及調節體溫 。

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