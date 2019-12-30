【2020潮流預測（上）】Stussy、Dunk聯手重建Old School街頭風尚

雖然文章標題都講到明以Demna Gvasalia為代表的Daddy Shoes潮流、Hea著美學以至大Logo文化，在2020年將會全面退場，但傳統高級時裝衞道之士乃至鄙視波鞋為「潮童文化」的人也無用開心，事關新一年Street Fashion的聲勢不但有增無減，更勢必全面佔據了High Fashion的主舞台，如要簡單概括的話，2020年的3大潮流關鍵詞：正正是Old School、Nike Dunk和Stussy。

International Stussy Tribe。（Stussy）

Old School街頭美學全面回歸

Old School街頭潮流對上一次大流行，乃是上世紀90年紀未和2000年代初期的時，那個時代和現在一樣，美式街頭、嘻哈、滑板文化盛行（不過當時的Graffiti和Street dance文化則比現在火紅得多），與之相關的街頭品牌亦好生興旺，現在流行Off-White、PALACE、Brain Dead和NOAH，當年就有ZOO YORK、OBEY、Alife、Undefeated和XLARGE，唯一持續當旺者，就當然是James Jebbia的Supueme。

Nike Dunk SB Low Stussy Cherry。（stock x）

不過遠在20年前，Street Fashion曾經有着一個人氣媲美Supueme的街頭單位，而且地位更高，可以話沒有他世上就未必有Supueme矣！年長一輩應該估計到所指何人，正是Shawn Stussy創立的Stussy。是Stussy的出現，將美國西岸衝浪、滑板文化帶到了紐約；是Stussy的魅力，成功凝聚到James Jabbia、Eddie Cruz、Paul Mittleman、Michael Kopelman、Fraser Cooke和藤原浩等人，創立了International Stussy Tribe，把Stussy和相關街頭文化推向英國、意大利、日本以至全世界；是Stussy的獨具慧眼，以先鋒者的形式與Nike、New Balance和CASIO G-SHOCK等品牌合作，聯手打造Collaboration，時下潮流世界的誇領域合作、互動的想法和思維，才得以如此發達。

Kim Jones與師公Shawn Stussy。

1980年代的Old School Style。

而來到2019年，Shawn Stussy本人以至Stussy這個品牌本身，都大有班師回「潮」之勢（Shawn Stussy多年前已離開了Stussy這個品牌），來到2020年更定必發光發熱，一來Stussy的全新專門店全球一間接一間地開幕，二來Dior男裝創意總監Kim Jones，在早前剛剛發佈的Dior's Fall 2020季度裡，更報李投桃地找來「師公」 Shawn Stussy本尊合作，邀請他老人家以馳名天下的潦草簽名字體，注入到服飾之上，Stussy這個悠久的名字，終於在千禧一代的年青人眼中揚名立揚起來。

Shawn Stussy為Dior設計的圖案。

Sandy Bodecker。

Nike Dunk SB的王朝盛世

那麼Stussy和Stussy背景所象徵的Old School街頭美學，和過去幾年世界所流行的街頭時裝又有何差別？簡單而言的話，就是Old School會相對來得簡約、低調和樸實，同樣以Logo作為一個衣服的核心，相對近年街童、韓風和Hip hop Rappers所提倡的Oversized大Logo拜金、庸俗和招搖概念，在同樣熱衷Hoodie、運動褲和球鞋的形式下，Old School每每表現着一種質樸的感覺，以VETEMENTS為首的「Hea著」和過份闊袍大袖的不倫不類固然不再存在，GUCCI神彩的花枝招搖也未必合宜，標榜過份的高科技和機能風，亦未必是Old School Style的本意（雖然按照預測﹐機能風仍然會是大勢所趨），總之衣服的配搭和剪裁將會變得相對修身和工整，亦注入了一種樸素的Vintage感覺，一這既之曰的話，就是將服飾的輪廓還原到最簡單的基本步。

1985年元祖Be True to Your School系列。

而這種將「將服飾的輪廓還原至基本步」的觀點，在波鞋身上可請表現得尤其明顯，不止是因為外形厚重、結構過於復雜的Daddy Shoes（尤以BALENCIAGA的Triple-S為甚）經已是江河日下，更重要是2000年代初雄霸世界的最人氣球款：Nike Dunk，亦終於高調地回歸2020年潮流主戰場。

Danny Supa Nike SB Dunk。

作為當時Old School街頭熱潮下的人氣產品，Dunk於1999年因為一對Wu-Tang合作版而熱熾起來（加上當時日本人瘋狂熱中於尋找1985年元祖BeTrue to Your School系列的相關Dunk High款式），也漸漸研發出以策動聯乘合作、大玩別注限定的生產方式。到2002年更因為Sandy Bodecker的高瞻遠矚而發展出Nike Dunk SB系列，正式全面開拓滑板市場，也與不同單位合作，創作出數以不盡的經典款式。

至高無上的City Pack系列。

2002就有ZOO YORK Dunk、Chocolate Dunk、極重要的Supreme Dunk系列，和一系列與Danny Supa、Reese Forbes、Gino Iannucci等知名滑板手合作的別注系列，往後數年期亦打造出喜力Dunk、Dunkle、Medicom、Tiffany、Jedi、Homer、Lucky/Unlucky和至高無上的City Pack系列，在當時甫一推出已全球搶購一空，到今日更每每位列天價，而隨着Dunk的熱潮再起，2002年至07、08年之間的舊款Dunk勢必進一步升價，隨時比買勞力士更保值（笑）～

網上流傳的atmos safari Dunk。

off-white × futura Nike Dunk。

雖然天價的舊款Dunk對正常人而言，已經是可望而不可及，但查實Dunk近一年間亦先後與Off-White、Supreme或Staple等單位合作，推出Crossover，亦有自家版本的第3代Viotech和Raygun，到2020年更流傳將會與Strangelove、atmos甚至Travis Scott合作，連串種種項目，都可以證明Dunk絕對是2020無可匹敵的鞋款，就目前所見，根本就毫無對手。