Gucci經典老花設計起源於二戰時期？重溫GG Logo的10個小故事

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2015 年秋冬，Gucci 創意總監 Alessandro Michele 在品牌首季的大秀上，用了一款 GG Logo 皮帶，扭轉了主宰時尚市場好幾十年的極簡風，他更將 Gucci 這個識別設計，大量運用在每個單品上，Alessandro Michele 的這些舉動，更掀起時尚圈一股 Logo 熱潮！如果妳也是 Gucci 的鐵粉，那就跟著儂編一起探索這個 Logo 的 10 件事。

Gucci Logo曾經消失在大眾眼前，但Alessandro Michele 在2015年一月成為Gucci時尚總監後，幾乎每件單品也能找到Logo的設計！（按圖了解Gucci Logo的10個小故事）▼▼▼

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