中國新興波鞋PANE進軍日本　聯乘UNITED ARROWS帶出日系簡約風味

【UNITED ARROWS／PANE／波鞋／聯乘】中國一直不是波鞋大國，不過近年當地卻有些獨立品牌冒起，無論在品質、創意、物料與細節任何一環中，均不輸給其他大品牌，像致力打入國際市場的國牌PANE，首度聯名日本UNITED ARROWS打造別注系列Urban Nostalgia。



UNITED ARROWS x PANE「Urban Nostalgia」別注系列（PANE）

UNITED ARROWS x PANE「Urban Nostalgia」別注系列（PANE）

UNITED ARROWS x PANE「Urban Nostalgia」別注系列（PANE）

UNITED ARROWS x PANE「Urban Nostalgia」別注系列（PANE）

PANE與UNITED ARROWS聯乘系列「Urban Nostalgia」，主題參考1970年代日常生活遊走於都市的人為靈感，把富有復古味的鞋作移植一股當代視覺，本回系列PANE選用上深淺不一的棕色粗獷麖皮結合柔和牛皮來設定，除了呈現出層次質感外，也凸顯七十年代的懷舊氛圍，但最主要是皮革物料能同時提供舒適性和耐用度，最終，雙方決定挑選輕訓系列的德國軍事訓練鞋、RUGBY系列鞋作進行移植。

UNITED ARROWS x PANE「Urban Nostalgia」RUGBY鞋（PANE）

UNITED ARROWS x PANE「Urban Nostalgia」德訓鞋（PANE）

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UNITED ARROWS x PANE「Urban Nostalgia」德訓鞋（PANE）

PANE德國軍事訓練鞋有別原版，內籠、鞋舌利用薄身皮革製成，鞋踭位置刪去軟墊，而兩邊梯形補強也改為車線處理，簡單設置巧妙地令鞋身展示出修長感，另外亦轉用上幼身鞋帶，其時尚度馬上增添；而RUGBY款的輪廓猶如一雙復古足球鞋，同樣去除多餘的車線，讓整體簡潔俐落美感加強，卻保留焦點細節鞋舌，演繹出城市運動新法則。

中國新晉鞋履品牌PANE於2022年創辦，成立以來一直研究、挑選、審視過去不同永恆鞋款加以詮釋，將歷史上各種經典作品透過現今設計及搭配功能性進行重塑，創作出男女均適合穿着的日常鞋履，當中有「輕訓（Light Training）」、「故途（Pace Nostalgia）」、「步道（AISLE）」等多個系列。

PANE輕訓系列（Light Training）：

PANE故途系列（Pace Nostalgia）：

PANE步道系列（AISLE）：

短短三年間，PANE已成為國內口碑不俗的單位，環觀其社交媒體，可發現PANE的團隊在設計或是宣傳上都擁有高度思維，無論在造型錄、產品照、排版美學上均相當國際化，PANE亦多次在深圳舉行期間限定店，透過實體形式與客人互動，另外PANE也經常攜同中國其他不同範疇的品牌合作，包括DUFOUR、LAFMO、ANAR F.C等，上年更初次跨國聯名New Era設計聯名棒球帽，難怪最近吸引到日本人氣時裝百貨店UNITED ARROWS的賞識。

PANE在深圳不同地點舉行期間限定店：