高爾夫球滲透時裝世界　兩大別注Golfcore系列擺脫固有老土形象

【Aimé Leon Dore／Jimmy Choo／Golfcore／高爾夫／聯乘】近年運動元素深深影響時尚美學潮流，足球Blokecore、網球Tenniscore、賽車Racecore以至芭蕾舞Balletcore，不約而同在時尚圈崛起。隨著夏季來臨，兩大品牌：美國Aimé Leon Dore和英國Jimmy Choo，分別推出Golfcore為設計主題的高爾夫別注系列。



Golfcore相比其他「運動core」，沒有太多的街頭氣味，反之總帶着一份比較正裝感與紳士氣派，其實這不難怪，皆因高爾夫運動在傳統以來大多都是貴族或「上年紀」的活動，不過近年間高爾夫慢慢受到不少名人與潮流的滲透，衍生出的Golfcore都漸漸成為Smart Casual一種穿搭方程式，簡單來說，就是帽子、Polo裇、針織短袖衫、西褲與一雙Golf Derby皮鞋，輪廓比例再不是「為闊而闊」，變成合身俐落線條，另外上身衣物會「攝衫」束腰，增強潔淨感。

Aimé Leon Dore GOLF系列（Aimé Leon Dore）

Jimmy Choo聯乘Malbon GOLF 2.0系列（Jimmy Choo）

談及傳統高爾夫服裝，相信大家腦海中馬上浮現全白色與菱格圖案，但一眾時裝品牌為了減低各位固有認為老土的氛圍，創作上刻意年輕化，就像本周Aimé Leon Dore與Jimmy Choo的作品一樣。

Aimé Leon Dore GOLF系列（Aimé Leon Dore）

Jimmy Choo聯乘Malbon GOLF 2.0系列（Jimmy Choo）

首先介紹的是Aimé Leon Dore，主理人Teddy Santis自上季首度進軍高爾夫領域後，好像已相當沉迷Golfcore文化，環觀品牌其他系列造型錄，其穿搭公式也散發着這紳士運動感覺。來到2025年GOLF次回系列，ALD選用各色各樣的快乾、輕身戶外面料如Cordura為素材，產品忠於高爾夫單品，設計出Pullover、直腳褲、背心與運動外套等作品，不過最巧妙的地方是，如逐一拆開ALD每件單品細看，其實相當具日常機能感，換句話說，即是利用機能方向重新演繹高爾夫服，如果當你還未接受到Golfcore，但又想嘗試接觸的話，ALD的設計絕對是入門的最佳選擇。

Aimé Leon Dore GOLF系列（Aimé Leon Dore）

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至於英國奢華品牌Jimmy Choo早前亦再次聯同洛杉磯Malbon高爾夫品牌合作推出2.0系列，今季雙方延續有趣味性的設定移植到各高爾夫裝備中，將時尚連接綠茵球場，最特別的地方是總共二十二款產品沒有服裝，集中於鞋履、袋款、帽子與小物，整個系列以綠白拼湊，大多單品均注入代表Jimmy Choo的「JC」Monogram標記及Malbon的高爾夫卡通圖像，再深入點看，聯名字樣上Jimmy的「M」也細緻地改成Malbon的潦草字體，盡顯清新簡約氛圍。