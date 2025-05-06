Met Gala ｜音樂人紅地毯最佳造型　暗黑Charli xcx　冷艷Jennie

【Met Gala 2025】又來到每年五月於紐約大都會藝術博物館（The Met）舉行的時尚盛會Met Gala，大眾萬分期待眾星爭妍鬥麗的造型。近年，音樂人對時尚界影響力日益增加，今次一眾音樂人也成了Met Gala 2025焦點，由Charli xcx、Jennie到Pharrell、ASAP Rocky，現在一起盤點最佳的穿搭造型。



Met Gala 2025的大會主題是「Superfine: Tailoring Black Style」（Getty Images）

Met Gala 2025的大會主題是「Superfine: Tailoring Black Style」，展覽靈感源自Monica L. Miller 2009 年出版的《Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity》一書，深入探索服裝與風格如何形塑大西洋黑人離散社群的身分認同，呈現出12種黑人男性風格的特徵。至於紅地毯的dress code則定為「Tailored for You」，強調「為你度身訂造」，讓賓客透過黑人男性的正裝風格演變成時尚盛宴。

以下為大家嚴選出Met Gala 2025十個最耀眼奪目的音樂人穿搭造型：

【Met Gala 2025】Charli xcx x Ann Demeulemeester（Getty Images）

【Met Gala 2025】Charli xcx x Ann Demeulemeester

人氣最強女歌手Charli xcx放下了其簽名式的「Brat綠」，換上了Ann Demeulemeester訂製服，黑色羽毛而配透視的設計，流露出暗黑與性感的Goth味，跟她高壓Techno-Pop音樂風格連成一線，很Cool！

【Met Gala 2025】Jennie x CHANEL（Getty Images）

【Met Gala 2025】Jennie x CHANEL

「人間香奈兒」Jennie一身CHANEL訂製禮服現身Met Gala，她指設計靈感源自1920至30年代的CHANEL時裝騷的T台，黑與白完美結合的露肩Jumpsuit，加上珍珠與山茶花的點綴，將Coco Chanel華麗與冷艷的獨立女性魅力帶到紅地毯上。

【Met Gala 2025】Rihanna x Marc Jacobs（Getty Images）

【Met Gala 2025】Rihanna x Marc Jacobs

Rihanna在Met Gala公布自己懷上第三胎，不但成傳媒焦點，更成「最時尚的孕婦」。Marc Jacobs的黑色羊毛短版外套、胸衣式連身衣、搭配黑色羊毛窄身裙，俐落的剪裁和特別的結構，展現出孕婦美麗的輪廓。

【Met Gala 2025】Lorde x Thom Browne（Getty Images）

【Met Gala 2025】Lorde x Thom Browne

今年是Lorde四年來再度參與Met Gala，銀色的Thom Browne西裝與長裙充滿貴氣，不過當她卸下西裝外套後，內裡是猶如半裸的Floating Bra，形成強烈的對比。

【Met Gala 2025】FKA twigs x Wales Bonner（Getty Images）

【Met Gala 2025】FKA twigs x Wales Bonner

Avant-Pop女歌手FKA twigs造型一向前衛誇張，不過今次跟老拍檔Wales Bonner合作卻以純粹而簡約設計，裙子採用象牙色生絲製成，飾有Swarovski水晶和貝殼，巧妙地運用布料和工藝，向工匠手藝致敬。

【Met Gala 2025】Dua Lipa x CHANEL（Getty Images）

【Met Gala 2025】Dua Lipa x CHANEL

貴為CHANEL 25手袋的代言人，Dua Lipa理所當然以CHANEL Look亮相Met Gala。她的CHANEL高訂造型，黑色薄紗長禮服罩上一件黑色亮片斜紋軟呢外套，背部鏤空設計展露優雅線條美態，禮服上每處細節共耗時2,000小時打造，盡顯其Diva的華麗特質。

【Met Gala 2025】Bad Bunny x Prada（Getty Images）

【Met Gala 2025】Bad Bunny x Prada

波多黎各音樂人Bad Bunny以一身Prada示人，啡調禮服多加幾分大地色彩，而小物更是亮點所在，閃亮皮手套、大碼保齡球袋不約而同令人留下注視目光，不過更吸引的是他頭上的草帽，這以棕櫚樹葉製成的草帽有著獨特的歷史意義，最初是農民佩戴，後來演變成革命的象徵，Prada還特地找來波多黎各品牌De León Headwear手工製作，凸顯對傳統的敬意。

【Met Gala 2025】ASAP Rocky x AWGE（Getty Images）

【Met Gala 2025】ASAP Rocky x AWGE

ASAP Rocky是潮流重要代表，不過他今年參與Met Gala並沒有選上奢華大品牌，反之以自家品牌AWGE為自己度身訂造的造型現身，設計是向他成長的哈林區必備的Marmot風衣取得靈感，現代風格的剪裁配合時尚運動戶外路線，體現他獨特的個人風格。

【Met Gala 2025】Pharrell x Louis Vuitton（Getty Images）

【Met Gala 2025】Pharrell x Louis Vuitton

Louis Vuitton男裝藝術總監Pharrell的黑白造型，上身孖襟西裝以10萬 顆珍珠、耗時980小時製成，極之閃亮耀眼，而下身黑西褲則是他近年最愛的Boot Cut剪裁，配合White Shirt拼Black Tie的Classic示範，將Black dandyism美學與精神表露無遺。

【Met Gala 2025】Andre 3000 x Burberry（Getty Images）

【Met Gala 2025】Andre 3000 x Burberry

Hip Hop音樂人Andre 3000一身Burberry海軍藍連身褲配紅色Beanie帽的穿搭，始終敵不過他的配件，黑色垃圾袋和孭上迷你Steinway Model S三角鋼琴，這造型不但搶盡場內的風頭，同時是他新EP《7 Piano Sketches》的最佳宣傳。

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