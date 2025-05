Met Gala ｜音樂人紅地毯最佳造型　暗黑Charli xcx　冷艷Jennie

【Met Gala 2025】又來到每年五月於紐約大都會藝術博物館(The Met)舉行的時尚盛會Met Gala,大眾萬分期待眾星爭妍鬥麗的造型。近年,音樂人對時尚界影響力日益增加,今次一眾音樂人也成了Met Gala 2025焦點,由Charli xcx、Jennie到Pharrell、ASAP Rocky,現在一起盤點最佳的穿搭造型。



Met Gala 2025的大會主題是「Superfine: Tailoring Black Style」(Getty Images)

Met Gala 2025的大會主題是「Superfine: Tailoring Black Style」,展覽靈感源自Monica L. Miller 2009 年出版的《Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity》一書,深入探索服裝與風格如何形塑大西洋黑人離散社群的身分認同,呈現出12種黑人男性風格的特徵。至於紅地毯的dress code則定為「Tailored for You」,強調「為你度身訂造」,讓賓客透過黑人男性的正裝風格演變成時尚盛宴。

以下為大家嚴選出Met Gala 2025十個最耀眼奪目的音樂人穿搭造型:

【Met Gala 2025】Charli xcx x Ann Demeulemeester(Getty Images)

【Met Gala 2025】Charli xcx x Ann Demeulemeester

人氣最強女歌手Charli xcx放下了其簽名式的「Brat綠」,換上了Ann Demeulemeester訂製服,黑色羽毛而配透視的設計,流露出暗黑與性感的Goth味,跟她高壓Techno-Pop音樂風格連成一線,很Cool!

【Met Gala 2025】Jennie x CHANEL(Getty Images)

【Met Gala 2025】Jennie x CHANEL

「人間香奈兒」Jennie一身CHANEL訂製禮服現身Met Gala,她指設計靈感源自1920至30年代的CHANEL時裝騷的T台,黑與白完美結合的露肩Jumpsuit,加上珍珠與山茶花的點綴,將Coco Chanel華麗與冷艷的獨立女性魅力帶到紅地毯上。

【Met Gala 2025】Rihanna x Marc Jacobs(Getty Images)

【Met Gala 2025】Rihanna x Marc Jacobs

Rihanna在Met Gala公布自己懷上第三胎,不但成傳媒焦點,更成「最時尚的孕婦」。Marc Jacobs的黑色羊毛短版外套、胸衣式連身衣、搭配黑色羊毛窄身裙,俐落的剪裁和特別的結構,展現出孕婦美麗的輪廓。

【Met Gala 2025】Lorde x Thom Browne(Getty Images)

【Met Gala 2025】Lorde x Thom Browne

今年是Lorde四年來再度參與Met Gala,銀色的Thom Browne西裝與長裙充滿貴氣,不過當她卸下西裝外套後,內裡是猶如半裸的Floating Bra,形成強烈的對比。

【Met Gala 2025】FKA twigs x Wales Bonner(Getty Images)

【Met Gala 2025】FKA twigs x Wales Bonner

Avant-Pop女歌手FKA twigs造型一向前衛誇張,不過今次跟老拍檔Wales Bonner合作卻以純粹而簡約設計,裙子採用象牙色生絲製成,飾有Swarovski水晶和貝殼,巧妙地運用布料和工藝,向工匠手藝致敬。

【Met Gala 2025】Dua Lipa x CHANEL(Getty Images)

【Met Gala 2025】Dua Lipa x CHANEL

貴為CHANEL 25手袋的代言人,Dua Lipa理所當然以CHANEL Look亮相Met Gala。她的CHANEL高訂造型,黑色薄紗長禮服罩上一件黑色亮片斜紋軟呢外套,背部鏤空設計展露優雅線條美態,禮服上每處細節共耗時2,000小時打造,盡顯其Diva的華麗特質。

【Met Gala 2025】Bad Bunny x Prada(Getty Images)

【Met Gala 2025】Bad Bunny x Prada

波多黎各音樂人Bad Bunny以一身Prada示人,啡調禮服多加幾分大地色彩,而小物更是亮點所在,閃亮皮手套、大碼保齡球袋不約而同令人留下注視目光,不過更吸引的是他頭上的草帽,這以棕櫚樹葉製成的草帽有著獨特的歷史意義,最初是農民佩戴,後來演變成革命的象徵,Prada還特地找來波多黎各品牌De León Headwear手工製作,凸顯對傳統的敬意。

【Met Gala 2025】ASAP Rocky x AWGE(Getty Images)

【Met Gala 2025】ASAP Rocky x AWGE

ASAP Rocky是潮流重要代表,不過他今年參與Met Gala並沒有選上奢華大品牌,反之以自家品牌AWGE為自己度身訂造的造型現身,設計是向他成長的哈林區必備的Marmot風衣取得靈感,現代風格的剪裁配合時尚運動戶外路線,體現他獨特的個人風格。

【Met Gala 2025】Pharrell x Louis Vuitton(Getty Images)

【Met Gala 2025】Pharrell x Louis Vuitton

Louis Vuitton男裝藝術總監Pharrell的黑白造型,上身孖襟西裝以10萬 顆珍珠、耗時980小時製成,極之閃亮耀眼,而下身黑西褲則是他近年最愛的Boot Cut剪裁,配合White Shirt拼Black Tie的Classic示範,將Black dandyism美學與精神表露無遺。

【Met Gala 2025】Andre 3000 x Burberry(Getty Images)

【Met Gala 2025】Andre 3000 x Burberry

Hip Hop音樂人Andre 3000一身Burberry海軍藍連身褲配紅色Beanie帽的穿搭,始終敵不過他的配件,黑色垃圾袋和孭上迷你Steinway Model S三角鋼琴,這造型不但搶盡場內的風頭,同時是他新EP《7 Piano Sketches》的最佳宣傳。

【Met Gala 2025】其他音樂人造型

【Met Gala 2025】Diana Ross(Getty Images)