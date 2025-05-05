Carhartt工衣走過百年歲月　藍領制服跨界登上潮流版圖｜勞工之美

撰文：黃沛鵬
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【Carhartt/工衣/Vintage】說到經典工作服，絕對不可不提Carhartt，這美國百年老字號隨著近年Y2K、舊化、Vintage等潮流復興，#Carhartt成為這兩、三年人氣持續高企的時尚關鍵字。

近年，Carhartt重新回到時尚界的視線，除了出現在Kanye West、Justin Bieber、Pharrell等潮流Icon身上外，又有sacai、INVINCIBLE等聯乘，從前在eBay幾十蚊有交易的殘破二手Carhartt，如今炒上數千元，甚至過百萬，可見品牌超驚人的吸引力。

現在一起回顧Carhartt從鐵路工裝走到潮流版圖的故事。

Carhartt一件工衣成就流行經典逾百年（Carhartt）

時光倒流回到1889年，美國底特律一名男子Hamilton Carhartt，憑著四台縫紉機和五名工人，在閣樓裡創立了Carhartt。當時美國正處於工業革命的高峰，國家大興土木，鐵路建設如火如荼，工人需要耐用、實用的服裝來應對惡劣的工作環境。Hamilton Carhartt敏銳地捕捉到這種市場需求，以「誠實的價格，誠實的報酬」（Honest value for an honest dollar）為品牌口號，開始為鐵路工人設計工裝褲。Carhartt工裝褲不但採用堅韌的丹寧布和帆布，同時加入重型螺紋和鉚釘加固，Hamilton更四出走訪鐵路部門，傾聽用家工人意見，確保產品能貼合實際工作需求，以人為本的設計理念，經得起Heavy Duty重勞動的考驗，迅速贏得美國藍領階層的歡心。

其後，Carhartt不斷擴張，在美加歐洲設立了17家工廠，除了服務工人，還吸引了農民和戶外愛好者，產品線從工裝褲延伸至外套、背心等，熬過了經濟大蕭條危機，於二戰期間為美軍製作軍用服飾供應商。到了90年代，Hip Hop文化與街頭潮流相繼冒起，Carhartt透過與街頭藝術家和音樂人合作，強化了品牌在年輕族群中的認同感，跟傳奇Hip Hop唱片廠牌Tommy Boy Records的聯乘，奠定了其在街頭文化中的地位，令Carhartt從工裝品牌進化為次文化的重要符號。

Pharrell穿上Carhartt聯乘sacai（Getty Images）
周潤發穿上Carhartt（Getty Images）
Justin Bieber穿上Carhartt（Getty Images）

聯乘亦是Carhartt走進潮流界別的重要一步，若說跟Stussy推出別注成街頭文化的基石，那麼與日本設計師Junya Watanabe合作，則是走上高端時裝舞台的起點，成功打破了藍領工衣與高級時裝的界線，讓Carhartt變得更多元化。隨後，由美國同鄉Adam Kimmel、Awake NY，到日本裏原宿WTAPS、SOPH、A BATHING APE，還有歐洲代表APC、toogood，數之不盡聯乘項目，令Carhartt保持強勁人氣。

愈來愈多人尋找舊版Carhartt聯乘Stussy（Fashionsnap）
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Carhartt近年另一經典大事，就是品牌殘破的二手工衣在二手市場交投暢旺，昔日在eBay拍賣網站大量百多二百元平價二手款式任你揀，現在全部炒上過千以上，加上Kanye West、Juntin Bieber等人都愛穿上Vintage Carhartt工衣，名人效應令Old Carhartt熱潮一發不可收拾，而一些美國製造的全新Deadstock，甚至罕有刺繡，更是驚人的天價，近日在eBay發現了一件標價$250,000美元（約$1,9393,00港元）的粉紅色Southwest Jacket，雖然可能有價無市，但這進取的定價某程度上也引證了Carhartt的熱度。

中古Carhartt炒上$1,9393,00港元（eBay）

除了主線原汁原味工作服，Carhartt支線Carhartt WIP（Work in Progress），融入了現代化設計、剪裁、顏色和面料，是將傳統Modern化的成果，像2023年跟台灣品牌INVINCIBLE合作的別注，加入了大量口袋和超闊身剪裁，迎合Gorpcore機能風格，這種新舊撞擊就是Carhartt WIP最大賣點。最新SS25系列，宣傳照交由藝術家 Joshua Gordon掌鏡，粗糙而夢幻的扭曲感結合過度曝光的元素，充滿Y2K的迷幻感覺；至於產品方面，有基本黑白灰和色彩繽紛的T恤、Hoodie外，重塑經典的OG Santa Fe Jacket是今季度的焦點，帶有現在流行美式西部Western Style風情，配合Loose Fit剪裁，絕對是時尚之選。

Carhartt WIP今季焦點OG Santa Fe Jacket帶有現在流行美式西部Western Style風情（Carhartt）

Carhartt從1889年走到2025年，以真實、耐用和多變的形象，贏得一代又一代人的喜愛，那件經典土黃色Duck外套，是跨越世紀的美國精神與當代時尚，Carhartt工裝永恆經典。

Carhartt WIP SS25系列宣傳照交由藝術家 Joshua Gordon掌鏡（Carhartt）
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