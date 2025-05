Carhartt工衣走過百年歲月　藍領制服跨界登上潮流版圖｜勞工之美

【Carhartt/工衣/Vintage】說到經典工作服,絕對不可不提Carhartt,這美國百年老字號隨著近年Y2K、舊化、Vintage等潮流復興,#Carhartt成為這兩、三年人氣持續高企的時尚關鍵字。



近年,Carhartt重新回到時尚界的視線,除了出現在Kanye West、Justin Bieber、Pharrell等潮流Icon身上外,又有sacai、INVINCIBLE等聯乘,從前在eBay幾十蚊有交易的殘破二手Carhartt,如今炒上數千元,甚至過百萬,可見品牌超驚人的吸引力。



現在一起回顧Carhartt從鐵路工裝走到潮流版圖的故事。



Carhartt一件工衣成就流行經典逾百年(Carhartt)

時光倒流回到1889年,美國底特律一名男子Hamilton Carhartt,憑著四台縫紉機和五名工人,在閣樓裡創立了Carhartt。當時美國正處於工業革命的高峰,國家大興土木,鐵路建設如火如荼,工人需要耐用、實用的服裝來應對惡劣的工作環境。Hamilton Carhartt敏銳地捕捉到這種市場需求,以「誠實的價格,誠實的報酬」(Honest value for an honest dollar)為品牌口號,開始為鐵路工人設計工裝褲。Carhartt工裝褲不但採用堅韌的丹寧布和帆布,同時加入重型螺紋和鉚釘加固,Hamilton更四出走訪鐵路部門,傾聽用家工人意見,確保產品能貼合實際工作需求,以人為本的設計理念,經得起Heavy Duty重勞動的考驗,迅速贏得美國藍領階層的歡心。

其後,Carhartt不斷擴張,在美加歐洲設立了17家工廠,除了服務工人,還吸引了農民和戶外愛好者,產品線從工裝褲延伸至外套、背心等,熬過了經濟大蕭條危機,於二戰期間為美軍製作軍用服飾供應商。到了90年代,Hip Hop文化與街頭潮流相繼冒起,Carhartt透過與街頭藝術家和音樂人合作,強化了品牌在年輕族群中的認同感,跟傳奇Hip Hop唱片廠牌Tommy Boy Records的聯乘,奠定了其在街頭文化中的地位,令Carhartt從工裝品牌進化為次文化的重要符號。

Pharrell穿上Carhartt聯乘sacai(Getty Images)

周潤發穿上Carhartt(Getty Images)

Justin Bieber穿上Carhartt(Getty Images)

聯乘亦是Carhartt走進潮流界別的重要一步,若說跟Stussy推出別注成街頭文化的基石,那麼與日本設計師Junya Watanabe合作,則是走上高端時裝舞台的起點,成功打破了藍領工衣與高級時裝的界線,讓Carhartt變得更多元化。隨後,由美國同鄉Adam Kimmel、Awake NY,到日本裏原宿WTAPS、SOPH、A BATHING APE,還有歐洲代表APC、toogood,數之不盡聯乘項目,令Carhartt保持強勁人氣。

愈來愈多人尋找舊版Carhartt聯乘Stussy(Fashionsnap)

Carhartt近年另一經典大事,就是品牌殘破的二手工衣在二手市場交投暢旺,昔日在eBay拍賣網站大量百多二百元平價二手款式任你揀,現在全部炒上過千以上,加上Kanye West、Juntin Bieber等人都愛穿上Vintage Carhartt工衣,名人效應令Old Carhartt熱潮一發不可收拾,而一些美國製造的全新Deadstock,甚至罕有刺繡,更是驚人的天價,近日在eBay發現了一件標價$250,000美元(約$1,9393,00港元)的粉紅色Southwest Jacket,雖然可能有價無市,但這進取的定價某程度上也引證了Carhartt的熱度。

中古Carhartt炒上$1,9393,00港元(eBay)

除了主線原汁原味工作服,Carhartt支線Carhartt WIP(Work in Progress),融入了現代化設計、剪裁、顏色和面料,是將傳統Modern化的成果,像2023年跟台灣品牌INVINCIBLE合作的別注,加入了大量口袋和超闊身剪裁,迎合Gorpcore機能風格,這種新舊撞擊就是Carhartt WIP最大賣點。最新SS25系列,宣傳照交由藝術家 Joshua Gordon掌鏡,粗糙而夢幻的扭曲感結合過度曝光的元素,充滿Y2K的迷幻感覺;至於產品方面,有基本黑白灰和色彩繽紛的T恤、Hoodie外,重塑經典的OG Santa Fe Jacket是今季度的焦點,帶有現在流行美式西部Western Style風情,配合Loose Fit剪裁,絕對是時尚之選。

Carhartt WIP今季焦點OG Santa Fe Jacket帶有現在流行美式西部Western Style風情(Carhartt)

Carhartt從1889年走到2025年,以真實、耐用和多變的形象,贏得一代又一代人的喜愛,那件經典土黃色Duck外套,是跨越世紀的美國精神與當代時尚,Carhartt工裝永恆經典。