【日本時尚教父】藤原浩雜談　「閃電」如何由原宿走入世界潮流

一直會聽到跟我同世代說著:「現在潮流已經不若 1990、2000 年代來得好玩」,Off-White 創意總監 Virgil Abloh 都說:「街頭這個名詞只會讓東西變得扁平化!」被稱為「潮流教父」的藤原浩,他本人是對這個稱號抱持著:「別人想怎麼叫我,我不是很在意,他們高興就好」的態度。 他這麼說:「最沒用的東西叫做媒體,真正的流行文化在 90 就死了!」當然說潮流已死太過於武斷,但誠如藤原浩所說:「當我小時候,想入手喜歡的東西比現在小孩困難許多,當時沒有網路,如果我看到某樣東西,就只能親自去店裡,現在網路零時差,潮流的資訊太過於平坦。」的確,那種等待某樣東西發售、心已經跳得沒有那麼快了。

日本潮流開始在 1990 年代,藤原浩、NIGO、高橋盾等人,就是因為 80 年代裏原文化開始大爆發,才能在潮流圈子有現在地位。《Style Deficit Disorder: Harajuku Street Fashion – Tokyo》這麼介紹:「裏原宿元老和插畫藝術家 Sk8thing(Shin,中村晋一郎)認識了藤原浩之後,兩人開始一起玩滑板。藤原浩為了區分 Neighborhood的主理人瀧澤伸介和中村晋一郎( Sk8thing),還為他們取了愛玩滑板的Shin和卑鄙的Shin,1988 年,Shin 告訴藤原浩他想要做 T 恤,藤原浩很快的就找到了金主,成立了GOODENOUGH。

1980 年代後期,藤原浩組了自己第一個嘻哈集團,Tiny Panx(成員為藤原浩和高木完,原名 TINNIE PUNX)裏原宿開創者,雜誌編輯 DJ、設計、音樂、服裝,球鞋,無所不包,「想知道什麼最新的事就去問 HF」,NIGO(名字來源是藤原 2 號)、VISIVIM 的中村世紀,合作 AFFA 的 UNDERCOVER 高橋盾、Neighborhood 的瀧澤伸介,合作 Uniform Experiment 的清永浩文等,全都跟藤原浩有關係。

這麼說好了,日本潮流開始與裏原宿,我們認識潮流也從裏原宿開始。原宿,曾經是我去東京時,首先到訪的地方,那是很多年前,當時只能在日本雜誌看到的景象真實呈現眼前,年輕氣息濃厚的竹下通,經過神宮前紅綠燈,看到「原宿 HARAJUKU」那塊招牌,鑽著裏原宿一條條小巷子,心情的確很興奮,有種夢想成真的感動。

我一直認為要瞭解東京的流行,得先摸透原宿,先回過頭瞭解原宿的發展史,原宿是從眾多人氣品牌成立的 70年代受到注目,但時間往前推移,早在 20、30 年代,因為美軍宿舍所在地的影響,原宿吸收了大量的外來文化,同潤會青山公寓(現在的表參道Hills)在 1926 年誕生,聚集了各類創意人,60 年代更出現了原宿族裝扮熱潮,70 年代因為 anan、non-no 等雜誌原宿特集力捧,還有所謂的 「anon fashion style」。

前身是東京中央教會 Laforet,在連「裏」這個字都還沒出現的 1978 年成立(裏原宿這個字約莫是在1995年左右開始),當時館長佐藤勝久讓當時一些沒沒無名的品牌在 Laforet 販售,成功引發原宿熱潮。1976 年 Beams 1號店也是開在原宿。由此可知,原宿之所以會成為潮流發信地,原因就是像潮流教父藤原浩所說:「殘留著舊有的鄉下味,」歷史背景及不變的本質才是最重要的原因。

扯遠了,我主要是想傳達,自己是因為東京、因為裏原宿知道了藤原浩,知道了閃電,進而開始跑潮流,至今快20 年(掬一把老淚啊)。曾經見證到裏原宿的輝煌,還有第一次踏入裏原宿的感動與興奮,至今仍留在心裡,更能體會到藤原浩說的:「現在網路零時差,潮流的資訊太過於平坦」的原因。

縱使有人說現在藤原浩只不過靠著「閃電」在搶錢,Moncler 看得到閃電、Louis Vuitton 看得到閃電、Bvlgari 看得到閃電,Starbucks紙杯上看得到閃電,連中國南開大學 100 週年校慶還是看得到閃電。他也的確說過:「不想承擔任何製造成本的風險,我只要去找 UNDERCOVER 或是 Neighborhood 做一些聯名,談談抽成就好了。」不用承擔任何營運成本的商業模式,這不只是藤原浩很聰明,也要品牌、合作單位與消費者吃他這套才行,畢竟,這累積幾十年的經歷,「藤原浩」三個字,還有閃電 logo,只要拿出來就不用多說任何話。

長 700 公尺,兩旁長滿櫸木,有東京香榭大道稱號,原本只是前往明治神宮參拜的重要通道的表參道,來到了青山,這是藤原浩 The POOL Aoyama 的所在地,,以藤原浩本人在 J-WAVE 電台的 JUN SOUND POOL 節目為基礎,服裝品牌 Jun Co. 主動提供私有東洋青山公寓, 荒木信雄負責設計,保留原有的廢棄室內游泳池,牆壁上的藍白色磁磚等原宿,與東信、西山徹、Berberjin 等合作的期間限定店,蔚為話題。

現在的我,來到東京,原宿與涉谷是基本盤,我必到之處是銀座,因為走起來好舒服,有設計、有藝術、有時尚,當然也有潮流。有位朋友這麼形容過銀座:「銀座有著 400 年歷史背景撐腰,融合明治時期的西洋與昭和年代的 art deco,是東京的西洋文化發信地,有名的繁華街。」日本有很多第一都發生在銀座,第一家豬排飯煉瓦亭、連約翰藍濃都到訪過,第一家咖啡廳 CAFÉ PRATAN,日本首次販賣蘇打水及冰淇淋也是在銀座資生堂。日本第一座路燈也是在銀座的銀座通,那是為了要振興戰後日本頹糜精神(據說銀座街燈會讓女生皮膚看來更漂亮),至於第一棵路樹柳樹也是在銀座,現在柳通已經是銀座的象徵。

結束了 The POOL Aoyama,藤原浩在銀座開了停車場,「有天我將車子停到這座停車場,無意中發現有間中華料理開在這,讓我印象深刻,之後我又想到 MOTOR POOL 的概念,就開始與朋友,建築家荒木信雄討論起 THE PARK・ING GINZA 的可能性,」藤原浩說:「某天晚上,在廣播節目中我說想搞一個汽車游泳池,剛好 SONY窗口正在聽這個節目,立刻打電話給我表示他們有一層空位看我有沒有興趣,結果 THE PARK‧ING 就出現了。」

THE PARK・ING GINZA 保留有些破舊的樓梯,收銀櫃臺就像是停車場收票人員待的小房間,中央空間寫著THE PARK・ING GINZA、箭頭等停車場會出現在字樣。其他則化分成幾個空間,販售著 Denim by Vanquish、NO.813、NIKE 等店中店。

不過,最吸引我的要是集合昭和 17 年創業的淺草麵包老舖 Pelican、神田喫茶名店珈琲専門店 ACE 等的 Cafe de Rope,藤原浩這麼說:「美食感受是沒有語言限制的交流,」THE PARK・ING GINZA 結業時,我最難過的要是吃不到Cafe de Rope的烤吐司。

必須承認,THE CONVENI 銀座開幕之後只有第一次走進去時買了支筆當紀念品,其他我在 SONY 大樓各層看展覽的時間遠多過於走入 THE CONVENI,但藤原浩就是藤原浩,每天必刷刷他的 instagram,看看這位大叔又曬了什麼好貨,包括他最近又吃了什麼美食,話說,大叔最新曬出的 fragment design 與 peko 的合作,還有他曬出的太宰治生誕 110 週年蛋糕,超級想要!

