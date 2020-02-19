【日本時尚教父】藤原浩雜談　「閃電」如何由原宿走入世界潮流

一直會聽到跟我同世代說著：「現在潮流已經不若 1990、2000 年代來得好玩」，Off-White 創意總監 Virgil Abloh 都說：「街頭這個名詞只會讓東西變得扁平化！」被稱為「潮流教父」的藤原浩，他本人是對這個稱號抱持著：「別人想怎麼叫我，我不是很在意，他們高興就好」的態度。 他這麼說：「最沒用的東西叫做媒體，真正的流行文化在 90 就死了！」當然說潮流已死太過於武斷，但誠如藤原浩所說：「當我小時候，想入手喜歡的東西比現在小孩困難許多，當時沒有網路，如果我看到某樣東西，就只能親自去店裡，現在網路零時差，潮流的資訊太過於平坦。」的確，那種等待某樣東西發售、心已經跳得沒有那麼快了。

被稱為「潮流教父」的藤原浩，他本人是對這個稱號抱持著：「別人想怎麼叫我，我不是很在意，他們高興就好」的態度。他這麼說：「最沒用的東西叫做媒體，真正的流行文化在 90 就死了！」（Getty Images）

日本潮流開始在 1990 年代，藤原浩、NIGO、高橋盾等人，就是因為 80 年代裏原文化開始大爆發，才能在潮流圈子有現在地位。《Style Deficit Disorder: Harajuku Street Fashion – Tokyo》這麼介紹：「裏原宿元老和插畫藝術家 Sk8thing（Shin，中村晋一郎）認識了藤原浩之後，兩人開始一起玩滑板。藤原浩為了區分 Neighborhood的主理人瀧澤伸介和中村晋一郎（ Sk8thing），還為他們取了愛玩滑板的Shin和卑鄙的Shin，1988 年，Shin 告訴藤原浩他想要做 T 恤，藤原浩很快的就找到了金主，成立了GOODENOUGH。

藤原浩很快的就找到了金主，成立了GOODENOUGH （按圖放大）

1980 年代後期，藤原浩組了自己第一個嘻哈集團，Tiny Panx（成員為藤原浩和高木完，原名 TINNIE PUNX）裏原宿開創者，雜誌編輯 DJ、設計、音樂、服裝，球鞋，無所不包，「想知道什麼最新的事就去問 HF」，NIGO（名字來源是藤原 2 號）、VISIVIM 的中村世紀，合作 AFFA 的 UNDERCOVER 高橋盾、Neighborhood 的瀧澤伸介，合作 Uniform Experiment 的清永浩文等，全都跟藤原浩有關係。

這麼說好了，日本潮流開始與裏原宿，我們認識潮流也從裏原宿開始。原宿，曾經是我去東京時，首先到訪的地方，那是很多年前，當時只能在日本雜誌看到的景象真實呈現眼前，年輕氣息濃厚的竹下通，經過神宮前紅綠燈，看到「原宿 HARAJUKU」那塊招牌，鑽著裏原宿一條條小巷子，心情的確很興奮，有種夢想成真的感動。

我一直認為要瞭解東京的流行，得先摸透原宿，先回過頭瞭解原宿的發展史，原宿是從眾多人氣品牌成立的 70年代受到注目，但時間往前推移，早在 20、30 年代，因為美軍宿舍所在地的影響，原宿吸收了大量的外來文化，同潤會青山公寓（現在的表參道Hills）在 1926 年誕生，聚集了各類創意人，60 年代更出現了原宿族裝扮熱潮，70 年代因為 anan、non-no 等雜誌原宿特集力捧，還有所謂的 「anon fashion style」。

前身是東京中央教會 Laforet，在連「裏」這個字都還沒出現的 1978 年成立（裏原宿這個字約莫是在1995年左右開始），當時館長佐藤勝久讓當時一些沒沒無名的品牌在 Laforet 販售，成功引發原宿熱潮。1976 年 Beams 1號店也是開在原宿。由此可知，原宿之所以會成為潮流發信地，原因就是像潮流教父藤原浩所說：「殘留著舊有的鄉下味，」歷史背景及不變的本質才是最重要的原因。

扯遠了，我主要是想傳達，自己是因為東京、因為裏原宿知道了藤原浩，知道了閃電，進而開始跑潮流，至今快20 年（掬一把老淚啊）。曾經見證到裏原宿的輝煌，還有第一次踏入裏原宿的感動與興奮，至今仍留在心裡，更能體會到藤原浩說的：「現在網路零時差，潮流的資訊太過於平坦」的原因。

縱使有人說現在藤原浩只不過靠著「閃電」在搶錢，Moncler 看得到閃電、Louis Vuitton 看得到閃電、Bvlgari 看得到閃電，Starbucks紙杯上看得到閃電，連中國南開大學 100 週年校慶還是看得到閃電。他也的確說過：「不想承擔任何製造成本的風險，我只要去找 UNDERCOVER 或是 Neighborhood 做一些聯名，談談抽成就好了。」不用承擔任何營運成本的商業模式，這不只是藤原浩很聰明，也要品牌、合作單位與消費者吃他這套才行，畢竟，這累積幾十年的經歷，「藤原浩」三個字，還有閃電 logo，只要拿出來就不用多說任何話。

長 700 公尺，兩旁長滿櫸木，有東京香榭大道稱號，原本只是前往明治神宮參拜的重要通道的表參道，來到了青山，這是藤原浩 The POOL Aoyama 的所在地，，以藤原浩本人在 J-WAVE 電台的 JUN SOUND POOL 節目為基礎，服裝品牌 Jun Co. 主動提供私有東洋青山公寓， 荒木信雄負責設計，保留原有的廢棄室內游泳池，牆壁上的藍白色磁磚等原宿，與東信、西山徹、Berberjin 等合作的期間限定店，蔚為話題。

現在的我，來到東京，原宿與涉谷是基本盤，我必到之處是銀座，因為走起來好舒服，有設計、有藝術、有時尚，當然也有潮流。有位朋友這麼形容過銀座：「銀座有著 400 年歷史背景撐腰，融合明治時期的西洋與昭和年代的 art deco，是東京的西洋文化發信地，有名的繁華街。」日本有很多第一都發生在銀座，第一家豬排飯煉瓦亭、連約翰藍濃都到訪過，第一家咖啡廳 CAFÉ PRATAN，日本首次販賣蘇打水及冰淇淋也是在銀座資生堂。日本第一座路燈也是在銀座的銀座通，那是為了要振興戰後日本頹糜精神（據說銀座街燈會讓女生皮膚看來更漂亮），至於第一棵路樹柳樹也是在銀座，現在柳通已經是銀座的象徵。

結束了 The POOL Aoyama，藤原浩在銀座開了停車場，「有天我將車子停到這座停車場，無意中發現有間中華料理開在這，讓我印象深刻，之後我又想到 MOTOR POOL 的概念，就開始與朋友，建築家荒木信雄討論起 THE PARK・ING GINZA 的可能性，」藤原浩說：「某天晚上，在廣播節目中我說想搞一個汽車游泳池，剛好 SONY窗口正在聽這個節目，立刻打電話給我表示他們有一層空位看我有沒有興趣，結果 THE PARK‧ING 就出現了。」

THE PARK・ING GINZA 保留有些破舊的樓梯，收銀櫃臺就像是停車場收票人員待的小房間，中央空間寫著THE PARK・ING GINZA、箭頭等停車場會出現在字樣。其他則化分成幾個空間，販售著 Denim by Vanquish、NO.813、NIKE 等店中店。

不過，最吸引我的要是集合昭和 17 年創業的淺草麵包老舖 Pelican、神田喫茶名店珈琲専門店 ACE 等的 Cafe de Rope，藤原浩這麼說：「美食感受是沒有語言限制的交流，」THE PARK・ING GINZA 結業時，我最難過的要是吃不到Cafe de Rope的烤吐司。

必須承認，THE CONVENI 銀座開幕之後只有第一次走進去時買了支筆當紀念品，其他我在 SONY 大樓各層看展覽的時間遠多過於走入 THE CONVENI，但藤原浩就是藤原浩，每天必刷刷他的 instagram，看看這位大叔又曬了什麼好貨，包括他最近又吃了什麼美食，話說，大叔最新曬出的 fragment design 與 peko 的合作，還有他曬出的太宰治生誕 110 週年蛋糕，超級想要！

+ 11 + 10 + 9

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】