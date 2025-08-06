「Acne」不是解暗瘡？5件事回顧瑞典品牌Acne Studios成名之路

提到Acne Studios，你可能早已不陌生，甚至衣櫥裡也藏著幾件它家的單品。但你知道嗎？這個如今紅遍全球、穩坐時尚圈話題核心的品牌，最初其實不是以服裝起家。它的創立初衷是個結合設計、影像與出版的多媒體創意工作室，甚至還出版過一本極具風格的紙本雜誌《Acne Paper》。



儘管起點特別，Acne Studios卻在短短幾年內，憑獨特的行銷手法以及設計風格，從一條牛仔褲打響名號。如今不只Kylie Jenner、Rihanna、BLACKPINK Jennie、Lisa到ILLIT等明星私服常見它的身影。此外，根據外媒估算，品牌2024年營收更上看3至3.5億歐元，無疑是當今最具代表性的時裝品牌之一。如果你也是 Acne Studios的愛好者，不妨可以花點時間看看這篇文章。

1. 「Acne」到底是什麼意思？

不少人看到品牌名稱「Acne」，第一反應可能以為是「痘痘」的意思，但其實並非如此。這個名字最初是創辦人和幾位好友玩笑般取的，原本的縮寫是「Associated Computer Nerd Enterprises」，也就是「電腦書呆子聯合公司」的意思，帶有一種輕鬆幽默的氛圍。不過，正式的全名其實是「Ambition to Create Novel Expressions」，意指「我們就是想創造嶄新的表達方式」。這也完美呼應了Acne Studios一直以來追求創新、不走尋常路的品牌精神。

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2. 誤打誤撞成為時裝品牌

不說大家可能不知道，其實Acne Studios最初並非主打時裝的品牌，而是由瑞典創辦人Jonny Johansson和三五好友，在1996年成立的跨領域創意團體。當時Acne定位為「多媒體創意工作室」，所囊括的範圍也非常廣泛：平面設計、廣告與品牌顧問、藝術實驗、電影製作、網站開發、雜誌出版等。

3. 靠一條丹寧褲成功走紅！

那為什麼後來會變成時裝品牌呢？這就要一件丹寧褲說起了！曾在Diesel工作過的品牌創辦人Jonny Johansson於1997年決定製作100條丹寧褲，給親友以及業界合作夥伴當作公關禮。沒想到之後，被一位擔任造型師的朋友刊登在瑞典版《Elle》雜誌上，隨後倫敦版《Wallpaper*》也跟著報導，瞬間引起廣大的注意，這無疑是最佳的廣告行銷手法，也成功打響品牌知名度。隨著品牌人氣水漲船高後，知名高級百貨Fred Segal首批訂購，此舉也進一步將Acne推向國際化！

於是在瑞典設計師Ann-Sofie Back的協助下，Johansson於1998年推出Acne的第一個完整時裝系列，風格前衛，最初以「Acne Action Jeans」為名推出，後來則正式命名為「Acne Jeans」。

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4. 標誌性「無表情」Logo其實暗藏寓意！

如果有買過Acne Studios服裝的朋友，應該多少都有發現在某些特定單品上都印有「: |」這樣簡單「兩點一線」所組成無表情的Logo，其靈感來自瑞典人日常生活的「情緒中性」態度，不是特別開心，也不是難過，而是一種日常的淡定和內斂，這也呼應了Acne Studios的設計風格，冷靜、簡約、中性的北歐美學。

（Acne Studios官網圖片）

該個Logo最早其實出現在2017年時推出的Face Collection，該系列主要包括：衛衣、T-shirt、襪子及帽子等休閒單品，最後則演變為一個固定推出的支線系列。

5. 不只推出服飾也有紙本雜誌！

如同前面提及，Acne Studios起初的定位為「多媒體創意工作室」，所以其囊括的範疇相當廣泛，所以品牌也於2005年時出版紙本雜誌《Acne Paper》。雖然是Acne Studios出版的刊物，但《Acne Paper》不同於其他時尚雜誌，不侷限於時尚、流行相關報導，內容更廣泛，包括：藝術、設計、文化、攝影、建築、哲學、文學等，每期也都會依據主題，邀請各領域的創作者共同詮釋，展現更加全面的文化樣貌。

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Acne Studios從來都不是那種特別張揚的品牌，但它總能透過獨樹一幟的設計風格，抓住大眾的眼光，讓人慢慢上癮。從品牌名稱背後的幽默、第一條丹寧褲的誕生，到北歐極簡風格與無表情Logo所傳遞的態度，每個細節都透露出Acne對「表達」的執著。它不只是時尚，更是一種觀點、一種生活方式的延伸。

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