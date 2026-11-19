腕錶之家今年最大的製作，兩隻總價值超過900萬（人民幣，下同）的Patek Philippe星空錶，都擺在了這裡。一隻是公價389萬的百達翡麗新一代星空錶6105（Grand Complications Celestial "Sunrise and Sunset"，香港公價約320萬港元），而另外一隻，是公價525萬的上一代百達翡麗星空錶6102的鑲鑽款6104，那麼我們今天就來看看，百達翡麗兩代星空錶，變化有多大。



李夢超：兩隻錶雖然都是星空，但整體風格完全不一樣，一隻傳統正裝，一隻運動休閒。其實今年好多人看到6105推出，下意識認為就只是6102的運動版，但雖然都是星空，新一代的6105，還做了重大的功能升級，我們甚至可以告訴您，在功能上，6105要比6102厲害太多了。

那6105作為新一代星空，到底厲害在哪？就在於它是百達翡麗歷史上第一隻帶日出日落功能的手錶，天文錶。

百達翡麗Patek Philippe新一代星空錶6105（上），上一代星空錶6102的鑲鑽款6104（下）。（腕表之家授權使用）

炎彈平：大家可以看到，兩隻錶都是星空，但6104外圈只有日曆，但6105除了日曆，還有一個日出日落時間。我們看錶盤，百達翡麗在錶盤中央增加了兩根日出／日落時間指針，並且它比較特殊的是，看日出日落時間，需要結合上日曆的數字刻度來看，右邊刻度比如指向8點，那就是日出八點，左邊20，就相當於日落是晚上20點。

大家可以注意到，12點的日曆日期，就不是1，而是29，這就是百達翡麗專門為了日出日落時間調整的，偏移整個日曆圈，這樣就既能指示日曆，也能指示日出日落時間，很巧妙。

百達翡麗Patek Philippe星空錶6105在日出／日落功能上實現了創新。（腕表之家授權使用）

李夢超：就在增加了日出／日落功能之後，新一代星空錶6105的複雜程度，就又往上提升了一步。

那為什麼我們會覺得，百達翡麗做個日出日落，都這麼厲害呢？實際上，日出日落功能，我們原來認為是比較小眾的複雜功能，主流瑞士名錶雖然做的不多，但包括一些個獨立製錶，像krayon這樣的，也會用日出日落來當亮點，但百達翡麗6105的這套日出／日落功能，PP真是做出了巨大創新，極為精良，毫不誇張的說，不鳴則已一鳴驚人，在構造上「碾壓」所有同類產品。

百達翡麗Patek Philippe星空錶6105日出／日落功能新亮點▼▼▼

它就是現在名錶世界歷史上最妙的日出日落功能，也是這隻6105最厲害的地方。因為一年中的日出日落時間不一樣，而腕錶裏的傳統日出日落的機械構造也導致了，一個是精度不是那麼高，有限的，還有一個是涉及的零件特別多，構造繁瑣。

炎彈平：但百達翡麗6105就使用了一個全新設計的，LIGA光刻一體成型的日出／日落機構。

它的特點是：

百達翡麗整個機構，僅僅由日出／日落凸輪，以及一體成型的觸桿和精度補償構造組成。以此替代了過去日出／日落功能既有凸輪，又有觸桿，還有轉軸、連桿的老結構。

百達翡麗整個機構，在凸輪的推動下，只做水平移動。以此替代了過去日出／日落功能的走圈老構造。



實際上，傳統老構造，在觸桿跟隨凸輪的過程中，觸桿會出現微小的偏移跟誤差，所以傳統構造的精度有限。而百達翡麗的新構造，日出／日落凸輪，只推動觸桿做水平運動，前後移動，運動軌跡更簡單，涉及到的零件少，所以產生偏移的誤差也小。但即便如此，這套日出日落機構，還是會有細微的偏移。因為凸輪推動觸桿的時候，會發生特別細微的向上偏移。

不過就這細微的偏移，百達翡麗作為錶王，也是不能容忍的，他要把這個誤差降到趨近為零。百達翡麗，為了完成這個目標，依靠的就是這套一體成型的「精度補償構造」。大家可以看到，它是這一對翅膀結構，每一套是四條彈性金屬線，再加上一個水平的金屬條。

百達翡麗Patek Philippe星空錶6105日出／日落功能走圈構造解析▼▼▼

所以當觸桿發生向上的細微偏移的時候，這個「精度補償構造」也會發生細微的形變，並產生壓力，壓制觸桿，讓它不往上偏移，始終保持在正確、精準的位置上。所以，百達翡麗的日出／日落時間精度非常高，甚至誤差僅有1分鐘。

整套日出／日落機構，體積其實比較大。但百達翡麗不為了影響整錶的厚度，整套日出日落功能，厚度就只有0.48毫米。

李夢超：那這麼複雜的零件，百達翡麗是怎麼實現的這麼薄？錶裏最先進的LIGA技術，用一體成型做出來的。

Liga的意思，就是Lithographie（光刻）+ Galvanoformung（電鑄）+ Abformung（塑模）的縮寫，這是一種微加工技術。



簡單來說，LIGA工藝，是矽晶圓塗覆光敏樹脂，通過紫外蝕刻出零件的凹槽模具。

然後再在模具浸入電鍍液，以鎳磷合金為原料，通過電化學反應讓金屬原子在凹槽內逐層沉積，生長出完整的實體零件。

百達翡麗Patek Philippe星空錶6105上運用了最先進的LIGA工藝完成零件的一體成型▼▼▼

炎彈平：那Liga的優點，就是過去造不出來的造型，複雜結構，現在都能造出來了，還有過去因為機加工，可能零件表面沒那麼光滑，現在LIGA一體成型就更光滑了。如此一來，降低了零件數量，降低了潤滑的需要，所以效率和可靠性方面就提高了。

李夢超：很多複雜錶上，都有LIGA的零部件，就實際上，很多名錶品牌，包括百達翡麗在技術上的突破，都是靠LIGA工藝的幫助來實現的。

但是LIGA技術可能也的確不會像矽游絲，矽材質技術那樣，能拿來當賣點，來大肆宣傳，但現在卻在腕錶製造裏，LIGA就真的在一點點打磨着機芯的精度、耐用性和功能上限。

包括很多腕錶，其實跟百達翡麗這類高級製錶的差距，很多時候恰恰就藏在這些工藝細節，這些沒有那麼顯眼的地方。所以我們也認為，6105這隻錶，作為新一代星空，還真是靠星空的頂級美感設計來吸引你，也靠日出日落的技術折服你，打動你。

百達翡麗的星空錶到底是怎麼做的？怎麼才能做的這麼漂亮？

星空錶，一直都是各大腕錶品牌的熱門創作方向，但其實很多品牌怎麼去詮釋星空錶呢，砂金石就是最常見的，它們來用這種穆拉諾玻璃，玻璃藝術工藝，在玻璃裡加入大量金屬碎屑，模仿星光，但砂金石星空實話實說，是閃，不過是處於靜態的一種璀璨效果。

朗格A. Lange & Söhne薩克森纖薄腕錶，型號為 Ref. 205.086。（腕表之家授權使用）

但百達翡麗的星空，明顯則要更有層次，更深邃。因為，百達翡麗無論6102還是6105，它的星空錶盤，其實都是由四層玻璃組合起來的星空，那這四層玻璃都是什麼？

最上層的藍寶石水晶錶鏡面，它帶有天文顯示的橢圓圖案，在這個圓圈裏的就是，日內瓦跟同一緯度的所有城市，你抬頭就能看到的的真實天文星象，而6105的兩側日出日落時間，也印在這一層。



而中層星空錶盤，整個盤面就是北半球星空，百達翡麗，在這層玻璃上，也特意把星星做了雙面正反的處理，所以這隻錶的星空，它才能這麼的深邃，包括它在錶盤上它自己都有星星的倒影。



而最後的兩層，就都是月相了。一層最上面那層帶着錶盤顏色，並設有月相開窗，底層月相就隨着真實運行軌跡，運轉。



百達翡麗Patek Philippe星空錶的結構細節▼▼▼

星空錶是怎麼轉起來的？

炎彈平：百達翡麗這些星空錶，都是通過玻璃外圈的齒牙，帶動三層玻璃，能按照真實天文軌跡旋轉，所有天文運轉也都非常的精準。

李夢超：其實這種類似搓玻璃轉盤的技術，很多品牌是放在神秘指針，神秘陀飛輪上，但百達翡麗用這種技術，就是為了更好看。

剛才我們也提到了，常規的砂金石星空錶盤設計，它盤面也就只有一層，也不會動，但百達翡麗通過多層結構，還能讓幾層都旋轉起來，就讓星空盤，不光更深邃，效果更好了，它還轉起來了，星空多了一份動態美感。

炎彈平：那麼剛才提到的星空，以及日出日落的機械結構，都是疊加在百達翡麗240機芯上。240機芯，雖然是1977年出的，但是現在依然是百達翡麗的主力機芯，因為它是百達翡麗最薄的自動機芯，厚度只有2.53毫米。

【百達翡麗Patek Philippe】240機芯是百達翡麗最薄的自動機芯，厚度只有2.53毫米。（腕表之家授權使用）

不過新款6105，它不透底了，看不到這塊百達翡麗最美珍珠陀機芯了，但上一代6102、6104大家還是能通過透底看到機芯。

同時我們可以看到，新款6105，老款6102，兩款錶的尺寸也是有區別的，老款是44毫米錶徑，新款是47毫米，增大了一些，當然這也可以理解，因為新款裏邊它增加了這一套日出日落結構，包括精度補償，的確是佔用了一些空間。

百達翡麗Patek Philippe星空錶新款6105（右）和老款6102（左）兩款錶的尺寸也是有區別的。（腕表之家授權使用）

李夢超：所以6105，新一代星空，這隻錶其實就做不了正裝，就因為尺寸增加，還真的是跟運動風格更適配一些。而老款6102這一代，即便44毫米，它還是純粹的傳統正裝風格，但我也覺得就已經是正裝錶的極限尺寸了。

炎彈平：那同時可以看到，6105運動風格，是一體式膠帶，錶殼也沒錶耳了，是這幾年最流行的錶頭錶鏈一體式運動錶風格，一體式過渡比較強。

李夢超：包括我們看到，這個膠帶的錶扣，都是手雷同款。另外像這隻錶殼型，我第一眼看見，覺得還挺像高鉑富斯Greubel Forsey運動錶的感覺。包括6105雖然錶殼保留了側邊雕刻紋。但錶殼雕花都變了，從6102的卡拉卓華十字星，變成了大號X結構，設計也更現代。而6104的整體風格，就是常規PP正裝錶風格，鱷魚皮錶帶配上大燈籠扣。

除了尺寸的區別百達翡麗Patek Philippe星空錶新款6105還在其他細節做出改變▼▼▼

炎彈平：無論哪一代星空，都是兩個錶冠。一個用來調時間，一個用來調天文顯示。不過6105，不光有兩個錶冠，還增加兩個隱藏按鈕，用來切換夏令時和冬令時，加上6102這代本身自帶的日曆快調。

大家都知道星空是百達翡麗最標誌性最熱門的複雜錶之一，它到底怎麼來的？

李夢超：百達翡麗其實很早，從懷錶時期就開始做星空錶，這種天文顯示了，包括我們耳熟能詳的兩隻頂級懷錶，比如89，Star Caliber 2000，都帶有星空顯示，所以懷錶，這就是百達翡麗星空錶的起源。

那麼什麼時候，百達翡麗開始在腕錶上出星空錶，這種天文顯示呢？

第一個，就是2001年的大複雜錶5002的，也就是百達翡麗的初代錶王，它有12項複雜功能，其中最有代表性的分別是三問、逆跳萬年曆、還有藏在機芯裏看不到的陀飛輪，以及錶背的星空圖，就這套北半球星空顯示，它也是百達翡麗當時第一塊雙面雙盤腕錶。

炎彈平：隨後2002年，百達翡麗推出了更純粹的天文星空錶，5102。

李夢超：這麼多年我們也一直聽到，說是因為百達翡麗的藏家們，實在是太喜歡5002那個星空了，所以百達翡麗才把星空盤面摘出來，單獨做了5102，但實際上，無論5002，還是5102，它們都是Star Caliber 2000，這隻頂級複雜懷錶同時期研發的。

炎彈平：而5102，作為第一代星空手錶，推出以後，一下爆火，大獲成功。

李夢超：而之後，就是到了2012年，百達翡麗推出了6102這一代星空錶的升級版本。

百達翡麗Patek Philippe星空錶的發展歷程▼▼▼

首先區別於上一代，6102的殼型感覺會更圓潤了，從5102的43毫米，也變成了44毫米錶徑，畢竟6102是增加了日曆顯示，5102老款不帶日曆，就是一圈是羅馬字時標刻度。而且6102，這一代呢，也區分常規版本，跟兩個珠寶款。

珠寶款一個是我們今天拿過來的這隻，6104，這隻梯鑽圈，相對來說更常見一些，像我們手上這隻開頭也跟大家介紹了，公價500多萬，但同時6104也有各種寶石圈的鉑金版本，藍寶石紅寶石公價也500多萬，但有一款祖母綠圈的，公價就要770多萬了。而另外更少見到的款式，就是6103，雙圈梯鑽版本。

百達翡麗Patek Philippe星空錶6102及其珠寶款▼▼▼

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炎彈平：而之後，第三代，就是今年2026年推出的這隻6105，增加了日出日落顯示，機芯內部零件有LIGA技術加持，使用膠帶，走運動風。目前只有白金錶殼，不過我們認為，之後各種材質版本，珠寶鑲嵌肯定也會緊隨其後。

李夢超：當然了，星空都是百達翡麗的標誌了，星空自然也延續在了5002的超卓複雜正統換代上，百達翡麗在2013年推出了6002天文顯示陀飛輪腕錶，同樣是12項複雜功能於一身，逆跳萬年曆，三問，藏起來的陀飛輪，以及錶背的星空顯示。

但對比5002，這隻錶還增加了大量的傳統工藝價值，比如琺瑯，金雕雕花。6002也因為天文顯示的特殊，各種功能的疊加，還有頂尖的藝術工藝加持，現如今，他就是跟6300，同一級別的錶王雙子星。

百達翡麗Patek Philippe 6002天文顯示陀飛輪腕錶。（腕表之家授權使用）

炎彈平：現在官網上，在售的，是新的6105，但是目前上一代的還沒完全停產，6104的珠寶款依然在售，雖然已經更新換代，但是真的不衝突，傳統正裝，奢華運動，百達翡麗就把選擇都提供給喜愛PP星空錶的全世界藏家們。

百達翡麗星空錶，它既不是陀飛輪，也不是三問、萬年曆，但是百達翡麗星空一出，它的熱度，價值，真是壓過傳統的三大複雜功能。不論在拍賣，二級市場流通，它的行情都是非常堅挺的。

李夢超：我其實喜歡百達翡麗星空錶，關注到了解這一系列星空錶，就純是看到，我喜歡的體育明星老戴，就原來老能刷到C朗拿度（Cristiano Ronaldo ）戴5102，C朗拿度的腕錶喜好，好多錶友可能也了解，就總裁風，他就喜歡地球，星空，滿鑽戴手上，包括像勒邦占士（LeBron James），跟AP跟RM都是有官方的合作，但也是阻擋不了看他老戴玫瑰金黑盤的6102R，他還專門配了個紅色鱷魚皮錶帶。

就看他們手腕上戴星空，是真的很好看，我也覺得就很少有其他錶，能像PP星空這麼好看，能比它還抓眼球的錶款。

那為什麼你剛才說，PP星空要比其他那些複雜錶，要火，要更受歡迎，我們之前也聊過這個點，因為像其他大複雜功能，比如萬年曆，功能是直接做在盤面上了，但它是開窗，是顯示訊息，而百達翡麗的三問、陀飛輪這些核心複雜結構，基本也都藏在背面，日常佩戴也沒辦法直觀欣賞。

唯獨星空是正面一眼就能看見的，璀璨星河的視覺衝擊力直接拉滿，也說白了顏值才是它出圈的首要核心。

但我原來也看到過一個觀點，我也特別認同，就是百達翡麗的星空錶，在這種華麗的璀璨星空下，其實是隻非常「嚴肅」的手錶。

百達翡麗Patek Philippe新一代星空錶6105（右），上一代星空錶6102的鑲鑽款6104（左）。（腕表之家授權使用）

它裏面的技術也非常的複雜，就我們拿去百達翡麗的星空錶，跟當下很多主打噱頭，功能堆砌的高級製錶來比，百達翡麗星空同樣因為極高的製作成本和技術複雜度，也註定只會被極少數人擁有。但它能帶給佩戴者的，可以說是一種極為稀缺的綜合體驗——不止是製錶工藝層面的震撼跟美感，星空更有認知維度、情感層面乃至精神層面的共鳴與滿足。這份價值感，體驗，真的就是絕大多數腕錶都給不了的。

炎彈平：到了百達翡麗大複雜級別，說句實話，三問是聽覺上的享受，星空錶，是視覺上的享受，它給人們帶來的視覺衝擊，是其他複雜錶，是其他大複雜錶，都沒有的。

李夢超：是的，所以星空錶，一直是很多藏家在這級別繞不開的選擇，追逐的收藏品。每一枚星空錶，也都是天文學、機械工程與製錶藝術交融而成，就抬頭可見的星空從不專屬於任何人，但如果真有機會，誰不想將整片星空，變成自己的私藏？

【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】