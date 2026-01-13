金球獎巨星的10款名錶盤點！里安納度的勞力士3年間原來升值6倍？

今屆金球獎巨星腕上的名錶陣容可謂琳瑯滿目，從 Audemars Piguet、Rolex、Omega 等殿堂級品牌的奢華錶款、 Patek Philippe 充滿懷舊感覺的經典「Hour Glass」系列、以至獨立製錶品牌的珍罕傑作均悉數登場，非常搶鏡，同時亦顯示佩戴著這些名錶的巨星其獨特品味。以下就讓我們一同回顧，巨星戴上名錶閃耀全場的精彩時刻。



1：Timothée Chalamet 的 Urban Jürgensen UJ-2 腕錶

今屆金球獎影帝寶座競爭激烈，最終由「甜茶」（Timothée Chalamet）擊敗里安納度（Leonardo DiCaprio），榮獲音樂和喜劇類最佳男主角獎，是史上最年輕的金球獎影帝。「甜茶」（Timothée Chalamet）領獎時戴上的名錶，是丹麥獨立製錶品牌 Urban Jürgensen 早期推出的代表作之一，採用 39 毫米鉑金錶殼搭配銀色錶盤，腕錶全由手工打造搭載雙輪自然擒縱結構，展現品牌對傳統製錶工藝的極致追求，定價為 105,000 瑞士法郎 （約102萬港元）。這次是「甜茶」繼早前亮相《Marty Supreme》紐約首映會後，再次佩戴這款標誌性的 UJ-2 腕錶，可見其對這個丹麥獨立製錶品牌的鍾愛。

2：Leonardo DiCaprio 的 Rolex Cosmograph Daytona “Le Mans” White Gold 腕錶

而里安納度（Leonardo DiCaprio）佩戴的Cosmograph Daytona 腕錶亦極其矚目。這款「地通拿」於 2023 年問世，專為紀念勒芒（Le Mans） 24 小時耐力賽創辦一百周年而打造，僅限量生產一年，本來定價約 5 萬美元 （約39萬港元），但目前在二手市場上已飆升至 22 萬至 32 萬美元（約171至249萬港元），足見其稀有價值與收藏魅力。

當晚里安納度身披 Dior 禮服並穿上 Manolo Blahnik 皮鞋，腕間佩戴這款極其稀有的限量版 Daytona，盡顯其非凡品味。

3：Kevin O’Leary 的 Cartier Tank Asymétrique Skeleton & F.P. Journe Chronomètre à Résonance 腕錶

“Mr. Wonderful”憑藉在 Josh Safdie 執導的《Marty Supreme》中的精湛演出，廣受讚譽。於今年金球獎頒獎典禮上，他同樣以耀眼姿態現身，左右兩腕上「雙錶齊發」，成為一眾愛錶之人的焦點。他的左手佩戴了 F.P. Journe Chronomètre à Résonance 紅黑錶盤款式，右手則搭配 Cartier Tank Asymétrique Skeleton。兩枚腕錶皆配以橙紅色錶帶，以細節相互呼應，巧思十足。

4：Stellan Skarsgård 的 Omega Seamaster Aqua Terra Shades Moonshine Gold 腕錶

至於憑著《Sentimental Value》奪得金球獎電影類最佳男配角的Stellan Skarsgård，以一身Zegna 定制西裝現身金球獎典禮，展現典雅從容的紳士氣度。為造型畫上點睛之筆，他選擇佩戴 OMEGA 金色款 Seamaster Aqua Terra Shades 腕錶，綠色錶盤在燈光下閃爍微光，為造型畫上點睛之筆。

5：Sterling K. Brown 的 Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar 腕錶

Sterling K. Brown 佩戴的腕錶來自Audemars Piguet經典的 Royal Oak 系列，其38 毫米的萬年曆錶款搭載淺藍色 PVD「Grande Tapisserie」錶盤，展現和諧優雅的調性。全新 Royal Oak 採用更簡約的錶盤設計，取消了原有的週數顯示，外觀更為俐落，與他全灰色的造型完美融合，恰到好處地平衡了現代感與經典格調。

6：Mark Ronson 的 Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold Selfwinding 腕錶

Mark Ronson 全套暖色調的造型皆出自 Saint Laurent，以鮮橙色Quarter Zip風褸配襯Burgundy領呔及深橙色恤衫，再配搭啡色長褲，同色調配襯感覺和諧，但外套的鮮明的橙色亦確保造型槍眼，展現其時尚態度。他腕上佩戴的 34 毫米 18K 黃金腕錶，散發細膩光澤，錶盤飾以品牌全新推出的金色「水晶砂」壓紋，營造出獨特的單色質感，盡顯低調奢華的魅力。

7：Dwayne Johnson 的 Chopard Alpine Eagle Frozen Summit 腕錶

雖然 Dwayne Johnson 並非Chopard品牌大使，但他一向鍾情於該品牌的 Alpine Eagle 系列。今年的頒獎典禮上，他選擇佩戴價值達八百萬港元的 Alpine Eagle Frozen Summit 腕錶，採用白金錶殼與錶鏈設計，全錶鑲滿鑽石，與The Rock的氣勢非常相襯。

8：Colman Domingo 的 Omega Speedmaster 38MM 腕錶

Colman Domingo 以一襲 Valentino 高訂西裝亮相，盡顯雋永風格。配飾方面，他以 Boucheron 胸針與戒指營造低調華麗的層次感；腕間搭配的 OMEGA 腕錶則採用拋光不鏽鋼錶殼，錶圈鑲嵌 52 顆鑽石，而錶冠更鑲有單顆美鑽，細節之處彰顯極致工藝與優雅質感。

9：Michael B.Jordan 的 Patek Philippe A Vintage Tegola "Hour Glass" Platinum 腕錶

憑藉《SINNERS》獲最佳男主角提名的 Michael B. Jordan，昨晚以一枚相當出人意表的腕錶示人。這枚出自二十世紀中期的復古作品，Patek Philippe「Hour Glass」系列 Ref.1593P，以優雅弧形的矩形錶殼配搭斜面水晶鏡面，造型修長別緻，極為罕見，亦為其紅地毯的造型添上一抹古典氣息。

10：Jeremy Allen White 的 Louis Vuitton Tambour Steel & Rose Gold 腕錶

Jeremy Allen White 作為 LVMH 品牌大使，於頒獎典禮上選擇佩戴 Louis Vuitton Tambour 腕錶，灰金雙色錶殼設計低調內斂，同時保留成熟格調。 這款結合運動與正裝風格的一體式錶鏈腕錶於 2023 年重新推出，充分體現品牌在高級製錶與時尚設計之間的拿捏與平衡。